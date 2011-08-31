Lian Li'den full-tower formundaki yeni bilgisayar kasası; PC-90

Yüksek kaliteli kasalarıyla donanım tutkunlarının yakından tanıdığı Lian Li, ürün gamına yeni bir model daha ekledi. The Hammer kod adıyla anılan PC-90 isimli full tower kasa, tamamı Alüminyum olan yapısı ile dikkat çekmeyi başarıyor. 230 x 512 x 489 mm boyutlarında ve 6.6kg ağırlığında olan kasa, depolama sürücüleri için farkllı bir montaj sistemine sahip. Kasanın sol kısmına dikey olarak yerleştirilen iki adet disk rafı ile toplamda altı 2.5-inç veya 3.5-inç sabit disk ya da SSD montajı gerçekleştirilebiliyor.

Mini-ITX formundaki kompakt yapılı anakartlardan E-ATX ve HPTX yapıdaki standartlardan daha büyük anakartlara kadar piyasada satılmakta olan tüm modellere ev sahipliği yapabilecek genişlikte iç hacme sahip olan Lian Li PC-90'ın ön kısma yerleştirilen giriş-çıkış panelinde iki adet USB 3.0, bir adet eSATA ve iki adet ses konnektörü bulunuyor. Ön kısmında ayrıca iki adet 5.25-inç sürücü slotu bulunan kasa, su soğutma sistemi kullanacaklar için hazır hortum delikleriyle geliyor. Güç kaynağının üst kısma konumlandırıldığı kasada soğutma ikisi ön kısımda 140mm ve biri de arka kısımda 120mm çapında olmak üzere toplam üç adet fana yer veriliyor.

Lian Li tarafından önümüzdeki ay içerisinde satışa sunulacak PC-90'ın yurt dışı için tavsiye edilen son kulalnıcı satış fiyatı ise 219$ olarak belirlenmiş.