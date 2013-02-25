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Lian Li'den alüminyum mid-tower bilgisayar kasası: PC-9N

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,6b
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13
Kasa
knight
Haber Editörü
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Lian Li'den alüminyum mid-tower bilgisayar kasası: PC-9N
Donanım tutkunlarının gayet yakından tanıdığı Lian Li firması, yeni mid-tower bilgisayar kasası PC-9N'i şubat ayı sonuna doğru yurtdışında satışa sunmaya hazırlanıyor.
Lian Li'nin alışılagelmiş tasarım çizgilerini taşıyan PC-9N, 210 mm x 462 mm x 490 mm boyutlarında ve yaklaşık 5.9 kg ağırlığında tasarlanmış. Alüminyumdan imal edilen bilgisayar kasası, micro-ATX / ATX form faktöründeki anakartlara, maksimum 170 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına, sıvı soğutma çözümlerine, maksimum 300 mm uzunluğunda güç kaynaklarına destek verirken; ekran kartları için 430 mm uzunluğunda boşluk bırakılmış. Nvidia ile AMD'nin bugüne kadar ürettikleri tüm ekran kartlarını sorunsuzca kullanabileceğinizi belirtelim.
3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesini, 3 adet 3.5-inç'lik sürücü bölmesini, 1 adet 2.5-inç'lik sürücü bölmesini ve 8 adet PCI, PCI-Express genişletme slotunu beraberinde getiren PC-9N'de sabit disk kafesini dikey veya yatay pozisyonda konumlandırabiliyoruz. Ayrıca güç kaynağının tozlanmaması adına toz filtresinin es geçilmediğini görüyoruz. Bilgisayar kasasının ön yüzüne 140 mm çapında; arka yüzüne ise 120 mm çapında fan eklenmiş. 140 mm'lik fan aynı zamanda sabit diskleri de serinletiyor. Soğutmanın yetersiz kalacağını düşünürseniz yan panele de fan takviyesi yapabiliyorsunuz.
Üzerinde 2 adet USB 3.0 portu ve kulaklık / mikrofon bağlantıları yer alan PC-9N'in vergiler hariç tavsiye edilen satış fiyatı 109.99$ olacak.
Lian Li'den alüminyum mid-tower bilgisayar kasası: PC-9N
Lian Li'den alüminyum mid-tower bilgisayar kasası: PC-9N

http://www.lian-li.com/v2/en/product/product06.php?pr_index=639&cl_index=1&sc_index=25&ss_index=62&g=f Yorum Yaz
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northwood 6 yıl
sade tasarım ama havalandırma da unutulmamaış
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camoka5 6 yıl
2kol3bacak
MxFxOx Ön kapağın plastik olması tasarımı basitleştirmiş ,onun yerine fırçalanmış aliminyum olsa muthiş olurdu.
Fırça alüminyumu bırakması iyi oldu üreticilerin. Fırça alüminyum tasarımına benzeyen plastik çok daha kullanışlı çünkü fırça alüminyum kasalar parmak uçlarınızdaki yağlarla tepkimeye giriyor ve ömrü boyunca parmak izinizi taşıyor. DVD takayım derken kasayı defolu hale getiriyorsunuz yani

Baktım baktım bulamadım. Siz ön kapağın plastik olduğunu haberin neresinden çıkardınız.
Benim bildiğim Lian-li dandik plastik kaplamaları sadece alt markası olan lancool da kullanır. Kendi markasını taşıyan ürünler tamamen alüminyumdan üretilir. plastik kullanımını da sadece gerekli olan yerlerde minimumda tutar.
Bu modelde kablo saklama için anakart tablasına açılan delik konseptini biraz abartmışlar galiba. Anakart tablasında, tabladan çok boşluk var:)
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ömr0681 6 yıl
öndeki fan bi işe yaramaz kendi kendine darboğaz olur
önde ızgara olmadıktan sonra fan alttakı delıkten ne kadar hava cekebılırkı onde ızgara olması şart
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yc#1 6 yıl
Sade güzellik.
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl
Lian Li yine konuşuturmuş, kalitesi de tartışılmaz.
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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CnZ 6 yıl
dış dizaynı bence çok güzel ama içi eski zamanla sararan kasaları hatırlattı:(
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