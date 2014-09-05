Lenovo Vibe Z2 Pro video ön inceleme; Donanım ve tasarımıyla zirveye aday telefon

Lenovo'nun yeni nesil süper telefon modeli Vibe Z2 Pro hem donanımı hem de tasarımı ile en iyi Android telefon yarışında zirve adayı olma iddiasında. Bu güçlü telefonun tüm detayları inceleme tadındaki değerlendirme videomuzda.

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