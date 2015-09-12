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Lian Li yeni Mini-ITX kasasını duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,1b
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Lian Li yeni Mini-ITX kasasını duyurdu

Üst seviye kasa tasarımları konusunda uzman firmalardan olan Lian Li, mini-ITX formatında ancak kullanıcılara mümkün olan en fazla alanı sağlamayı amaçlayan Lian Li PC-Q21 kasa modelini duyurdu.

Tamamen alet edevat olmadan kurulabilecek bir yapıya sahip olan Lian Li PC-Q21, tam güçte bir PC donanımına yetecek kadar kapasite sunduğunu belirtiyor. Kasa alüminyum alaşımlı ve 149mm x 257mm x 224mm ölçülerine sahip. 

2 adet 3.5 inç veya 3 adet 2.5 inç sürücü yerleştirebileceğiniz kasada slot tarzında ince bir disk yuvası mevcut. Bu disk yuvası aynı zamanda SSD tepsisi olarak da görev yapabiliyor. Kasada iki slot mevcut. Eğer bir adet 2.5 inç sürücü kullanırsanız 120mm fan ile birlikte 2 slotlu bir grafik kartı yerleştirebiliyorsunuz. 

Kasaya ayrıca 170mm'ye kadar SFX güç kaynağı, 60mm yükseliğe kadar işlemci soğutucusu sığabilirken, ön kısımda 2 adet USB 3.0 portu ve güç butonu bulunuyor. Lian Li PC-Q21 kasası 60 Pound fiyat etiketi ile Ekim ayında piyasaya çıkacak.  

http://hexus.net/tech/news/chassis/86330-lian-li-pc-q21-mini-itx-chassis-launched/ Yorum Yaz
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simbolmina 4 yıl
Eski kasam geldi aklıma ama benimki daha iyi sanırım. yalnız 60mm işlemci fanı için çok ama çok az. Bildiğin yok öyle bir fan. Sadece birkaç marka var ve onlar da çoğu zaman yetersiz. Modüler güç kaynağı (daha pahalı) kullanmak gerekliliği de cabası bu kasalarda. Cooler Master ve Corsair itx kasalarda daha iyi durumda bana kalırsa.
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neuronthe 4 yıl
Tabii bu kasalar Türkiyeye gelmez hele itx ise hiç gelmez. Aşağıdaki yorumlardan anlayabileceğiz gibi bizde öyle bir kültür yok. Bizde kasa dedin mi kocaman, gösterişli, anlamsız girinti çıkıntısı olan bir şey olacak. Ha tabi pahalı olamaz. Telefon maliyetini sorgulamayan adamlar kilo hesabı kasanın maliyetini sorgular burada.
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umut_baris 4 yıl neuronthe
neuronthe

Tabii bu kasalar Türkiyeye gelmez hele itx ise hiç gelmez. Aşağıdaki yorumlardan anlayabileceğiz gibi bizde öyle bir kültür yok. Bizde kasa dedin mi kocaman, gösterişli, anlamsız girinti çıkıntısı olan bir şey olacak. Ha tabi pahalı olamaz. Telefon maliyetini sorgulamayan adamlar kilo hesabı kasanın maliyetini sorgular burada.

Argelik birşeyleri yok ki.

Gerekli büküm ve kesim makineleri olduktan sonra üretmesi basit.

Firmanın argeyi benden çıkartması kadar saçma birşey olabilir mi?
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CoreXXX 4 yıl
lian li güzel tasarım yapardı. neden bunlar teneke ofis dolabı gibi oldu acaba.:)
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BARIŞ55 4 yıl
Arkadaş mini itx sistemlerin ucuz olması gerekmez mi_

Neden birşey mini olunca pahalılaşır?

Şu fiyatlara gel.

Zorla gidip adama frisby, dark gibi dandik markaları aldırıyorsunuz.
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kadirirdem 4 yıl
bu kadar kötü tasarım görmedim....
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TECHTRONİC 4 yıl
Bunları Posta Kutusuna benzeten bir tek benmi varım.
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Master_Evil 4 yıl
bu kadar kötü tasarım olmaz
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Elsa 4 yıl
LianLi Mini yapmasın, Server PC'nin diecast'ı gibi duruyor
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