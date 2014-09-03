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Lian-Li yeni PC-V1000L Special Edition tam boy PC kasasını duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,3b
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Lian-Li yeni PC-V1000L Special Edition tam boy PC kasasını duyurdu

Piyasaya sürdüğü birbirinden ilginç tasarıma sahip bilgisayar kasalarının yanında geleneksel çizgide kaldığı ancak malzeme ve tasarım açısından dikkat çeken kasaların sahibi Lian-Li, yeni tam boy bilgisayar kasasını duyurdu.

PC-V1000L Special Edition modeli nispeten kısa olsa da donanım açısından en büyük bileşenleri rahatlıkla içine sığdırabildiği bir tasarıma sahip. Fırçalanmış alüminyumdan imal edilen kasanın ön kısmı hava akışını artıracak şekilde tasarlanmış. Firmanın uzman olduğu alet kullanmadan bileşenleri takıp çıkarabilme özelliği bu kasada da mevcut.

551mm uzunluğa sahip olan kasa EATX anakartları, en uzun graifk kartlarını ve geniş su soğutma sistemlerini rahatlıkla içerisine alabiliyor. Ön kısımdaki 9 HDD yuvası 3.5 veya 2.5 inçlik disklere yer sağlarken, kullanıcılar isterse bu yuvaları sökerek daha fazla alan kazanabilecek. Arka kısımda ise 3.5 inç için bir adet, 2.5 inç için 2 adet sabit disk yuvası mevcut. 

Kasanın ön tarafında 120mm uzunluktaki üç adet fan soğuk havayı transfer ederken, bağlı oldukları hareket eden raf sistemi ile yönetim de kolaylaşıyor. 

Kasanın alt kısmında çıkarılabilir raf sayesinde iki adet 120mm fan veya 240mm radyatör yerleştirmek mümkün. Kasanın üst kısmında ise yine alet gerekmeden çıkarılabilen panelin altında iki adet 120mm/140mm fan veya bir adet 240mm/280mm radyatör yerleştirilebiliyor. Arka kısımdaki 120mm egzos fanı ile de sıcak hava dışarı tahliye ediliyor. 

Tekerlekli tasarım sayesinde kasayı hareket ettirmek oldukça kolayken, arka tekerlekler kilitlenerek sabit bir hale getirilebiliyor. Girdi çıktı paneli kasanın ön kısmına yerleşirken, 4 adet USB 3.0 portu ve HD ses bağlantı seçenekleri barındırıyor. Kasanın gümüş ve siyah renkli versiyonları 219 pound iken pencereli siyah versiyonu ise 239 pound fiyat etiketine sahip. Kasanın satışına önümüzdeki günlerde başlanacak.  
Lian-Li yeni PC-V1000L Special Edition tam boy PC kasasını duyurdu
 

http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-v1000L/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ink 5 yıl
bende iyiysi var
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ferkut 5 yıl
Kasanın içini görebilseydik. Bu haber baya bi eksik haber olmuş...
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_Dominic_Toretto_ 5 yıl ferkut
Kasa üstadı Lian-Li yine döktürmüş.


İç kısım
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OldGamers86 5 yıl
4 tane usb 3.0... vay! :D
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onererkut 5 yıl
Kasa değil dolap resmen çok güzel
penceresiz olanı 345$ pencereli olanı $389 dolar olacak diyorlar toms ve guru3d sitelerinde.

guru3d.com/...
tomshardware.com/...
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DH Misafiri 5 yıl
MacPro havası var.
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tekdenbilisim 5 yıl
iyimiş nne kadar
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BARIŞ55 5 yıl
219 TL 774.83 TL

Vergi ve çakal payını düşünürsek kafadan 1400 TL fiyatı var.

Canınız cehenneme. Kendi üretimim kasayı kullanırım daha iyi.
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exclbr 5 yıl
Trde olsa keşke :(
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LEON-X 5 yıl
Uzun süredir sesi çıkmayan, kaliteli kasalara imza atan Lian-Li'yi yeniden görmek güzel


Kasanın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz;

lian-li.com/...


Farklı olarak gözüme çarpan, bol hdd yuvaları olmuş, bu da artık 5,5" yuvaların son zamanlar da kullanım oranının düştüğü anlamına geliyor, soğutması yine gayet yeterli olmuş, yine taşıma kolaylığı için tekerlekli tasarımdan vazgeçmemiş, kablo düzenleme kanalları biraz daha geliştirilebilir olsa iyi olurmuş, genel olarak kasayı beğendim.
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