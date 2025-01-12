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    2024'ün kaçırılmaması gereken filmleri!

    2024 yılını iyisiyle kötüsüyle geride bıraktık. Özellikle tüketilecek içeriklerin artmasıyla gözden kaçırma ihtimalimiz de bir hayli artıyor. Biz de bu videomuzda 2024 yılının filmlerini listeledik.

    2024 yılı film anlamında en iyilerden biri olmasa da birçok güzel film çıktığını söyleyebiliriz. Biz de bu videoda yılın en popüülerlerinden en az konuşulanlarına kadar 2024 yılında çıkması gereken filmlerden izlemeye değer olanları listeledik. Filmler hakkında hiçbir bilgi almak istemiyorsanız aşağıda direkt isimlerine bakabilirsiniz.

    00:00 Giriş

    01:30 Deadpool x Wolverine

    02:16 Dune 2

    03:16 Inside Out 2

    04:01 The Substance

    05:41 Gladyatör 2

    06:19 Alien Romulus

    07:44 Furiosa A Mad Max Saga

    08:55 Civil War

    10:17 Nosferatu

    11:10 Wild Robot

    12:54 Anora

    13:49 The Brutalist

    14:28 Longlegs

    15:26 Ghostlight

    16:04 A Real Pain

    16:55 The Remarkable Life of Ibelin

    18:27 Kapanış

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