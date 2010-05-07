Lian Li'den Micro ATX ve Mini ITX anakartlar için yeni kasa: PC-V352

Tayvan merkezli kasa üreticisi Lian Li, micro ATX ve mini ITX anakartlar için hazırladığı yeni kasa modelini duyurdu. Firmanın PC-V352 olarak isimlendirdiği yeni kasanın çoklu ortam odaklı mini-bilgisayar toplamak isteyen kullanıcılar için hazırlandığı belirtiliyor.

280 x 275 x 400 mm boyutlarında ve 4.43 Kg ağırlığında olan kasa, iki adet 5.25-inç sürücüye destek sunuyor. Alet gerektirmeden donanım kurulumuna olanak tanıyan PC-V352, giriş-çıkış panelinde SD kart okuyucusu, eSATA, iki ses ve iki adet USB 3.0 portu bulunduruyor.

Çıkartılabilir anakart rafı ile dikkat çeken kasa, arka kısmında bir adet 80mm ve ön kısmında iki adet 120mm olmak üzere toplamda üç adet fan ile sunuluyor. Bu ayın sonuna doğru satışa sunulacak PC-V352'nin Siyah ve Gri modelleri 169$, Kırmızı ise 189$'dan satılacak.