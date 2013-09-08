Lexar'dan yüksek performans isteyenler için JumpDrive M10, organize olmayı sevenler için JumpDrive V20 isimli yeni USB bellek çözümleri

Temelinde veri depolama yatan iki farklı amaç için sektörün deneyimli firmalarından Lexar tarafından tanıtılan JumpDrive M10 ve JumpDrive V20, ortak olarak oldukça şık tasarım yapısıyla geliyorlar.

JumpDrive M10 isimli USB bellek modelini 16GB, 32GB, 64GB ve 128GB boyutlarında hazırlayan Lexar, kullanıcılara tüm kapasite seçeneklerinde saniyede 100MB okuma, 16GB'lık versiyonda saniyede 20MB, 32GB'lık versiyonda saniyede 30MB ve 64GB / 128GB'lık versiyonlarda saniyede 55 MB yazma hızı ortaya koyabiliyor. Dahili olarak gelen EncryptStick Lite isimli yazılım ile içerisinde taşıdığı verileri 256-bit AES şifreleme ile koruyabilen JumpDrive M10, USB 3.0 ve USB 2.0 üzerinden veri aktarımı yapabiliyor. Daha çok depoladığı verileri organize bir şekilde tutmak isteyen kişiler için hazırlanan JumpDrive V20 modeli ise, farklı renklere sahip iki, üç ya da dört 8GB belleğin bir arada olduğu tek bir paket içerisinde elde edilebiliyor. Üzerinde belleklerin içerikleri ile alakalı bilgilerin yazılabileceği ufak bir bölüm yer alan ve beraberinde standart bir kalem gelen JumpDrive V20, LED ışıkları sayesinde de veri aktarımı hakkında bilgi verebiliyor ve ayrıca Windows ya da Mac OSX sistemler ile uyumlu olarak kullanılabiliyor.

Lexar tarafından hazırlanan USB bellek çözümlerinden JumpDrive M10'un 16GB, 32GB, 64GB ve 128GB'lık versiyonları sırasıyla 35$, 58$, 99$ ve 189$, JumpDrive V20'nin ikili paketi 20$, üçlü paketi 30$ ve dörtlü paketi ise 40$ fiyat etiketleriyle önemli satış noktalarından satın alınabiliyorlar.