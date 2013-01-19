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Lexar'dan 270 MB/sn okuma hızına ulaşabilen USB 3.0 bellek: JumpDrive P10

6 yıl
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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USB bellek ve bellek kartı gibi veri depolama çözümlerine imza atan Lexar, bir süre önce ürün portföyündeki en yüksek performanslı USB belleği JumpDrive P10 ile karşımıza çıktı.
USB 3.0 arayüzüne destek veren JumpDrive P10, saniyede 270 MB'a varan okuma hızına ve saniyede 240 MB'a varan yazma hızına ulaşabiliyor. Firmadan gelen açıklamaya göre, USB 2.0 arayüzünü kullanan standart modellere kıyasla okuma hızı 24 kat, yazma hızı ise 13 kat daha yüksek. 1000 adet fotoğrafın (ortalama: 3.8 MB) transferi 60 saniyeden kısa zaman zarfında gerçekleşirken, Full HD çözünürlüğünde bir filmin transferi 40 saniyeden kısa sürüyor.
JumpDrive P10'un, ihtiyaca göre 16 GB, 32 GB ve 64 GB kapasite seçenekleri var. 16 GB'lık modelde yazma hızının saniyede 110 MB olduğunu not düşelim.
Lexar, JumpDrive P10 serisinin fiyatı hakkında herhangi bir bilgi vermemiş.

http://www.lexar.com/products/lexar-jumpdrive-p10-usb3-flash-drive?category=207 Yorum Yaz
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MaitreSkiLL 5 yıl
Üründen bende Mevcut.. 32 GB 150 Liraya Satıyorum.
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brev 5 yıl
Bu tip ürünlerde fiyat uçuk oluyor.Normale düşmeden alınmaz.
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bayraak 6 yıl
Şu 64 gb olanı eğer ucuzsa alıp pc ye harddisk niyetine kullanırım baksana 240MB yazma hızı binevi ssd :D
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marseltalon 6 yıl
Tamam bellek iyi güzel de,kaynak makine dandikse bellek hızlı olmuş pek önemi kalmıyor...
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V4LKyR 6 yıl
Bellek konusunda Lexar dedin mi duracaksın. Mükemmel bir kalite. Acaba bunun fiyatı ne olur? Umarım SanDisk Extreme USB 3.0 ailesinden pahalı olmaz.
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Bukalemun 6 yıl
yazma korumalı ürünler gerekli ! , hızlı bir SD kart ve kart okuyucu ile PC lere veri aktarıp + program kuruyorum. Güncel programlarım sürekli virüs kapıyor ve yayılması çok hızlı.
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regaibyigit. 6 yıl
bu flash bellekler ne zaman teknosada 40-50 liraya satılmaya başlanırsa o zaman bellek teknolojisinin geliştiğine inanırım
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