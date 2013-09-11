



Depolama birimleri konusunda kullanıcılara sunduğu geniş ürün gamıyla her türlü ihtiyacı karşılayabilen Lexar, profesyonellere özel olarak hazırladığı Professional Workflow HR1 isimli kart okuyucu modelini tanıttı.

Oldukça modüler bir yapıda hazırlanan Professional Workflow HR1, ana gövde ve bu gövdeye takılan okuma bölümlerinden oluşuyor. Üzerine farklı kartlara göre özelleştirilmiş (SD, Compact Flash ve QXD) okuyucu bölümleri takılabilen ürün, tek bir USB 3.0 bağlantısı üzerinden yüksek hızlarda aktarım yapılmasına imkan sağlayabiliyor ve bu sayede özellikle profesyonel fotoğrafçılar ve video işleme / depolama işlemleri için oldukça uygun bir yapı ortaya koyabiliyor. Okuyucu bölümleri USB kablosu ile bağımsız olarak da kullanılabilen Professional Workflow HR1, parlak kasasıyla şık bir görüntü sergiliyor.

Sağladığı pratik ve kullanışlı yapısıyla dikkat çeken Lexar Professional Workflow HR1, gövde olarak 80$, tek olarak SD ve Compact flaş uyumlu okuyucular 30$, XQD okuyucular ise 45$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.lexar.com/workflow