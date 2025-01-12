2024'ün kaçırılmaması gereken filmleri!

2024 yılı film anlamında en iyilerden biri olmasa da birçok güzel film çıktığını söyleyebiliriz. Biz de bu videoda yılın en popüülerlerinden en az konuşulanlarına kadar 2024 yılında çıkması gereken filmlerden izlemeye değer olanları listeledik. Filmler hakkında hiçbir bilgi almak istemiyorsanız aşağıda direkt isimlerine bakabilirsiniz.
00:00 Giriş
01:30 Deadpool x Wolverine
02:16 Dune 2
03:16 Inside Out 2
04:01 The Substance
05:41 Gladyatör 2
06:19 Alien Romulus
07:44 Furiosa A Mad Max Saga
08:55 Civil War
10:17 Nosferatu
11:10 Wild Robot
12:54 Anora
13:49 The Brutalist
14:28 Longlegs
15:26 Ghostlight
16:04 A Real Pain
16:55 The Remarkable Life of Ibelin
18:27 Kapanış