Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Lian Li'den yat tasarımlı bilgisayar kasası

Bilgisayar kasasını aynı zamanda bir dekorasyon malzemesi olarak kullanmak isteyenler için, Lian Li sınırlı sayıda yat temalı kasalar ile CES 2016 fuarına geldi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,6b
1
9
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Lian Li'den yat tasarımlı bilgisayar kasası


Masaüstünde farklı kasa tasarımlarına yer vermek isteyenlerin bir numaralı adresi Lian Li, CES 2016 fuarına da çok ilginç bir kasa tasarımı hazırlamış. Firma, bilgisayar bileşenlerini bir yat tasarımının içerisine sığdırmayı başarmış. Ürün hem bilgisayar hem de vitrine süs olabilecek yapıda.

PC-Y6 adındaki bilgisayar kasası 764mm uzunluğunda ve 293mm yüksekliğinde. Tamamen alüminyum alaşıma sahip olan mini-ITX kasanın ağırlığı ise 4.9Kg. Sadece 2016 yılı için üretilen yat tasarımlı kasanın güverte kısmına ekran kartı ve depolama sürücüsü yerleştiriliyor. Kaptan köşkünde ise işlemci ve RAM ve diğer bileşenler yer alıyor. Giriş çıkış birimleri ise arka kısımda toplamış.

Kasaya 300mm uzunluğunda ekran kartları ve 60mm yüksekliğinde işlemci soğutucusu sığdırılabiliyor. Tek bir 120mm fana sahip olan kasada iki genişleme yuvası mevcut. Firmanın özel rafı sayesinde kasaya iki adet 3.5 inç ve 2 adet 2.5 inç sürücüler de eklenebiliyor. Su geçirmez LED şeritler ile kırmızı, yeşil ve mavi kontrol anahtarları sunan ürün sadece 500 adet olarak satışa çıkacak. 
Lian Li'den yat tasarımlı bilgisayar kasası
 

http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-y6/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ylmzsngl 3 yıl
Farklı bir tasarım olmuş. Gayet de hoş duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oray 3 yıl
star trek kasası istiyorum!
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
einhander 3 yıl oray
çok yerınde bır istek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 3 yıl
yat alacak parası olan adamın pc toplayacağını sanmıyorum varsada gidip bu çöpe yatırmaz dı herhalde
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 3 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

yat alacak parası olan adamın pc toplayacağını sanmıyorum varsada gidip bu çöpe yatırmaz dı herhalde

Yat almakla ne ilgisi var?
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Nvidia'nın Pascal GP104 grafik birimi ufukta göründü 3 yıl Mars'ta yapı inşa etmek için Mars toprağı kullanılabilir 3 yıl Sony'den 150MB/s yazma hızına sahip hafıza kartları 3 yıl Dizüstü Bilgisayarda Android deneyimi Remix OS video inceleme 3 yıl tvOS 9.2 güncellemesi, Apple TV’ye klavye desteği getiriyor 3 yıl Acer'ın yeni oyun dizüstü bilgisayarı mercek altında 3 yıl Periscope yayınları artık Twitter içerisinde 3 yıl Intel Skylake ailesindeki bir hata, belirli işlemlerde donmalara sebebiyet veriyor 3 yıl Patriot, 3GB/s hızlarına ulaşan Hellfire PCIe SSD serisini tanıttı 3 yıl 2020 yılında televizyon yerine daha fazla dijital içerik izleyeceğiz 3 yıl Tinder CEO'su her kullanıcının gizli bir "çekicilik" puanı olduğunu açıkladı 3 yıl Supercell'in yeni oyunu Clash Royale incelemesi 3 yıl Nasa, Dünya'yı göktaşlarından korumak istiyor 3 yıl Synaptics'den daha iyi parmak izi sensörleri geliyor 3 yıl Oculus kurucusundan önemli ekran açıklaması 3 yıl Elon Musk: Apple'ın otomobil ürettiği açıkça ortada 3 yıl Samsung, otonom araçları test etmek için kendi pistini kullanacak 3 yıl Apple için 2016 büyük bir hayal kırıklığı olabilir 3 yıl AMD Radeon R9 Nano ekran kartında büyük indirim 3 yıl SpiderMan'e meydan okuyan Drone 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Lian Li'den yat tasarımlı bilgisayar kasası Sonraki watchOS 2.2 ile birden fazla Apple Watch tek bir iPhone ile eşleşebilecek 3 yıl HTC, Vive ön siparişlerini 29 Şubat'ta toplamaya başlayacak 3 yıl iOS 9.3'ün ilk betası yayınlandı 3 yıl Patlamayan lithium batarya geliştirildi 3 yıl Apple, 4 inçlik yeni modelini iPhone 5e adıyla tanıtılabilir 3 yıl Netflix Hakkında Her Şey "Netflix İnceleme" 3 yıl Kingston HyperX serisinin ilk NVMe SSD ürünleri, CES 2016 fuarında sergilendi 3 yıl Altın Küre'de parlayan dijital yayın servisi Amazon Studios oldu 3 yıl In Win'den CES 2016'ya özel sınırlı sayıda H-Frame kasa ve Signature güç kaynağı 3 yıl Lily Robotics, drone ön siparişlerinden 34 Milyon dolar gelir sağladı 3 yıl Modern teknolojiden yoksun yaşanır mı? 3 yıl 2016 model Samsung Galaxy A Serisi Türkiye’de satışa sunuldu 3 yıl Apple, News uygulamasını kaç kişinin kullandığını bilmiyor 3 yıl TP-Link, Neffos serisine ait ilk akıllı telefonları C5L, C5, ve C5 Max'ı tanıttı 3 yıl IPv6 20 yaşında, kullanım oranı %10 seviyesinde 3 yıl Live Photos özelliği dolaylı olarak Android'de 3 yıl Mushkin, son kullanıcıya 4TB SSD ürünleri sunmaya hazırlanıyor 3 yıl MSI'ın 2016 model yeni anakartları mercek altında 3 yıl Snapdragon 820 Rev 2 benchmarklarda göründü 3 yıl Galaxy S7, Snapdragon 820 çipsetiyle AnTuTu'da göründü Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim