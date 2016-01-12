Lian Li'den yat tasarımlı bilgisayar kasası





Masaüstünde farklı kasa tasarımlarına yer vermek isteyenlerin bir numaralı adresi Lian Li, CES 2016 fuarına da çok ilginç bir kasa tasarımı hazırlamış. Firma, bilgisayar bileşenlerini bir yat tasarımının içerisine sığdırmayı başarmış. Ürün hem bilgisayar hem de vitrine süs olabilecek yapıda.





PC-Y6 adındaki bilgisayar kasası 764mm uzunluğunda ve 293mm yüksekliğinde. Tamamen alüminyum alaşıma sahip olan mini-ITX kasanın ağırlığı ise 4.9Kg. Sadece 2016 yılı için üretilen yat tasarımlı kasanın güverte kısmına ekran kartı ve depolama sürücüsü yerleştiriliyor. Kaptan köşkünde ise işlemci ve RAM ve diğer bileşenler yer alıyor. Giriş çıkış birimleri ise arka kısımda toplamış.





Kasaya 300mm uzunluğunda ekran kartları ve 60mm yüksekliğinde işlemci soğutucusu sığdırılabiliyor. Tek bir 120mm fana sahip olan kasada iki genişleme yuvası mevcut. Firmanın özel rafı sayesinde kasaya iki adet 3.5 inç ve 2 adet 2.5 inç sürücüler de eklenebiliyor. Su geçirmez LED şeritler ile kırmızı, yeşil ve mavi kontrol anahtarları sunan ürün sadece 500 adet olarak satışa çıkacak.

http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-y6/