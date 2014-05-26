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Lian Li, sıra şeklindeki bilgisayar kasalarını yaz döneminde satışa sunuyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,6b
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Lian Li, sıra şeklindeki bilgisayar kasalarını yaz döneminde satışa sunuyor

Yıl başlarında sıra şeklindeki bilgisayar kasası prototipi ile oldukça ilgi toplayan ünlü kasa tasarımcısı Lian Li, seriyi iki farklı model ile yaz aylarında piyasaya sürmeyi planlıyor. 

Fırçalanmış alüminyumdan imal edilen Lian Li DK serisi, altına bir sandalye çekerek hemen kullanmaya başlayacağınız şekilde geliştirilmiş. Üst kısımdaki can kaplamadan kasanın çalışma şekli sürekli takip edilebiliyor. Kasa sürgü yoluyla dışarı kaydırılabiliyor ve donanıma bu sayede erişilebiliyor. Ancak lüzumsuz kullanımın önüne geçmek için ön kısımda bir kilit mekanizması bulunuyor.

DK-01X ve DK-02X adındaki yeni kasalar toplamda 805mm yüksekliğe sahip. Dilenirse yükseklik 835mm boyutuna kadar çıkabiliyor. Prototipten farklı olarak kasalar tamamen siyah ve gümüş renkli opsiyonu yıl sonuna doğru piyasaya sürülecek. 

Kasa içerisine 410mm uzunluğa kadar ekran kartları ve 180mm uzunluğa kadar işlemci soğutucuları sığdırılabiliyor. Ek olarak bir klavye kızağı ve sağ kısımda kulaklık asmak için askılık aparatı yer alıyor. 

Seri, büyüklüğü sayesinde 345 × 381 mm ölçülerindeki HPTX ve 305 × 330 mm ölçülerindeki anakartlara kadar pek çok boyuta evsahipliği yapabiliyor. DK-02X biraz daha büyük olduğu için aynı anda hem HPTX hem de mini-ITX anakartı barındırabiliyor.

Modele göre 4-8 adet USB 3.0 girişleri, SSD için optik sürücü yuvası, üçe kadar monitör yuvası, 10'a kadar 3.5 inç veya 2.5 inç sürücü yuvası şeklinde genişleme seçenekleri mevcut. Bu iki modelin yanında 500mm yüksekliğe sahip DK-Q1X adlı yeni bir kasa daha mevcut. Ancak bu henüz lanse edilmedi.

DK-01X ve DK-02X modelleri Temmuz ayında ABD'de, Ağustos ayında da Avrupa'da satşışa sunulacak. Fiyatları 750 Avro ve 900 Avro şeklinde sıralanıyor. 

http://vr-zone.com/articles/lain-lis-dk-01x-dk-02x-desk-chassis-announced-dk-q1x-set-launch-soon/77835.html Yorum Yaz
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xxxone 5 yıl en beğenilen
750 Avro nedir ya. 100 yılın icadı sanki.
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white_power 5 yıl
50€'ya mis gibi masa alırsın kalan miktarlada güze bir sistem toplar keyfine bakarsın. Lian li masamız(kasamız) olmayıversin.
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DH Misafiri 5 yıl
Üstte monitör ve klavye olmasa Kasadan çok barbeküye benziyor.
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deus-ex 5 yıl
Lian-Li A70
Lian-Li Armorsuit P80

Ne kasalar topladım geldi geçti. Bu ikisinden geçemedim, evladiyelik olarak saklıyorum.

Lian Li başkadır. Gelmiş geçmiş en kaliteli kasa üreticisidir bana göre. Malzeme kalitesi gerçekten muazzam.


Edit: Şu kasayı bulabilsem 750 avroyu verirdim buna. Yıllardır ararım her yerde, yok ....

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Turkforce 5 yıl
Bunu memlekette internet kafeciler zaten yıllardır yapıyor. 50€ bile maliyeti yok. :)
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Thehunt 5 yıl
yandaki çubuklar ne için langırtdamı oynanıyo yoksa :)
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Umutcan 5 yıl
Benzer fiyata custom olarak l3p d3sk gibi daha ekstrem şeyler yapılabilir belki daha bile ucuza. Tabi sadece kasadan bahsediyorum

Tabi epey yetenek ve beceri de lazım kendi kendine yapabilmek için. Lian li de sanırım bu tarz custom masalardan esinlendi, bir ara tüm pc sitelerinde geziyordu çünkü yapan adamın ünü.

l3p.nl/...
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Innovative 5 yıl
Saçma ve gereksiz.
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seven44 5 yıl
ilginçmiş
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DH Misafiri 5 yıl
ilk gördüğümde gazlı mangal zannettim,
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Recharged 5 yıl
Tasarım ve fikir güzel ancak fiyat çok pahalı.
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joyberk 5 yıl
fiyatına neden takıldınız ki nasıl olsa almayacaksınız
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ceo-tr 5 yıl
Kasayı içi dolu veriyor sanırım :) 750 avro ve 900 avro. bu ürün için çok para. 75 ve 90 olsa alınabilir. :)
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Chris Brown 5 yıl
Bu tür tasarımlarda ergonomi ciddi sıkıntılıdır bu yüzden bilgisayar masası konusunda bütçesi olanlara kendilerine özel tasarım yapırtmalarını tavsiye ederim.
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Gece772 5 yıl
Hilmi bu masayı sevdi
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Batuist 5 yıl
fikir muhteşem ama masa biraz daha fonksiyonel tasarlanmalıydı.. yanında sağında solunda vesaire kullanıcı için çekmece bölme tarzında opsiyonlara da yer verilse çok daha çekici olurdu..
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