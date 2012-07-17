Lian Li'den full tower formunda alüminyum bilgisayar kasası: PC-X2000FN

Hazırladığı başarılı bilgisayar kasalarıyla donanım tutkunlarının gayet yakından tanıdığı Lian Li, full tower formundaki yeni modeli PC-X2000FN'i tanıttı. PC-X2000FN ilk bakışta siyah renkli alüminyum yapısıyla dikkatleri üzerinde topluyor. 240 mm x 693 mm x 455 mm ebatlarında ve 11 kg net ağırlığında sade tasarıma sahip olan yeni kasa, Micro ATX, ATX, E-ATX anakartlarla, 340 mm uzunluğa kadar ekran kartlarıyla, 230 mm uzunluğa kadar güç kaynaklarıyla ve 180 mm yüksekliğe kadar işlemci soğutucularıyla uyumlu şekilde kullanılabiliyor.

2 adet 5.25-inç'lik sürücü, 3 adet 2.5-inç'lik sürücü ve 9 adet 3.5-inç'lik sürücü desteğine sahip kasada 10 adet genişletme slotu bulunuyor. Gereken hava sirkülasyonu için kasanın ön tarafında 3 adet 140 mm'lik, arka tarafında ise 140 mm'lik ve 120 mm'lik iki adet fan konumlandırılmış. Ön taraftaki 140 mm'lik fanlar serin havayı, kasanın yan tarafındaki ızgaralardan çekiyor. Kasanın ön yüzünde ve güç kaynağını alt tarafında toz filtreleri unutulmamış. Bu bilgilere ek olarak kasanın ayakları kauçuktan yapılmış. Böylece titreşimlerin önüne geçiliyor.



Üst kısımda 4 adet USB 3.0 portuna, 1 adet e-SATA portuna ve ses çıkışlarına ev sahipliği yapan Lian Li PC-X2000FN'nin tavsiye edilen perakande satış fiyatı 499$. Eylül ayında boy gösterecek olan kasa, donanım meraklılarının ve kurumsal müşterilerin ilgisini çekebilir.

