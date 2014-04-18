Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lian Li, amiral gemisi sayılabilecek PC-V2130 tam boy kasasını yıl sonuna hazırlıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
551
1
16
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Lian Li, amiral gemisi sayılabilecek PC-V2130 tam boy kasasını yıl sonuna hazırlıyor

Son dönemde ilgi çeken bilgisayar kasaları ve konseptleri ile dikkatleri üzerine çeken Lian Li, amiral gemisi olarak gösterilebilecek PC-V2130 tam boy kasasını yıl sonuna doğru piyasaya sürmeye hazırlıyor.

237 mm x 640 mm x 625 mm ölçülerine sahip olan PC-V2130, XL-ATX, E-ATX ve ATX yapısındaki anakartlara uyumluluk sunuyor. Kasanın kenar çizgileri fırçalanmış alüminyumdan imal edilirken, yan kapakların içerisindeki gürütlü emici köpük de fanlardan çıkan gürültüyü azaltmayı hedefliyor. Ayrıca kasadaki toz korumaları çıkarılabiliyor. 

PC-V2130 genel olarak önceki PC-V2120 modelinden tasarım olarak çok farketmiyor ancak ağırlık 14.4kg seviyesinden 9.8kg seviyesine indirilmiş. Alttaki tekerlekler ile kasanın taşınması kolaylaşırken, çok yönlü sistem sayesinde kullanıcılar hard disk sürücülerini ihtiyaçlarına göre konfigüre edebiliyor. 

Kasa içerisine 360mm uzunluğunda ekran kartları sığabiliyor. CD sürücü yuvası çıkarıldığında ise 480mm uzunluktaki kartlar da monte edilebiliyor. Soğutucu olarak da 180mm uzunluk esnekliği var.

Lian Li kasada geniş su soğutucu sistemlere yer açmaya çalışmış. Üst kısımda 280/240mm, ön kısımda 280mm, alt kısımda 280mm uzunluktaki radyatörler kullanılabiliyor. 

Daha küçük soğutucu isteyenler için ön kısımda 2 adet 140mm, üst kısımda 2 adet 140mm, alt kısımda 140mm ve arka kısımda 1 adet 120mm uzunlukta fan konumlandırılabiliyor. Kilitli bir kapağa sahip olan ön panelde 4 adet USB 3.0 girişi, eSATA ve HD ses jak girişi mevcut.

Kasanın diğer özellikleri ise 5 adet 5.25 inç sürücü yuvası, 8 adet 3.5 inç sürücü yuvası, 4 adet 2.5 inç sürücü yuvası ve arka kısımda 3 adet 3.5 inç sürücü yuvası şeklinde sıralanıyor. PC-V2130 ile ilgili detaylar Computex 2014 fuarında açıklanacak.  
 
Lian Li, amiral gemisi sayılabilecek PC-V2130 tam boy kasasını yıl sonuna hazırlıyor

 
Lian Li, amiral gemisi sayılabilecek PC-V2130 tam boy kasasını yıl sonuna hazırlıyor

http://www.lian-li.com/lianliblog/preview-pc-v2130/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Chris Brown 5 yıl en beğenilen
LianLi kaliteli kasalar üreten bir üretici.Lakin bu sebepten ötürü bayılmak ölmek zorunda değiliz. Bu kasanın hedef kitlesi zaten biz olmadığımız için sıkıntıda yok. Bana oldukça tipsiz geldi. Sade kasaları sevmeme rağmen bu kasayı yağuşıksız buldum.


LianLi kaliteli kasalar üreten bir üretici.Lakin bu sebepten ötürü bayılmak ölmek zorunda değiliz. Bu kasanın hedef kitlesi zaten biz olmadığımız için sıkıntıd...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
UltrAslan_06 5 yıl
Bende 600 tm kasa var hiçbir kasaya değişmem tüm ihityacımı karşılıyor nede olsa corsair :) Bu kasada hoş ama dizaynı olmamış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sacid55 5 yıl
BENDE V2100+ modeli var. inanın gelen misafirler sehpa zannediyordu :D
ve çok dekoratif durduğu için beğeniyorlar. 15 yaşındaki heyecanlı ve janjanlı kasa sevevenlere göre değil yani :P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackBeasT 5 yıl
Ön üst kısmada taşıma kulpu miss gibi, eskiden bilyeli toplu taşıma aracı yapıp dadlu yokuşu olan mahallerde sallardık, bu kasada hafif denge sorunları çıkabilir.."eyo baha bahın panpişler 780 ile popişime binip akıoz"
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 5 yıl
Eski kasalar gibi olması neyse, custom soğutma için herhangi bir ekstrası yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OldGamers86 5 yıl
İçi siyah olsa eyi idi. :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 5 yıl
Eski tip kasalara benziyor, hiç beğenmedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VETERINARY 5 yıl
Beğenmeyen sadece ben mi varım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
white_power 5 yıl
Aliminyum'un ustalarından...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
551 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Kasa, lian li
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Japon sever" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim