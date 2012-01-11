Lexar'dan 64 GB'a kadar kapasite sunan USB 3.0 bellek serisi: JumpDrive Triton

USB 3.0 teknolojisi USB belleklerde hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. Lexar, 64 GB'a kadar kapasite sunan USB 3.0 bellek ailesi JumpDrive Triton'ı duyurdu.

16 GB, 32 GB ve 64 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğiyla gelen USB belleklerde metal alaşım kullanılmış. Saniyede 155 MB'a varan okuma ve saniyede 150 MB'a varan yazma hızı sunan USB belleklere 4 GB boyutlu bir HD filmin (720p, 24 FPS, 5 Mbps) transferinin yaklaşık 35 saniye sürdüğü ifade ediliyor. Yine firmaya göre USB 2.0 teknolojili bir USB belleğe aynı özellikteki filmin kopyalanması ortalama 11 dakika sürüyor.



Lexar, JumpDrive Triton serisinin 16 GB'lık versiyonu için 79.99$, 32 GB'lık versiyonu için 124.99$ fiyat belirlemiş. (Bu ürünler site üzerinden satın alınabiliyor. 64 GB'lık versiyonun ise 199.99$'dan şubat ayından itibaren satışına başlanması bekleniyor.

