Lian Li yeni Mini-ITX kasasını duyurdu

Üst seviye kasa tasarımları konusunda uzman firmalardan olan Lian Li, mini-ITX formatında ancak kullanıcılara mümkün olan en fazla alanı sağlamayı amaçlayan Lian Li PC-Q21 kasa modelini duyurdu.





Tamamen alet edevat olmadan kurulabilecek bir yapıya sahip olan Lian Li PC-Q21, tam güçte bir PC donanımına yetecek kadar kapasite sunduğunu belirtiyor. Kasa alüminyum alaşımlı ve 149mm x 257mm x 224mm ölçülerine sahip.





2 adet 3.5 inç veya 3 adet 2.5 inç sürücü yerleştirebileceğiniz kasada slot tarzında ince bir disk yuvası mevcut. Bu disk yuvası aynı zamanda SSD tepsisi olarak da görev yapabiliyor. Kasada iki slot mevcut. Eğer bir adet 2.5 inç sürücü kullanırsanız 120mm fan ile birlikte 2 slotlu bir grafik kartı yerleştirebiliyorsunuz.





Kasaya ayrıca 170mm'ye kadar SFX güç kaynağı, 60mm yükseliğe kadar işlemci soğutucusu sığabilirken, ön kısımda 2 adet USB 3.0 portu ve güç butonu bulunuyor. Lian Li PC-Q21 kasası 60 Pound fiyat etiketi ile Ekim ayında piyasaya çıkacak.

http://hexus.net/tech/news/chassis/86330-lian-li-pc-q21-mini-itx-chassis-launched/