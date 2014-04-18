Lian Li, amiral gemisi sayılabilecek PC-V2130 tam boy kasasını yıl sonuna hazırlıyor













Son dönemde ilgi çeken bilgisayar kasaları ve konseptleri ile dikkatleri üzerine çeken Lian Li, amiral gemisi olarak gösterilebilecek PC-V2130 tam boy kasasını yıl sonuna doğru piyasaya sürmeye hazırlıyor.





237 mm x 640 mm x 625 mm ölçülerine sahip olan PC-V2130, XL-ATX, E-ATX ve ATX yapısındaki anakartlara uyumluluk sunuyor. Kasanın kenar çizgileri fırçalanmış alüminyumdan imal edilirken, yan kapakların içerisindeki gürütlü emici köpük de fanlardan çıkan gürültüyü azaltmayı hedefliyor. Ayrıca kasadaki toz korumaları çıkarılabiliyor.





PC-V2130 genel olarak önceki PC-V2120 modelinden tasarım olarak çok farketmiyor ancak ağırlık 14.4kg seviyesinden 9.8kg seviyesine indirilmiş. Alttaki tekerlekler ile kasanın taşınması kolaylaşırken, çok yönlü sistem sayesinde kullanıcılar hard disk sürücülerini ihtiyaçlarına göre konfigüre edebiliyor.





Kasa içerisine 360mm uzunluğunda ekran kartları sığabiliyor. CD sürücü yuvası çıkarıldığında ise 480mm uzunluktaki kartlar da monte edilebiliyor. Soğutucu olarak da 180mm uzunluk esnekliği var.





Lian Li kasada geniş su soğutucu sistemlere yer açmaya çalışmış. Üst kısımda 280/240mm, ön kısımda 280mm, alt kısımda 280mm uzunluktaki radyatörler kullanılabiliyor.





Daha küçük soğutucu isteyenler için ön kısımda 2 adet 140mm, üst kısımda 2 adet 140mm, alt kısımda 140mm ve arka kısımda 1 adet 120mm uzunlukta fan konumlandırılabiliyor. Kilitli bir kapağa sahip olan ön panelde 4 adet USB 3.0 girişi, eSATA ve HD ses jak girişi mevcut.





Kasanın diğer özellikleri ise 5 adet 5.25 inç sürücü yuvası, 8 adet 3.5 inç sürücü yuvası, 4 adet 2.5 inç sürücü yuvası ve arka kısımda 3 adet 3.5 inç sürücü yuvası şeklinde sıralanıyor. PC-V2130 ile ilgili detaylar Computex 2014 fuarında açıklanacak.

http://www.lian-li.com/lianliblog/preview-pc-v2130/