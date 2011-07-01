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Lenovo IdeaPad K1, Amazon üzerinden ön satışa sunuldu

7 yıl
6,3b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Lenovo'nın Android'li tableti IdeaPad K1 için geri sayıma başlandı. Bir süredir beklenen tablet, Amazon üzerinden 500 dolarlık etikyetiyle ön satışa sunuldu.

1GHz'lik çift çekirdekli Nvidia'nın Tegra 2 platformundan gücünü alan IdeaPad, 10.1 inçlik 300 nit parlaklığa sahip ekranında 1280x800 piksellik görüntü sağlıyor ve 10 noktaya kadar çoklu dokunmaya izin veriyor. Yaklaşık 750 gramf ağırlığındaki ve 26.4 x 18.8 x 1,32 mm fiziksel boyutlardaki tabletin, depolama alanı hakkındaki belirsizlik sürmekle birlikte 32GB'lık depolama alanına sahip olması bekleniyor. İddialarda da belirtildiği gibi, IdeaPad K1 üzerinde microSD kart girişi, micro HDMI çıkışı, SIM kart ve 3.5 mm'lik kulaklık girişi ve çok fonksiyonlu bağlantı noktasına yer verildiği Amazon'daki bilgilerle kesinlik kazanmış oldu.

Ön siparişe sunulan tabletin kullanıcılara ulaşacağı tarih net olarak bilinmezken; kısa süre önce gelen bilgiler tabletin Temmuz ayında kullanıcılarla buluşacağını gösteriyordu. K1'den sonra Ağustos ayında da Lenovo'nın kurumsal müşterileri hedef alan ThinkPad tabletin Ağustos ayı içersinde ortaya çıkması bekleniyor.


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séquestre 7 yıl
Şık cihaz..
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face1tr 7 yıl
tablette voleyi, cihaz üzerine kaliteli bir hoparlör koyan firma vuracak gibime geliyor. onun dışında özellikler çoğu durumda aynı.
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savinelli 7 yıl
birbirlerinden ufak donanım farkı haricinde hiç farkı olmayan tablet pazarına bir üye daha..
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Castiel 7 yıl
piyasa kızışacak
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