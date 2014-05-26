Lian Li, sıra şeklindeki bilgisayar kasalarını yaz döneminde satışa sunuyor





Yıl başlarında sıra şeklindeki bilgisayar kasası prototipi ile oldukça ilgi toplayan ünlü kasa tasarımcısı Lian Li, seriyi iki farklı model ile yaz aylarında piyasaya sürmeyi planlıyor.





Fırçalanmış alüminyumdan imal edilen Lian Li DK serisi, altına bir sandalye çekerek hemen kullanmaya başlayacağınız şekilde geliştirilmiş. Üst kısımdaki can kaplamadan kasanın çalışma şekli sürekli takip edilebiliyor. Kasa sürgü yoluyla dışarı kaydırılabiliyor ve donanıma bu sayede erişilebiliyor. Ancak lüzumsuz kullanımın önüne geçmek için ön kısımda bir kilit mekanizması bulunuyor.





DK-01X ve DK-02X adındaki yeni kasalar toplamda 805mm yüksekliğe sahip. Dilenirse yükseklik 835mm boyutuna kadar çıkabiliyor. Prototipten farklı olarak kasalar tamamen siyah ve gümüş renkli opsiyonu yıl sonuna doğru piyasaya sürülecek.





Kasa içerisine 410mm uzunluğa kadar ekran kartları ve 180mm uzunluğa kadar işlemci soğutucuları sığdırılabiliyor. Ek olarak bir klavye kızağı ve sağ kısımda kulaklık asmak için askılık aparatı yer alıyor.





Seri, büyüklüğü sayesinde 345 × 381 mm ölçülerindeki HPTX ve 305 × 330 mm ölçülerindeki anakartlara kadar pek çok boyuta evsahipliği yapabiliyor. DK-02X biraz daha büyük olduğu için aynı anda hem HPTX hem de mini-ITX anakartı barındırabiliyor.





Modele göre 4-8 adet USB 3.0 girişleri, SSD için optik sürücü yuvası, üçe kadar monitör yuvası, 10'a kadar 3.5 inç veya 2.5 inç sürücü yuvası şeklinde genişleme seçenekleri mevcut. Bu iki modelin yanında 500mm yüksekliğe sahip DK-Q1X adlı yeni bir kasa daha mevcut. Ancak bu henüz lanse edilmedi.





DK-01X ve DK-02X modelleri Temmuz ayında ABD'de, Ağustos ayında da Avrupa'da satşışa sunulacak. Fiyatları 750 Avro ve 900 Avro şeklinde sıralanıyor.

http://vr-zone.com/articles/lain-lis-dk-01x-dk-02x-desk-chassis-announced-dk-q1x-set-launch-soon/77835.html