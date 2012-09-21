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Lian Li, tren şeklinde tasarıma sahip kasasını satışa sunuyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,2b
1
32
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2012 fuarında alüminyumdan imal ettiği tren şekilli PC kasasını ziyaretçilere sergileyen kasa üreticisi Lian Li, ürününü nihayet satışa sunuyor.

Altında bir de ray bulunan kasa PC-CK101 adını almış ve iki farklı versiyonu bulunuyor. Kasa mini-ITX kartlara uyumlu olarak üretilmiş. İçerisinde 3 adet 2.5 inçlik HDD birimine yer sağlayan ürün, 300 wattlık 80 Plus sertifikalı SFX güç kaynağına sahip. Kasa üzerinde bir USB 3.0 yuvası ve disk sürücüsü bulunuyor.

PC-CK101 Standard versiyonu ray üzerinde sabit ve 229$ fiyat etiketine sahip. PC-CK101 Premium ise ray üzerinde hareket ediyor ve 379$ seviyesinde. Her iki versiyonda ABD ve Kanada'da ay sonunda satışa sunulacak.

http://www.slashgear.com/lian-li-launches-pc-ck101-train-case-for-pcs-18248036/ Yorum Yaz
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infom@n 7 yıl en beğenilen
Upgrade için yeni vagon alırız artık :-)
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SystemApps 7 yıl
zymrdvn
Bizim ülkemizde arkadaşlar arasında kötü espri konusu olur bunu alan, düşünsenize masanın üstünde ve yorumlar : Tüm gün ...küzün trene baktığı gibi buna mı bakıyorsun sen ??? :))

öküzü niye sansürlüyorsun :d
zymrdvnBizim ülkemizde arkadaşlar arasında kötü espri konusu olur bunu alan, düşünsenize masanın üstünde ve yorumlar : Tüm gün ...küzün trene b...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 7 yıl
cok ısındıgında buharda cıkarmasın bacasından
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marseltalon 7 yıl
Beni kesmez...
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Amedra 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

cok ısındıgında buharda cıkarmasın bacasından


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Minaj 7 yıl
Uçak şeklinde yapsınlar bari uçuralım oda içinde
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dellino 7 yıl
Kasa yanlışlıkla ülkemize girerse tekno marketlerde sakın bakmaya gitmeyin.
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Luc4sHood 7 yıl
Zevksiz bişey mahsülü derler ya hani
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lyridder 7 yıl
Yaratıcık mı? Olsun bakalım...
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Guest-334F3CF19 7 yıl
Gereklimi şimdi
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peters 7 yıl
Isınıncada bacadan duman çıkıyordur.Bu tren raydan çıkıp alıp başını gitmesin :))
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teknoforum-bs 7 yıl
mertguz
Erai Ray üzerinde hareket etme kısmını anlamadım ben
Şöyle bir video var ama;

TAMAMDA O HAREKET EDİNCE KABLOLAR NE OLCAK HEPSİ FİŞTEN ÇIKAR
SAÇMALIĞIN DANİSKASI BU NE BOŞ BİŞEY YAW
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zymrdvn 7 yıl
SystemApps
zymrdvnBizim ülkemizde arkadaşlar arasında kötü espri konusu olur bunu alan, düşünsenize masanın üstünde ve yorumlar : Tüm gün ...küzün trene baktığı gibi buna mı bakıyorsun sen ??? :))
öküzü niye sansürlüyorsun :d

Günlük hayatımızda bu ve bunun gibi kelimeleri birbirimize karşı bolca kullandığımızdan artık sansürleyince garip geliyor sanırım. Biraz da eski kafalı olmama verin bunu :)
1 Yanıt Yanıtla
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King ov Hell 7 yıl zymrdvn
zymrdvn
SystemApps
Orijinalden alıntı: zymrdvnBizim ülkemizde arkadaşlar arasında kötü espri konusu olur bunu alan, düşünsenize masanın üstünde ve yorumlar : Tüm gün ...küzün trene baktığı gibi buna mı bakıyorsun sen ??? :))
öküzü niye sansürlüyorsun :d

Günlük hayatımızda bu ve bunun gibi kelimeleri birbirimize karşı bolca kullandığımızdan artık sansürleyince garip geliyor sanırım. Biraz da eski kafalı olmama verin bunu :)

Eski kafalılık fazla "cömert" olur biz ona "edep" diyelim belki birilerinin kafaya "dank" eder.
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SystemApps 7 yıl
zymrdvn
Bizim ülkemizde arkadaşlar arasında kötü espri konusu olur bunu alan, düşünsenize masanın üstünde ve yorumlar : Tüm gün ...küzün trene baktığı gibi buna mı bakıyorsun sen ??? :))

öküzü niye sansürlüyorsun :d
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asuspcpc 7 yıl
Zevk meselesi , tren hastaları vardır.Sırf bu yüzden alır kullanır.Kimisine görede gereksiz dir.Kimisi altı üstü kasa der masa altına saklar kimiside extrem kasa yapar masa sütünde teşhir eder.Örneğin 1/18 ölçek araba koleksiyon yaparım.Şimdi kimisine göre gereksiz veya parayı çöpe atıyorum.Buda benim zevkim.Yapsınlar şöyle BMW yada lamborghini bir kasa anında alırım.
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12 Angry Men 7 yıl
Komik olmuş
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zymrdvn 7 yıl
Bizim ülkemizde arkadaşlar arasında kötü espri konusu olur bunu alan, düşünsenize masanın üstünde ve yorumlar : Tüm gün ...küzün trene baktığı gibi buna mı bakıyorsun sen ??? :))
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