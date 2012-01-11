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Lexar'dan 64 GB'a kadar kapasite sunan USB 3.0 bellek serisi: JumpDrive Triton

7 yıl
10,3b
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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 USB 3.0 teknolojisi USB belleklerde hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. Lexar, 64 GB'a kadar kapasite sunan USB 3.0 bellek ailesi JumpDrive Triton'ı duyurdu.
16 GB, 32 GB ve 64 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyla gelen USB belleklerde metal alaşım kullanılmış. Saniyede 155 MB'a varan okuma ve saniyede 150 MB'a varan yazma hızı sunan USB belleklere 4 GB boyutlu bir HD filmin (720p, 24 FPS, 5 Mbps) transferinin yaklaşık 35 saniye sürdüğü ifade ediliyor. Yine firmaya göre USB 2.0 teknolojili bir USB belleğe aynı özellikteki filmin kopyalanması ortalama 11 dakika sürüyor.
Lexar, JumpDrive Triton serisinin 16 GB'lık versiyonu için 79.99$, 32 GB'lık versiyonu için 124.99$ fiyat belirlemiş. (Bu ürünler site üzerinden satın alınabiliyor. 64 GB'lık versiyonun ise 199.99$'dan şubat ayından itibaren satışına başlanması bekleniyor.

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DH Misafiri 7 yıl
bu belleklere işletim sistemi kurulur her zaman yanınızda taşıyabilirsiniz
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OverClocK1ng 7 yıl
Valla haklısın Batuist ne diyeyim. Allah'tan elimdeki en yavaş flash disk, card reader'a takılı olarak kullandığım 4Gb Class 8 Micro SD kart.
Onun haricinde Adata S102 16Gb ımdan çok memnunum. Bir de 16Gb Sandisk Cruzer Contour'umdan.
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Batuist 7 yıl
Ülkemizde usb belleklerin durumu içler acısı. kaliteli birşey alıyım dedim var olan usb belleklerin %90ı ortalama 5MB/sn değer sunuyor. basitlik ve adilikten geçilmiyor. 1,5MB yazma hızına sahip bellekler teknoloji mağazalarında peynir ekmek gibi sepetlere doldurulup sergilenirken adam gibi birşey istiyorsanız ya internetten online mağazalardan fellik fellik adam gibi birşey bulmaya çalışacaksınız -ki bulamayacaksınız yada almayacaksınız. sırf bu yüzden 2.5" diskime disk kutusu alıp kullanmayı tercih ettim. iyide etmişim hiç olmazsa 30MBa varan hızda yazabiliyor. Böyle bir diski görmüş ve aynı fiyattan satın alabilecek olsaydım 16GBlık versiyonu havada kapardım ama o ürün buraya 120dolardan aşağı mağazalara gelmez.. boyutları itibari ile de oldukça iyi görünüyor. 16GB ocz diesel usb belleğimi bozunca aynısından bulayım dedim bulmak imkansız. Türkiye sınırlarında bulamayınca diğer yurt dışı sitelerde arıyım dedim bir tek amazonda tek bir mağazada satılıyordu ama 3. dünya ülkesinde yaşadığımız için satın alsam gelip gelmeyeceğini kestiremedim. gümrüğüydü vesaire bende doğal olarak almadım.. çok güzel üründü. bu haberdeki belleği görünce o aklıma geldi.. umarım bu bellekler gelir ama usb 2 hızları hakkında veri yok..
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ahmetsaid_ak 7 yıl
60 GB SSD + SATAUSB Kit 69,99$
16 GB USB 3.0 79,99$
Ben anlamadım ???
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FoXDiE 7 yıl
200 dolara SSD alınıyor yaw uçmayın bu kadar
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E_Aydin35 7 yıl
Saniyede 150 mb okuması gerçekten güzel bir özellik KapaSİTESİ DE güzel fiyatı biraz fazla olsada güzel.
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