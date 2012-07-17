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Lian Li'den full tower formunda alüminyum bilgisayar kasası: PC-X2000FN

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7b
1
15
Kasa
knight
Haber Editörü
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Lian Li'den full tower formunda alüminyum bilgisayar kasası: PC-X2000FN
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Hazırladığı başarılı bilgisayar kasalarıyla donanım tutkunlarının  gayet yakından tanıdığı Lian Li, full tower formundaki yeni modeli PC-X2000FN'i  tanıttı. PC-X2000FN ilk bakışta siyah renkli alüminyum yapısıyla  dikkatleri üzerinde topluyor. 240 mm x 693 mm x 455 mm ebatlarında ve 11 kg net ağırlığında sade tasarıma sahip olan yeni kasa, Micro ATX, ATX,  E-ATX anakartlarla, 340 mm uzunluğa kadar ekran kartlarıyla, 230 mm uzunluğa kadar güç kaynaklarıyla ve 180 mm  yüksekliğe kadar işlemci soğutucularıyla uyumlu şekilde  kullanılabiliyor.
2 adet 5.25-inç'lik sürücü, 3 adet 2.5-inç'lik sürücü ve 9 adet  3.5-inç'lik sürücü desteğine sahip kasada 10 adet genişletme slotu bulunuyor. Gereken hava sirkülasyonu için kasanın  ön tarafında 3 adet 140 mm'lik, arka tarafında ise 140 mm'lik ve 120 mm'lik iki adet fan konumlandırılmış. Ön taraftaki 140 mm'lik fanlar serin havayı, kasanın  yan tarafındaki ızgaralardan çekiyor. Kasanın ön yüzünde ve güç kaynağını alt tarafında toz filtreleri unutulmamış. Bu bilgilere ek olarak kasanın ayakları kauçuktan yapılmış. Böylece titreşimlerin  önüne geçiliyor.
Üst kısımda 4 adet USB 3.0 portuna, 1 adet e-SATA portuna ve ses çıkışlarına ev sahipliği yapan Lian Li PC-X2000FN'nin tavsiye  edilen perakande satış fiyatı 499$. Eylül ayında boy gösterecek olan kasa, donanım meraklılarının ve kurumsal  müşterilerin ilgisini çekebilir.
Lian Li'den full tower formunda alüminyum bilgisayar kasası: PC-X2000FN
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Lian Li'den full tower formunda alüminyum bilgisayar kasası: PC-X2000FN
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cagataykoroglu 7 yıl en beğenilen
bildiğin buzdolabı
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feroo773 7 yıl
Sürücüler için güç ve data kabloları hazır olsaydı sadece hdd yi tak çıkar yapsaydık çok daha pratik ve işlevsel olurdu diye düşünüyorum onun dışında kasa çok hoş.
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saintroyo 7 yıl
eski modelin tamamen aynısı.. fiyatı da öyle.. artık yeni tarz full tower larının görünme vakti geldi bana göre..
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Ahm-@ 7 yıl
Lian-Li gerçekten kaliteli kasalar üretiyor.Kullandıkları malzeme kadar tasarımları da oldukça hoş ve sade.Tabi herkes beğenmeyebilir ama benim hoşuma gidiyor.Bence modern ve alışılagelmişin dışında bir tasarım olmuş.Önden arkaya doğru değilde aşağıdan yukarıya doğru uzun olması ilk dikkatimi çeken özellikleri arasında.Sürücülerin yanda olması güzel bir ayrıntı.Fırçalanmış alüminyum yüzey de çok hoş bir görünüm kazandırmış kasaya.İçine sağlam bir sistem toplayıp kapağını kapatıp evin en güzel bir kenarına koyacaksın ve keyfine bakacaksın.Eminim hiç göze batmayacaktır.Sanki modern bir ev eşyası gibi duruyor.
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RapscallioN 7 yıl
Valla Lian-Li bu sadelik isini cozuttu. Biraralar vb2000 gibi bir model vardi, hala bayilirim o modele...
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OverClocK1ng 7 yıl
Optik sürücüler yanda. Çok şekil olmuş. Her zamanki Lian Li kalitesi ama her zamanki Lian Li fiyatı da...
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EFLORD 7 yıl
buna çift anakart takılırmı arkadaşlar ?
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King ov Hell 7 yıl
büyük hoparlorler gibi.
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meposion 7 yıl
500$ gtx680 mi alıyoruz
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DarKLq 7 yıl
hava soğutmadan çok su soğutma için sanırım
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EFLORD 7 yıl
bunda fan ızgarası yok sıvı soğutmacılar için güzel bi kasa
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mustiki212 7 yıl
Kasa güzelde. içinin hakkınıda vermek gerekir...
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cagataykoroglu 7 yıl en beğenilen
bildiğin buzdolabı
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Confusion 7 yıl
satış fiyatı 499$


kurumsal tamam da donanım meraklısı için bile son derece yüksek bir fiyat konmuş.
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