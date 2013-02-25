Lian Li'den alüminyum mid-tower bilgisayar kasası: PC-9N

Donanım tutkunlarının gayet yakından tanıdığı Lian Li firması, yeni mid-tower bilgisayar kasası PC-9N'i şubat ayı sonuna doğru yurtdışında satışa sunmaya hazırlanıyor.



Lian Li'nin alışılagelmiş tasarım çizgilerini taşıyan PC-9N, 210 mm x 462 mm x 490 mm boyutlarında ve yaklaşık 5.9 kg ağırlığında tasarlanmış. Alüminyumdan imal edilen bilgisayar kasası, micro-ATX / ATX form faktöründeki anakartlara, maksimum 170 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına, sıvı soğutma çözümlerine, maksimum 300 mm uzunluğunda güç kaynaklarına destek verirken; ekran kartları için 430 mm uzunluğunda boşluk bırakılmış. Nvidia ile AMD'nin bugüne kadar ürettikleri tüm ekran kartlarını sorunsuzca kullanabileceğinizi belirtelim.



3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesini, 3 adet 3.5-inç'lik sürücü bölmesini, 1 adet 2.5-inç'lik sürücü bölmesini ve 8 adet PCI, PCI-Express genişletme slotunu beraberinde getiren PC-9N'de sabit disk kafesini dikey veya yatay pozisyonda konumlandırabiliyoruz. Ayrıca güç kaynağının tozlanmaması adına toz filtresinin es geçilmediğini görüyoruz. Bilgisayar kasasının ön yüzüne 140 mm çapında; arka yüzüne ise 120 mm çapında fan eklenmiş. 140 mm'lik fan aynı zamanda sabit diskleri de serinletiyor. Soğutmanın yetersiz kalacağını düşünürseniz yan panele de fan takviyesi yapabiliyorsunuz.



Üzerinde 2 adet USB 3.0 portu ve kulaklık / mikrofon bağlantıları yer alan PC-9N'in vergiler hariç tavsiye edilen satış fiyatı 109.99$ olacak.



http://www.lian-li.com/v2/en/product/product06.php?pr_index=639&cl_index=1&sc_index=25&ss_index=62&g=f