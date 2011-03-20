Lenovo'dan AMD Fusion tabanlı yeni dizüstü bilgisayar; IdeaPad G575

ThinkPad X220 modeliyle gündemde olan Lenovo, AMD tabanlı dizüstü bilgisayarlarına yeni bir model daha ekledi. IdeaPad G575 adını taşıyan düşük maliyetli yeni model, AMD'nin 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Fuısion E-350 işlemcisinden güç alıyor. 2GB ve 4GB olmak üzere iki farklı DDR3 bellek seçeneğine ve 320GB kapasiteli sabit diske sahip olan sistem, ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen, DirectX 11 ve 1080p video hızlandırma destekli Radeon HD 6310 birimini kullanıyor.

15.6-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde TFT ekrana sahip olan dizüstü bilgisayarın diğer özellikleri arasında, DVD yazıcıya, 802.11n WiFi desteğine, Ethernet portuna, dört adet USB 2.0 portuna, çok formatlı kart okuyucusuna yer veriliyor. 377 x 250 x 17.3-34.9 mm boyutlarında ve 2.6 Kg ağırlığında olan Lenovo IdeaPad G575, Windows 7 Home Premium veya Free DOS olarak yani işletim sistemi olmadan alınabileceği açıklanırken, Avrupa'daki başlangıç fiyatıi 424$ olarak belirtildi.