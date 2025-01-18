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Tam Boyutta Gör BYD'nin yeni ro-ro gemisi BYD Shenzen resmen hizmete girdi. 9200 araç kapasiteli dev gemi, dünyanın en büyük araç taşıyan gemisi olma özelliği taşıyor.

Geçtiğimiz sene 4,25 milyon otomobil satarak satışlarını %40 arttıran BYD, dördüncü ro-ro gemisini hizmete alarak küresel pazarlara genişleme hedefi yolunda bir adım daha atıyor.

BYD, 2024'ten bu yana yeni denizaşırı pazarlara açılırken 4 ro-ro gemisini denize indirdi. Bu gemilerden ilki olan BYD Explorer No 1, Ocak 2024'te denize indirildi. İspanya ve Almanya dahil olamk üzere Avrupa'ya birkeç sefer yapan gemi ayrıca Brezilya'ya da araç taşıdı. BYD'nin ikinci gemisi BYD Changzhou Aralık ayının başlarında, üçüncüsü BYD Hefei ise geçen hafta hizmete girdi. Her üç gemi de 7000'e kadar araç taşıyabiliyor.

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BYD Shenzen ise diğer üç gemiden daha büyük ve 9200'e kadar araç taşıyabiliyor. 219 metre uzunluğa, 37,7 metre genişliğe ve 9 metre drafta sahip gemi 18,5 knot hızında seyahat edebiliyor. Gemi, çift yakıtlı LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) kullanıyor. Aynı zamanda, ilk kez BYD'nin kutu tipi batarya paketlerine ve şaft-kayış jeneratörlerine yer verilerek en çevre dostu gemisi olma özelliği taşıyor.

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Dünyanın en büyük araç taşıyan gemisi BYD Shenzen hizmete girdi