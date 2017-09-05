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Liderlik yarışındaki Çinli: Huawei'in genel merkezindeyiz

1 yıl
7,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Huawei hem akıllı telefon pazarında hem de 5G altyapı teknolojileri olmak üzere faaliyet gösterdiği her alanda liderlik hedefliyor. Mini belgesel kıvamındaki videomuzda, Çin'deki genel merkezdeyiz.
Akıllı telefon dünyasında son yılların en hızlı büyüyen firmalarından biri hiç şüphe yok ki Huawei. Ciddi yatırımlar yapan ve gelinen nokta itibariyle bugün kendi mobil işlemcilerini kullanan ve hatta gelecekte kendi telefon ekranlarını kullanmak için çalışmalar yapan şirket, Ekim ayında tanıtacağı Mate 10 ile en iyi telefon sıfatını kazanmak istiyor.
Sadece akıllı telefonlar da değil, iletişim altyapılarında da liderlik arzulayan şirket 2020 için süper hızlı, neredeyse yok denecek kadar düşük erişim süreli 5G ve ötesi teknolojilerine de ciddi yatırımlar yapıyor.  Yoğun emek harcayarak uzun çekim süreçleri ve uzun montaj çalışması ardından bu videoda sizlere Huawei'in Çin'deki genel merkezinden bildiriyorum. Şirketin telefonları için yazılım güncelleme politikasına kadar pek çok önemli bilgi var video içerisinde.

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dulcet 1 yıl en beğenilen axaxa
Kendi işlemcisi ve tasarımları bir yana bu şirket yazılım konusunda harika işler çıkarıyor. Bunu görmek için bir müddet kullanmak gerekir kanaatindeyim. Uzun süren Samsung ve LG telefon kullanımımdan sonra iki firmanın telefonlarını aldığıma pişman oldum. İki firmanın kullandığım amiral gemisi telefonları beni yüzüstü bırakmıştı. Bu sefer başka firmanın telefonunu alacağım dedim ve Huawei GR5 2017 (Honor 6X, Mate9 Lite) aldım çok da emin olmayarak.

İlk gün biraz zorlandım fakat gördüm ki telefon orta segment telefon olmasına rağmen yazılımı harika optimize edilmiş ve diğer firmaların telefonlarında olmayan özelliklerle kaliteli bir biçimde donatılmış. Pili 2 gün gidiyor normal kullanımda. Bunun dışında hiçbir android akıllı telefonda olmadığını düşündüğüm telefon kapalı iken alarmın aktif olması veya belirlediğiniz bir zamanda telefonun açılıp-kapanması özellikleri beni oldukça şaşırttı. Bunun gibi çok hoş özelliklerle donatmışlar. Sisteme entegre olarak gelen güvenlik, temizleme ve ram optimizasyon araçları vs...

Kasa özelliği başka telefonlarda da vardır belki bilmiyorum ama özel dosyalarınızı kasaya koyarak parmak izi + şifre ile koruma altına alabiliyorsunuz ve sd kartta da görünmüyor veya şifreleme ile karttaki verileri şifreliyorsunuz. Bunlar 3. parti yazılımlar ile zaten mümkün şeyler tabi fakat ana yazılımın bunu sisteme entegre ve ücretsiz şekilde sunması çok önemli...

Şu ana kadar kullandığım telefonlar arasında en iyi ram ve batarya optimizasyonuna sahip telefon açık ara...

Demem o ki bu firma bulunduğu yeri hakediyor ve ilerisi için zirvede olacağını düşünüyorum. Kaliteden ödün vermiyorlar. Videodaki yetkililer laf olsun diye konuşmamışlar bunu hissedebiliyorsunuz.


Kendi işlemcisi ve tasarımları bir yana bu şirketyazılım konusundaharika işler çıkarıyor. Bunu görmek için bir müddet kullanmak gerekir kanaatindeyim...
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archman 1 yıl
Telefon kalitesi tartisilir ama Android yazilimlari konusunda bu sirket baya ileri. Telefon kullaniminda en az Samsung kadar rahatlik hissi veriyor.
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apodur 1 yıl
Erdi bey haber için teşekkürler her yönüyle süper olmuş.
Xioami gerçekten kaliteli ve hızlı telefon yapıyor ben Mi 5S aldım çok memnunum şimdi Redmi Note 5 bekliyorum ilk fırsatta alacağım.
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fx3169 1 yıl
Çok da tın yani. Zannedersin bana Paris büyükelçisi.Beni bloklamış
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feylosoft 1 yıl
Android için donanım üreticileri tamamı ile kendilerine has optimize edilmiş sürümler geliştirmedikçe ios cephesi kazanmaya devam edecek gibi duruyor. Bu kadar gelişmiş ve ayrı özelliği olan aletlerin aynı işletim sistemi tarafından verimli kullanımı imkansız. Aynı sorun windows cephesinde yıllardır devam ediyor ama orada gerçekci bi çözüm bulmak imkansız... Amma velakin android de bu ihtimal var gibi.
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bugraergun 1 yıl
Erdi abi merhaba. Bilmiyorum ekipman emanet mi ama sizinse bir dahakine 16-35 ya da 17-40 gibi bir lensle gezmeni tavsiye ederim. Bazı yerlerde makina otomatik odakta olduğunu çok belli ediyor her ne kadar dual pixel teknolojisine sahip olsa da. Bahsettiğim lensler 5.6 ya da 8 gibi diyaframlarda, geniş açılarından dolayı çok fazla net alan derinliğine sahip olacağından videodaki bazı sahnelerde olduğu gibi odak probleminin önüne geçecektir. Eline sağlık.
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astralll 1 yıl
Harika bir video olmuş...
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DH Misafiri 1 yıl
Sizin videolariniz ciktikca keyifle koltuguma uzaniyorumm emeginize saglik
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hanox 1 yıl
Çok güzel bir sunum daha, shiftdelete.net sizi örnek almalı, bu iş böyle profesyonelce yapılır.kutu açılımıyla olmaz bu iş. :)
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El-Kira 1 yıl
Çalışanlar şirketin yüzde 99 una sahip kısmı bana inandırıcı gelmedi.
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axaxa 1 yıl
Kendi işlemcisini yapıyorlar tasarımları da iyi huawei sağlam ilerliyor.
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dulcet 1 yıl axaxa
Kendi işlemcisi ve tasarımları bir yana bu şirket yazılım konusunda harika işler çıkarıyor. Bunu görmek için bir müddet kullanmak gerekir kanaatindeyim. Uzun süren Samsung ve LG telefon kullanımımdan sonra iki firmanın telefonlarını aldığıma pişman oldum. İki firmanın kullandığım amiral gemisi telefonları beni yüzüstü bırakmıştı. Bu sefer başka firmanın telefonunu alacağım dedim ve Huawei GR5 2017 (Honor 6X, Mate9 Lite) aldım çok da emin olmayarak.

İlk gün biraz zorlandım fakat gördüm ki telefon orta segment telefon olmasına rağmen yazılımı harika optimize edilmiş ve diğer firmaların telefonlarında olmayan özelliklerle kaliteli bir biçimde donatılmış. Pili 2 gün gidiyor normal kullanımda. Bunun dışında hiçbir android akıllı telefonda olmadığını düşündüğüm telefon kapalı iken alarmın aktif olması veya belirlediğiniz bir zamanda telefonun açılıp-kapanması özellikleri beni oldukça şaşırttı. Bunun gibi çok hoş özelliklerle donatmışlar. Sisteme entegre olarak gelen güvenlik, temizleme ve ram optimizasyon araçları vs...

Kasa özelliği başka telefonlarda da vardır belki bilmiyorum ama özel dosyalarınızı kasaya koyarak parmak izi + şifre ile koruma altına alabiliyorsunuz ve sd kartta da görünmüyor veya şifreleme ile karttaki verileri şifreliyorsunuz. Bunlar 3. parti yazılımlar ile zaten mümkün şeyler tabi fakat ana yazılımın bunu sisteme entegre ve ücretsiz şekilde sunması çok önemli...

Şu ana kadar kullandığım telefonlar arasında en iyi ram ve batarya optimizasyonuna sahip telefon açık ara...

Demem o ki bu firma bulunduğu yeri hakediyor ve ilerisi için zirvede olacağını düşünüyorum. Kaliteden ödün vermiyorlar. Videodaki yetkililer laf olsun diye konuşmamışlar bunu hissedebiliyorsunuz.


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