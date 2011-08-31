Lian Li'den full-tower formundaki yeni bilgisayar kasası; PC-90

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yüksek kaliteli kasalarıyla donanım tutkunlarının yakından tanıdığı Lian Li, ürün gamına yeni bir model daha ekledi. The Hammer kod adıyla anılan PC-90 isimli full tower kasa, tamamı Alüminyum olan yapısı ile dikkat çekmeyi başarıyor. 230 x 512 x 489 mm boyutlarında ve 6.6kg ağırlığında olan kasa, depolama sürücüleri için farkllı bir montaj sistemine sahip. Kasanın sol kısmına dikey olarak yerleştirilen iki adet disk rafı ile toplamda altı 2.5-inç veya 3.5-inç sabit disk ya da SSD montajı gerçekleştirilebiliyor.
Mini-ITX formundaki kompakt yapılı anakartlardan E-ATX ve HPTX yapıdaki standartlardan daha büyük anakartlara kadar piyasada satılmakta olan tüm modellere ev sahipliği yapabilecek genişlikte iç hacme sahip olan Lian Li PC-90'ın ön kısma yerleştirilen giriş-çıkış panelinde iki adet USB 3.0, bir adet eSATA ve iki adet ses konnektörü bulunuyor. Ön kısmında ayrıca iki adet 5.25-inç sürücü slotu bulunan kasa, su soğutma sistemi kullanacaklar için hazır hortum delikleriyle geliyor. Güç kaynağının üst kısma konumlandırıldığı kasada soğutma ikisi ön kısımda 140mm ve biri de arka kısımda 120mm çapında olmak üzere toplam üç adet fana yer veriliyor.
Lian Li tarafından önümüzdeki ay içerisinde satışa sunulacak PC-90'ın yurt dışı için tavsiye edilen son kulalnıcı satış fiyatı ise 219$ olarak belirlenmiş.
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bir de full tower artık bitsin durumu warki katılmak kesinlikle mumkun deil:D 6 hadrdisk sahibi ciddi anlamda arşivle ugrasan bir insan olarak farklı bir formdaki kasa zaten bnm icin uygun olmamakla beraber yüksek performans bir bilgisayar icin gerekli sogutma performansını saglayabilmek adına kesinlikle olmazsa olmazdr. tüm bunların yanında estetiksel anlamda da bu formdaki kasaların slim kasalara gore cok daha guzel oldukları bence kesindir. yani feel hurricane kasadan sora aldığım thermaltake kandalf kasayı ewe getirip ilk kutusunda cıkarttığımda yasadıgım mutlulugu tarif bile edemem:)) daha sora kandalfı satıp armor+ aldım o gunde aynı mutlulugu yasadım.. simdi armor+lar xavierlar cosmoslar dream machineler icin cirkin yada gereksiz kasalar diye dusunenler varsa onları da kınarım:D
PC endüstrisi bir slim PSU standardı benimsemeli.
Dahili optik sürücüler ve 3.5 HDD yuvaları ile vedalaşmalı.
MicroATX ve ITX anakartları ile uyumlu mini PC kasalar yaygınlaşmalı.
Monitörün kasadan güç aldığı o sözü edilen yeni USB 3.X soketi veya daha çok güç sunan bir thunderbolt/lightpeak girişi de olursa memnun olurum.
Tüketici yerden ve paradan tasaruf eder, OEM'ler de ham maddeden.
Büyük boyutta Anakart' lar, Ekran kartları, Fanlar, Sıvı Soğutma' lar bunlar nerede barınacak ?
Mükemmel tespit katılmamak elde değil artık bu 90'ların formatı değişmeli. Kasa yüksekliğinin(yukardan-aşağıya) değişmesi biraz göreceli bir kavram eğer hava soğutma kullanılacaksa slim psu ve üstüne konulacak bir micro anakart ile 30cm'ye kadar düşürülebilir ben şuan atx+psu ile 40cm'lik kasa kullanmaktayım fakat su soğutma için yükseklik önemli sonuçta altta su soğutma için rezervuar ve pompa bölmesi oldukça kullanışlı oluyor. Fakat emin olduğum birşey varsa şu ön paneldeki yuvaların iskeletinin çok gereksiz olduğu, yıllardır o öndeki iskeletten kurtulamadık orası ön taraftan gelen tüm havanın içine ediyor o kısım olmadığını düşünürsek, psu'nun önüne yada kasanın kablo saklama kısmına konumlandırılacak bir ssd (ssd'yi heryere konumlandırmak mümkün sonuçta) ile o koca iskelet tamamen işlevini yitiriyor. Düşünsenize o iskelet kısım yok kasanın önü direk anakart ile birleşik yada önden arkaya uzunluğun 40cm olduğunu düşünelim uzun ekran kartları için bu sayede öne konulacak 3 adet 12cmlik fan kasanın içinde rüzgar estirir hiçbir kayıp söz konusu olmayacak, arka ve üst kısımdada fanlar yerleştirildiğinde inanılmaz bir sirkülasyon oluşacaktır parçaların üstünde.
Monitörün kasadan güç almasından ziyade artık sinyal ile çalışmaya başlaması lazım ondan sonra koy kasayı balkona sıfır ses, mükemmel soğutma. Ayrıca laptop kullananlar içinde kabloyla uğraşmadan görüntüyü direk monitöre vermek gayet kullanışlı olacaktır.