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Lenovo'nun akıllı telefonları Türkiye'de

4 yıl
151,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo'nun merakla beklenen yeni nesil akıllı telefonları ülkemizde satışa sunuldu. Konun detaylarını, Lenovo Türkiye'nin akıllı telefonlardan sorumlu ürün müdürü Selçuk Kabadayı ile konuştuk. Lenovo Vibe Z2 Pro, Vibe X2 ve A319 gibi modeller röportajımız dahilinde konuştuğumuz telefonlar arasında.
 

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MUTAF 2 yıl
Bir an bosluga dustum yorumlari okurken.
Meger 2 sene oncesiymis

P2 yi cok begendim. Hizli ve pili saglam bir telefon.
K5 noteunda kamerasini begendim.
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_NorthWind_ 2 yıl

Bende daha birkaç hafta önce K5 Plus aldım,fiyatına göre şahane bir telefon,Samsunglara o kadar para boşa vermeye gerek yok
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DH Misafiri 2 yıl
Lenovo K5 not kullanmıyorum alalı daha 1 buçuk ay oldu idare ediyor çok kötü değil
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Guest-BE1B1A792 2 yıl
vestel venüs ile aynı kulvarda gibi
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DH Misafiri 2 yıl
P1 arka sim kapağını nerden bulabilirim
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tostu kaça kıstırin 3 yıl
cok pahali burda not4 parasinla basabas oldugu icin tercih edilmez...ama yurtdisindan ucuza yari fiyata getittiriliyor
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DH Misafiri 3 yıl
lenovo vibe z2 kullanıyorum. her açıdan çok memnunum. sadece operatorden görüntülü konuşma olmaması üzücü.
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inexo 4 yıl
5 ayda x2 fiyatı yüzde 30 eridi.
kur bazında yüzde 40 sayılır.
iyi kar ederiz zannediyorlardı ellerinde patladı
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turkattack 4 yıl inexo
inexo
5 ayda x2 fiyatı yüzde 30 eridi.
kur bazında yüzde 40 sayılır.
iyi kar ederiz zannediyorlardı ellerinde patladı

Hala pahali.Yurtdisindan kargo vergi dahil 200dolara alinabliyordu.tabii getirebilene...
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DH Misafiri 4 yıl
youtube.com/... Lenovo S860 Türkçe inceleme
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Dark Territory 4 yıl
S580 modelini kullaniyorum cok memnunum verdigim para her kurusuna kadar helal olsun
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Dark Territory 2 yıl Dark Territory
Dark Territory
S580 modelini kullaniyorum cok memnunum verdigim para her kurusuna kadar helal olsun

S580'den Vibe P1 mini'ye geçiş yaptım ustteki dusuncelerim halen devam ediyo
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