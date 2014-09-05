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Lenovo Vibe Z2 Pro video ön inceleme; Donanım ve tasarımıyla zirveye aday telefon

4 yıl
183,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo'nun yeni nesil süper telefon modeli Vibe Z2 Pro hem donanımı hem de tasarımı ile en iyi Android telefon yarışında zirve adayı olma iddiasında. Bu güçlü telefonun tüm detayları inceleme tadındaki değerlendirme videomuzda.
 

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DH Misafiri 3 yıl
Yumurtaya kulp takan arkadaşlara selam olsun :) Gerek tasarımı gerek donanımıyla 10 numara cihaz olmuş, helal olsun...
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar Lenovo mobile Kasım gibi Tr de olacak.Haberiniz olsun...aceleniz yoksa bekleyin derim.
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DH Misafiri 3 yıl
en iyi fiyat performasn politikasını huawei uyguluyor.. bunu alacağınıza huawei mate 7 gold alırım daha iyi...
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06YALNIZKURT 3 yıl
2000 tl.veripte bu telefonu almış lg g4 ile değişmezmiş..güldürme adamı yaw
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pmomer 4 yıl
Çift sim aynı anda aktifmiki
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eozakkas 4 yıl
pro degilmis onlar :D
yanlıs bilgilendirme oldu duzeltiyim hemen
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darkmoon34 4 yıl
Türkiyedeki zihniyet yanlış o yüzden kimse kazanamıyor.. bu kadar basit..

ben a yada b markası ile türkiyeye telefon giriş yapıcam satıcam.. tamam tellerimde çok iyi dünya devleri ile kapışır.. ama bu ülkede bir samsung apple gerçeği varken hatta htc lg sony ne kadar az satsada nokia türevi tellerin bile bir oturmuşluğu pazarı ikinci eli 10 yıllık 20 yıllık geçmişi varken..

ben elimdeki yeni girmiş olduğum marka ile giderde samsung apple ile kapışırsam satamam.. bu kadar basit. elimdeki teller isterse samsung apple danda onkat iyi olsun satamam..

ilk girişde minumum zarar maksimum verim politikası gütmem gerekir.. bu alet çinden bana geliş maliyeti nedir sallıyorum 200 dolarmı ben minumum kaça satarsam zarar etmem 250 dolarmı o zaman 250 dolara satmam lazım.. piyasada oturana kadar pastadan yer kapana kadar.. gerekirse maliyetleri düşürmek için teli bütün halinde değil parça parça alıp türkiyede birleştirmem montajlamam lazım yerli üretim sınıfına girer bir sürü devletten teşvik indirimde alırım üstüne..

Bunun dışında bana sallıyorum 200 dolara gelen telefonu oo çok iyi iphone 6 yı da ezer note4 de ezer ben böyle teli onlarla aynı fiyata satarım politikası güdülürse istediği kadar ezsin hatta gerçekten ezsin geçsin ama satılmaz.. insanların birde alışkanlık faktörü var..teknik servis yedek parça ikinci el v.b...

bunu neden yazdım lenovoda türkiyede iki günlük marka değil yıllardır türkiye pazarında bilgisayar sektöründe kaliteli bir isim yapmışlıkları var. bunu cep telefonundada devam ettiriyorlar telleri çok kaliteli ama fiyat politikaları bana göre yanlış.. bugün Lg bile stylus modelini 900tl ye satıyor ... asus 600 tl ye tel satıyor zenphoneları gayette kaliteli teller. yani lenovonun pazarı takip edip ekmek kapması için fiyatları çok makul rakamlara çekmesi lazım..
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eozakkas 4 yıl
z2pro 1499 tl fiyatla satılıyor.
sadece bir markette 1899 tl
bu fiyatla alınabilecek bir urun
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cemokacan 4 yıl
çok güzel fakat çok pahalı girdiler Türkiyeye :S 1899 lira şu an çok pahalı
ve z2 ninde fiyatı uçuk.. 1500tl civarı
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DH Misafiri 4 yıl
ana ekranda yan taraftan acılan kısayol penceresı yok
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Hakankc 4 yıl
Ben aldım kullanıyorum. Çok memnunum iyiki almışım. 1899 TL verdim bu fiyata daha iyisini alamazdım. NOTE 4 z3 g3 ile değişmem. Malzeme kalitesi gayet iyi, ekran, kamera ve özellikle içindeki gelen uygulamalar ve arayüz çok iyi. Gereksiz bir uygulama yok. Sistem çok stabil çalışıyor. Hoparlör sesi yeterli kulaklık çıkışınıda beğendim fakat beraber gelen kulaklıklar pek hoşuma gitmedi. Almayı düşünenlere tavsiye ederim. Bence lenovo güvenilecek bir firma. Ürününün arkasında duracaktır.
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murat_ozen0707 4 yıl Hakankc
Hakankc
Ben aldım kullanıyorum. Çok memnunum iyiki almışım. 1899 TL verdim bu fiyata daha iyisini alamazdım. NOTE 4 z3 g3 ile değişmem. Malzeme kalitesi gayet iyi, ekran, kamera ve özellikle içindeki gelen uygulamalar ve arayüz çok iyi. Gereksiz bir uygulama yok. Sistem çok stabil çalışıyor. Hoparlör sesi yeterli kulaklık çıkışınıda beğendim fakat beraber gelen kulaklıklar pek hoşuma gitmedi. Almayı düşünenlere tavsiye ederim. Bence lenovo güvenilecek bir firma. Ürününün arkasında duracaktır.

mobile.donanimhaber.com/... hocam sizi ana konuya beklioz cihaz hakkinda yorumlari
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