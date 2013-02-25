Lian Li'den alüminyum mid-tower bilgisayar kasası: PC-9N

Haber Editörü
Donanım tutkunlarının gayet yakından tanıdığı Lian Li firması, yeni mid-tower bilgisayar kasası PC-9N'i şubat ayı sonuna doğru yurtdışında satışa sunmaya hazırlanıyor.
Lian Li'nin alışılagelmiş tasarım çizgilerini taşıyan PC-9N, 210 mm x 462 mm x 490 mm boyutlarında ve yaklaşık 5.9 kg ağırlığında tasarlanmış. Alüminyumdan imal edilen bilgisayar kasası, micro-ATX / ATX form faktöründeki anakartlara, maksimum 170 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına, sıvı soğutma çözümlerine, maksimum 300 mm uzunluğunda güç kaynaklarına destek verirken; ekran kartları için 430 mm uzunluğunda boşluk bırakılmış. Nvidia ile AMD'nin bugüne kadar ürettikleri tüm ekran kartlarını sorunsuzca kullanabileceğinizi belirtelim.
3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesini, 3 adet 3.5-inç'lik sürücü bölmesini, 1 adet 2.5-inç'lik sürücü bölmesini ve 8 adet PCI, PCI-Express genişletme slotunu beraberinde getiren PC-9N'de sabit disk kafesini dikey veya yatay pozisyonda konumlandırabiliyoruz. Ayrıca güç kaynağının tozlanmaması adına toz filtresinin es geçilmediğini görüyoruz. Bilgisayar kasasının ön yüzüne 140 mm çapında; arka yüzüne ise 120 mm çapında fan eklenmiş. 140 mm'lik fan aynı zamanda sabit diskleri de serinletiyor. Soğutmanın yetersiz kalacağını düşünürseniz yan panele de fan takviyesi yapabiliyorsunuz.
Üzerinde 2 adet USB 3.0 portu ve kulaklık / mikrofon bağlantıları yer alan PC-9N'in vergiler hariç tavsiye edilen satış fiyatı 109.99$ olacak.
http://www.lian-li.com/v2/en/product/product06.php?pr_index=639&cl_index=1&sc_index=25&ss_index=62&g=f Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Baktım baktım bulamadım. Siz ön kapağın plastik olduğunu haberin neresinden çıkardınız.
Benim bildiğim Lian-li dandik plastik kaplamaları sadece alt markası olan lancool da kullanır. Kendi markasını taşıyan ürünler tamamen alüminyumdan üretilir. plastik kullanımını da sadece gerekli olan yerlerde minimumda tutar.
Bu modelde kablo saklama için anakart tablasına açılan delik konseptini biraz abartmışlar galiba. Anakart tablasında, tabladan çok boşluk var:)