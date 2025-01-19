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    Anlık Bildirim

    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var?

    Epic Games Store, bu hafta iki yeni oyun hediye ediyor. Bu haftanın ücretsizi Behind the Frame: The Finest Scenery, 23 Ocak'tan 30 Ocak'a kadar ücretsiz olacak. 
    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var Tam Boyutta Gör
    Steam‘e oranla halen uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Storeşu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu da belli oldu. 

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu: Behind the Frame: The Finest Scenery

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Behind the Frame: The Finest Scenery olacak. 2021’de piyasaya sürülen ve Studio Ghibli’den ilham alan elle çizilmiş grafiklere sahip Behind the Frame, bir ressamın hikayesini anlatan rahatlatıcı bir bulmaca oyunu. Oyunculara sanatsal bir atmosfer sunan yapımda tuvalinizdeki resim şekillendikçe arka plandaki hikâye de yavaş yavaş açığa çıkıyor ve 1-1,5 saat içerisinde bitirebilirsiniz.

    Behind the Frame: The Finest Scenery, Epic Games Store'da 23 Ocak'tan 30 Ocak'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Turmoil'i kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

    16 Ocak - 23 Ocak

    23 Ocak 30 Ocak 

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    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

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    BalkanGöçmeniBirBey 16 saat önce

    param olsa alacağım helikopter

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    gun 1 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

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