Liderlik yarışındaki Çinli: Huawei'in genel merkezindeyiz

Huawei hem akıllı telefon pazarında hem de 5G altyapı teknolojileri olmak üzere faaliyet gösterdiği her alanda liderlik hedefliyor. Mini belgesel kıvamındaki videomuzda, Çin'deki genel merkezdeyiz.

Akıllı telefon dünyasında son yılların en hızlı büyüyen firmalarından biri hiç şüphe yok ki Huawei. Ciddi yatırımlar yapan ve gelinen nokta itibariyle bugün kendi mobil işlemcilerini kullanan ve hatta gelecekte kendi telefon ekranlarını kullanmak için çalışmalar yapan şirket, Ekim ayında tanıtacağı Mate 10 ile en iyi telefon sıfatını kazanmak istiyor.

Sadece akıllı telefonlar da değil, iletişim altyapılarında da liderlik arzulayan şirket 2020 için süper hızlı, neredeyse yok denecek kadar düşük erişim süreli 5G ve ötesi teknolojilerine de ciddi yatırımlar yapıyor. Yoğun emek harcayarak uzun çekim süreçleri ve uzun montaj çalışması ardından bu videoda sizlere Huawei'in Çin'deki genel merkezinden bildiriyorum. Şirketin telefonları için yazılım güncelleme politikasına kadar pek çok önemli bilgi var video içerisinde.