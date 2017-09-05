Liderlik yarışındaki Çinli: Huawei'in genel merkezindeyiz

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Huawei hem akıllı telefon pazarında hem de 5G altyapı teknolojileri olmak üzere faaliyet gösterdiği her alanda liderlik hedefliyor. Mini belgesel kıvamındaki videomuzda, Çin'deki genel merkezdeyiz.
Akıllı telefon dünyasında son yılların en hızlı büyüyen firmalarından biri hiç şüphe yok ki Huawei. Ciddi yatırımlar yapan ve gelinen nokta itibariyle bugün kendi mobil işlemcilerini kullanan ve hatta gelecekte kendi telefon ekranlarını kullanmak için çalışmalar yapan şirket, Ekim ayında tanıtacağı Mate 10 ile en iyi telefon sıfatını kazanmak istiyor.
Sadece akıllı telefonlar da değil, iletişim altyapılarında da liderlik arzulayan şirket 2020 için süper hızlı, neredeyse yok denecek kadar düşük erişim süreli 5G ve ötesi teknolojilerine de ciddi yatırımlar yapıyor. Yoğun emek harcayarak uzun çekim süreçleri ve uzun montaj çalışması ardından bu videoda sizlere Huawei'in Çin'deki genel merkezinden bildiriyorum. Şirketin telefonları için yazılım güncelleme politikasına kadar pek çok önemli bilgi var video içerisinde.
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İlk gün biraz zorlandım fakat gördüm ki telefon orta segment telefon olmasına rağmen yazılımı harika optimize edilmiş ve diğer firmaların telefonlarında olmayan özelliklerle kaliteli bir biçimde donatılmış. Pili 2 gün gidiyor normal kullanımda. Bunun dışında hiçbir android akıllı telefonda olmadığını düşündüğüm telefon kapalı iken alarmın aktif olması veya belirlediğiniz bir zamanda telefonun açılıp-kapanması özellikleri beni oldukça şaşırttı. Bunun gibi çok hoş özelliklerle donatmışlar. Sisteme entegre olarak gelen güvenlik, temizleme ve ram optimizasyon araçları vs...
Kasa özelliği başka telefonlarda da vardır belki bilmiyorum ama özel dosyalarınızı kasaya koyarak parmak izi + şifre ile koruma altına alabiliyorsunuz ve sd kartta da görünmüyor veya şifreleme ile karttaki verileri şifreliyorsunuz. Bunlar 3. parti yazılımlar ile zaten mümkün şeyler tabi fakat ana yazılımın bunu sisteme entegre ve ücretsiz şekilde sunması çok önemli...
Şu ana kadar kullandığım telefonlar arasında en iyi ram ve batarya optimizasyonuna sahip telefon açık ara...
Demem o ki bu firma bulunduğu yeri hakediyor ve ilerisi için zirvede olacağını düşünüyorum. Kaliteden ödün vermiyorlar. Videodaki yetkililer laf olsun diye konuşmamışlar bunu hissedebiliyorsunuz.