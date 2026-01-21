Elon Musk: “İnsanlar ölmeye programlı, uzun yaşam çözülebilir bir sorun”

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Paleolitik çağda ortalama insan yaşam süresi 20’li yaşlarla sınırlıyken, Neolitik ve Tunç Çağı toplumlarında bu süre ancak sınırlı ölçüde uzayabildi. Antik Yunan ve Roma’da insan, felsefede “ölümlü varlık” (thnetos veya mortalis) olarak yüceltilirken, istatistiksel gerçeklik acımasızdı. Doğanların önemli bir kısmı yetişkinliğe ulaşamıyor, 50 yaş üzeri ise neredeyse bilgelikle özdeş, nadir bir kategori olarak görülüyordu. Orta Çağ’dan erken modern döneme kadar ilerleyen yüzyıllarda dahi insanlığın büyük bölümü için 40 yıl halen uzun bir hayat anlamına geliyordu. Asıl kırılma ise 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılda bilim, tıp ve hijyenin devreye girmesiyle yaşandı. Çok kısa sürede dünya ortalaması 30’lardan 70’li yaşlara tırmandı. Şimdi ise milyarderler daha uzun yaşam arayışında.

Musk’a göre bu, yazılımsal bir sorun

Yüzyıllar öncesinden bugüne yaşam süresi özelindeki söylemler genellikle felsefi zemine oturtuldu. Ancak bu tartışma konusu felsefi zeminden koparak günümüzde teknoloji ve biyoloji eksenine kayıyor. İnsan ömrünün uzaması artık kaderle, doğayla ya da metafizikle değil; giderek daha fazla “mühendislik” ile konuşulmaya başlanmış durumda.

Tam Boyutta Gör

Elon Musk’ın son açıklamaları bu kırılmanın en net örneklerinden biri. Musk’a göre insan, ölümlü olduğu için değil, ölümlü olacak şekilde “programlandığı” için hayatını kaybediyor ve bu program teorik olarak değiştirilebilir.

Ona göre yaşlanmanın vücudun tüm bölgelerinde eşzamanlı ilerlemesi, ölümün rastlantısal değil, merkezi bir biyolojik saat tarafından yönetildiğini gösteriyor. Kimsenin bir uzvu yaşlanmışken diğerinin genç kalmaması Musk’ın ifadesiyle “son derece bariz” bir kontrol mekanizmasına işaret ediyor.

Musk bu yaklaşımı, uzun yaşamı ahlaki ya da varoluşsal bir mesele olmaktan çıkarıp çözülebilir bir teknik problem olarak ele alıyor. Yapay zeka, ileri biyoteknoloji ve otomasyonun birleşimiyle, bugün karmaşık ve kaçınılmaz görünen yaşlanma sürecinin tersine çevrilebileceğini savunuyor.

Moonshots with Peter Diamandis podcast’ine konuk olan Musk’a göre bu teknolojik dönüşüm, yalnızca hastalıkların tedavisini değil, tıbbi hizmetlerin sunuluş biçimini de kökten değiştirecek. Özellikle insansı robotların cerrahların yerini alabileceğini savunan Musk, bunun beş yıl gibi kısa bir sürede sağlık hizmetlerini bugünkünden çok daha ileri bir noktaya taşıyabileceğini iddia ediyor. Bu alandaki gelişim sayesinde dünyadaki herkes çok daha yüksek seviyede sağlık desteği alabilecek. Son olarak Musk, uzun yaşamın çözümünün gelecekte geriye dönüp bakıldığında son derece bariz görüneceğini aktarıyor.

[bkzdh=201072

Ancak Musk’ın bu iddialı söylemleri, geçmişte uzun yaşamın toplumsal sonuçlarına dair yaptığı eleştirilerle çelişiyor. Diğer bazı milyarderlerin aksine Musk, bugüne kadar uzun yaşam girişimlerine ciddi yatırımlar yapmadı. Daha önce yaptığı açıklamalarda, bunama gibi ağır sağlık sorunlarıyla 100 yaşına kadar yaşamaktansa ölmeyi tercih edebileceğini söylemişti. Geçtiğimiz yıl Musk, “Çok uzun yaşarsak, toplumun kemikleşeceğini düşünüyorum. Lider asla ölmediği için liderlikte değişiklik olmaz” demişti.

Milyarderler bu alana yatırım yapıyor

Tam Boyutta Gör Öte yandan Silikon Vadisi’nin en güçlü isimleri, yaşlanmayı hücresel düzeyde tersine çevirmeyi ya da en azından yavaşlatmayı hedefleyen girişimlere ciddi kaynak aktarıyor. OpenAI CEO’su Sam Altman, insan ömrüne ortalama 10 yıl eklemeyi amaçlayan Retro Biosciences’a 180 milyon dolar yatırım yaptı ve bu alanın “OpenAI ölçeğinde” bir atılım gerektirdiğini savundu. Peter Thiel, erken dönemden bu yana uzun yaşam araştırmalarının en agresif destekçilerinden biri olarak Methuselah Foundation’a toplam 7 milyon dolar taahhütte bulunurken, yaşlanan hücreleri hedef alan biyoteknoloji şirketlerine de milyonlar aktardı. Oracle’ın kurucusu Larry Ellison, yalnızca kendi vakfı üzerinden yaşlanma ve yaşa bağlı hastalıklar için 430 milyon doları aşan araştırma fonu sağladı. Google kurucularından Larry Page ve Sergey Brin, Alphabet çatısı altında kurulan Calico Labs ve Verily gibi yapılarla bu alana milyarlarca dolarlık uzun vadeli yatırım yapılmasının önünü açtı. Jeff Bezos’un, hücresel gençleştirme hedefiyle yola çıkan Altos Labs’in arkasındaki önemli finansörlerden biri olduğu bilinirken Mark Zuckerberg ve Priscilla Chan, genetik, nörodejeneratif hastalıklar ve yaşam bilimlerine yönelik projeleri milyonlarca dolarlık fonlarla destekliyor.

WSJ’ye göre geçtiğimiz 25 yılda milyarderler, bu alanda 5 milyar dolarlık doğrudan yatırım yaptı.

Bugün gelinen noktada ise insanlar, 1700’lü yıllara göre ortalama olarak 35-40 yıl daha fazla yaşıyor. Ancak görünüşe göre bu uzayan süre bile yeterli değil. Nasıl olsun ki... İnsan, sonuçta ölümden “ölümüne” korkan bir varlık. Felsefe tarihi de bu huzursuzluğun izlerini açık biçimde taşıyor. Epikür’ün yatıştırmaya çalıştığı ölüm kaygısı (Bkz: Ölüm varsa ben yokum, ben varsam ölüm yok o halde korkmaya ne gerek var?), Schopenhauer’ın kör yaşam istencine bağladığı hayata tutunma dürtüsü (Bkz: Wille zum Leben) ve Heidegger’in kaçınılmaz yüzleşme (Bkz: Sein-zum-Tode) olarak tanımladığı ölüm bilinci hep aynı soruda birleşiyor. İnsan, daha uzun yaşamayı çoğu zaman daha çok deneyimlemek için değil, sona biraz daha geç ulaşmak için istiyor. Bu nedenle modern tıbbın sunduğu her ek yıl esasında bir teknik kazanım konumunda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: