2024'ün kaçırılmaması gereken filmleri!

Oyun ve sinema sektörünü sıkı bir şekilde takip eden Özgür, bu sektörlere ait son gelişmeleri haber içerikleri, şahsi fikirlerini de incelemeler ile DonanımHaber takipçilerine aktarıyor.

2024 yılını iyisiyle kötüsüyle geride bıraktık. Özellikle tüketilecek içeriklerin artmasıyla gözden kaçırma ihtimalimiz de bir hayli artıyor. Biz de bu videomuzda 2024 yılının filmlerini listeledik.

2024 yılı film anlamında en iyilerden biri olmasa da birçok güzel film çıktığını söyleyebiliriz. Biz de bu videoda yılın en popüülerlerinden en az konuşulanlarına kadar 2024 yılında çıkması gereken filmlerden izlemeye değer olanları listeledik. Filmler hakkında hiçbir bilgi almak istemiyorsanız aşağıda direkt isimlerine bakabilirsiniz.

00:00 Giriş

01:30 Deadpool x Wolverine

02:16 Dune 2

03:16 Inside Out 2

04:01 The Substance

05:41 Gladyatör 2

06:19 Alien Romulus

07:44 Furiosa A Mad Max Saga

08:55 Civil War

10:17 Nosferatu

11:10 Wild Robot

12:54 Anora

13:49 The Brutalist

14:28 Longlegs

15:26 Ghostlight

16:04 A Real Pain

16:55 The Remarkable Life of Ibelin

18:27 Kapanış