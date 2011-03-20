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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lenovo'dan AMD Fusion tabanlı yeni dizüstü bilgisayar; IdeaPad G575

8 yıl
15,5b
1
7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ThinkPad X220 modeliyle gündemde olan Lenovo, AMD tabanlı dizüstü bilgisayarlarına yeni bir model daha ekledi. IdeaPad G575 adını taşıyan düşük maliyetli yeni model, AMD'nin 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Fuısion E-350 işlemcisinden güç alıyor. 2GB ve 4GB olmak üzere iki farklı DDR3 bellek seçeneğine ve 320GB kapasiteli sabit diske sahip olan sistem, ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen, DirectX 11 ve 1080p video hızlandırma destekli Radeon HD 6310 birimini kullanıyor.

15.6-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde TFT ekrana sahip olan dizüstü bilgisayarın diğer özellikleri arasında, DVD yazıcıya, 802.11n WiFi desteğine, Ethernet portuna, dört adet USB 2.0 portuna, çok formatlı kart okuyucusuna yer veriliyor.  377 x 250 x 17.3-34.9 mm boyutlarında ve 2.6 Kg ağırlığında olan Lenovo IdeaPad G575, Windows 7 Home Premium veya Free DOS olarak yani işletim sistemi olmadan alınabileceği açıklanırken, Avrupa'daki başlangıç fiyatıi 424$ olarak belirtildi.


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1963bursa 8 yıl
Türkiye'ye gelmez, toptancılarımız AMD ve VIA parçalar üreten modeller konusunda gözle görülür ambargo uyguluyorlar. Gelen modellere bakıyoruz, var diyebilmek için 2-3 model, sorana intel al diyorlar, müşteri bilmiyorda modeliyle istiyor zaten onlara göre, bitek onlar anlıyor parçadan. Şu yukardaki modelin yarı performanısını dahi veremeyen atom işlemcili modelleri daha pahalıya satıyorlar. İstersen alma, yurt dışından alamıyorsan bilgisayarsız kalırsın.
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manyakurt 8 yıl
iyi hoşta, ağır genede.. Zaten düşük maliyetli, donanım olarak giriş seviyesinde netbook notebook arası birşey yapıyorsun bari biraz estetik, biraz hafiflik kat arkadaş...
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Starrk35 8 yıl
Bu bilgisayara para verip alınmaz.
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resler 8 yıl

Letherin

Bu bilgisayara para verip alınmaz.


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berkaylive 8 yıl
KOSKOCA STEAM TÜRKÇE OLDU BİŞİ YAZMIYOSUNUZ :D ANLAMADIM GİTTİ TEAM FORTRESS 2 DE TÜRKÇE OLDU ! ! !
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performans1 8 yıl
ya iyi güzelde birtane 2 ay oldu neredeyse ama hala birtane fusionlu laptop tukiyeye gelmedi
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