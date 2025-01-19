Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var?

- Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu: Behind the Frame: The Finest Scenery
- 16 Ocak - 23 Ocak
- 23 Ocak 30 Ocak
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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu: Behind the Frame: The Finest Scenery
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Behind the Frame: The Finest Scenery olacak. 2021’de piyasaya sürülen ve Studio Ghibli’den ilham alan elle çizilmiş grafiklere sahip Behind the Frame, bir ressamın hikayesini anlatan rahatlatıcı bir bulmaca oyunu. Oyunculara sanatsal bir atmosfer sunan yapımda tuvalinizdeki resim şekillendikçe arka plandaki hikâye de yavaş yavaş açığa çıkıyor ve 1-1,5 saat içerisinde bitirebilirsiniz.
Behind the Frame: The Finest Scenery, Epic Games Store'da 23 Ocak'tan 30 Ocak'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Turmoil'i kütüphanenize eklemeyi unutmayın.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
16 Ocak - 23 Ocak
23 Ocak 30 OcakBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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param olsa alacağım helikopter
Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.