Lenovo'nun akıllı telefonları Türkiye'de

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Lenovo'nun merakla beklenen yeni nesil akıllı telefonları ülkemizde satışa sunuldu. Konun detaylarını, Lenovo Türkiye'nin akıllı telefonlardan sorumlu ürün müdürü Selçuk Kabadayı ile konuştuk. Lenovo Vibe Z2 Pro, Vibe X2 ve A319 gibi modeller röportajımız dahilinde konuştuğumuz telefonlar arasında.
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Meger 2 sene oncesiymis
P2 yi cok begendim. Hizli ve pili saglam bir telefon.
K5 noteunda kamerasini begendim.
Bende daha birkaç hafta önce K5 Plus aldım,fiyatına göre şahane bir telefon,Samsunglara o kadar para boşa vermeye gerek yok
kur bazında yüzde 40 sayılır.
iyi kar ederiz zannediyorlardı ellerinde patladı
Hala pahali.Yurtdisindan kargo vergi dahil 200dolara alinabliyordu.tabii getirebilene...
S580'den Vibe P1 mini'ye geçiş yaptım ustteki dusuncelerim halen devam ediyo