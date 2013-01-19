Lexar'dan 270 MB/sn okuma hızına ulaşabilen USB 3.0 bellek: JumpDrive P10

USB bellek ve bellek kartı gibi veri depolama çözümlerine imza atan Lexar, bir süre önce ürün portföyündeki en yüksek performanslı USB belleği JumpDrive P10 ile karşımıza çıktı.



USB 3.0 arayüzüne destek veren JumpDrive P10, saniyede 270 MB'a varan okuma hızına ve saniyede 240 MB'a varan yazma hızına ulaşabiliyor. Firmadan gelen açıklamaya göre, USB 2.0 arayüzünü kullanan standart modellere kıyasla okuma hızı 24 kat, yazma hızı ise 13 kat daha yüksek. 1000 adet fotoğrafın (ortalama: 3.8 MB) transferi 60 saniyeden kısa zaman zarfında gerçekleşirken, Full HD çözünürlüğünde bir filmin transferi 40 saniyeden kısa sürüyor.



JumpDrive P10'un, ihtiyaca göre 16 GB, 32 GB ve 64 GB kapasite seçenekleri var. 16 GB'lık modelde yazma hızının saniyede 110 MB olduğunu not düşelim.



Lexar, JumpDrive P10 serisinin fiyatı hakkında herhangi bir bilgi vermemiş.



http://www.lexar.com/products/lexar-jumpdrive-p10-usb3-flash-drive?category=207