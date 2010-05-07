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Lian Li'den Micro ATX ve Mini ITX anakartlar için yeni kasa: PC-V352

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,8b
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Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lian Li'den Micro ATX ve Mini ITX anakartlar için yeni kasa: PC-V352
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Tayvan merkezli kasa üreticisi Lian Li, micro ATX ve mini ITX anakartlar için hazırladığı yeni kasa modelini duyurdu. Firmanın PC-V352 olarak isimlendirdiği yeni kasanın çoklu ortam odaklı mini-bilgisayar toplamak isteyen kullanıcılar için hazırlandığı belirtiliyor.

280 x 275 x 400 mm boyutlarında ve 4.43 Kg ağırlığında olan kasa, iki adet 5.25-inç sürücüye destek sunuyor. Alet gerektirmeden donanım kurulumuna olanak tanıyan PC-V352, giriş-çıkış panelinde SD kart okuyucusu, eSATA, iki ses ve iki adet USB 3.0 portu bulunduruyor.

Çıkartılabilir anakart rafı ile dikkat çeken kasa, arka kısmında bir adet 80mm ve ön kısmında iki adet 120mm olmak üzere toplamda üç adet fan ile sunuluyor. Bu ayın sonuna doğru satışa sunulacak PC-V352'nin Siyah ve Gri modelleri 169$, Kırmızı ise 189$'dan satılacak.

Lian Li'den Micro ATX ve Mini ITX anakartlar için yeni kasa: PC-V352
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Lian Li'den Micro ATX ve Mini ITX anakartlar için yeni kasa: PC-V352
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hacı.basat 9 yıl
Gerçekten kulplu kasa olayına katılıyorum, 40-50 liraya rahatlıkla kulplu kasa alınabilirken böyle bir konfora sahip olmayan bir kulpsuz kasanın 3 katı fiyata satılması da ayreten düşündürücü, demekki kulplu kasanın konforunu henüz yaşamayan bir çok müşteri var.
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LUZz 9 yıl
Önceki serilerin sanırım yükseklik olarak biraz daha kısa hali. HTPC segmentinde sunulabilecek en kullanışlı alana sahip bence. Lian Li her zamanki gibi işini çok iyi yapmış.
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abdulmusavvir 9 yıl
Ayrıca prensip edindik, kulpsuz kasa almıyoruz, herkese tavsiye ederim, çok büyük rahatlık, miniITX'ler içinde durum aynı, kulplu alın, zaten küçük kasa, dizüstü falan aratmaz.
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TELESCOPE 9 yıl

baba_mustafa

Ayrıca prensip edindik, kulpsuz kasa almıyoruz, herkese tavsiye ederim, çok büyük rahatlık, miniITX'ler içinde durum aynı, kulplu alın, zaten küçük kasa, dizüstü falan aratmaz.


aynen katılıyorum görüşünüze
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abdulmusavvir 9 yıl
Kasa duyurularında çoğumuzun kullandığı kasaların adı bile geçmez, genelde herkes 40-50 liraya alır kasasını, haberlerde ayaküstü merkezlerde uçuk kaçık fiyatlardaki sıradışı kasaları görüyoruz, arkadaş sistem toplucam, kızılaya gidelim diyo, niye burda vatan bilgisayar var diyorum, orda kasa bulamam diyor. Haklı!!! Yukardaki kasayı alacağımız fiyat 50 lira yani.
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Naturel37 9 yıl
kırmızı 189 $ bedava!
kırmızı olsun 189$ fazla olsun boşverin -:)
çok pahalı sanırım powersupply de yok
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KANUNI61 9 yıl
neden kırmızı 20 $ pahalı 5 lira fazla olsun misalimi nedir
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