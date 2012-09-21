Lian Li, tren şeklinde tasarıma sahip kasasını satışa sunuyor

Computex 2012 fuarında alüminyumdan imal ettiği tren şekilli PC kasasını ziyaretçilere sergileyen kasa üreticisi Lian Li, ürününü nihayet satışa sunuyor.





Altında bir de ray bulunan kasa PC-CK101 adını almış ve iki farklı versiyonu bulunuyor. Kasa mini-ITX kartlara uyumlu olarak üretilmiş. İçerisinde 3 adet 2.5 inçlik HDD birimine yer sağlayan ürün, 300 wattlık 80 Plus sertifikalı SFX güç kaynağına sahip. Kasa üzerinde bir USB 3.0 yuvası ve disk sürücüsü bulunuyor.





PC-CK101 Standard versiyonu ray üzerinde sabit ve 229$ fiyat etiketine sahip. PC-CK101 Premium ise ray üzerinde hareket ediyor ve 379$ seviyesinde. Her iki versiyonda ABD ve Kanada'da ay sonunda satışa sunulacak.