LiveScribe Echo "akıllı kalem" video inceleme

Haber Editörü
Geleneksel kalemleri bir kenara bırakın. Üzerinde ARM9 tabanlı işlemci bulunan ve küçük bir bilgisayar portresi çizen LiveScribe Echo, yazdıklarını kaydedebildiği gibi ders, sunum veya toplantılardaki konuşmaların ses kaydını da gerçekleştirebiliyor.
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Bu videomuzda akıllı kalem LiveScribe Echo'yu inceliyor, detaylarına yakından bakıyoruz.
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Benzer şekilde çalışan dijital kalemlerin defter sayfalarını nispeten yüksek DPI ile fotokopi yoluyla çoğalttığınızda kullanabiliyorsunuz. Muhtemelen bunda da sorun olmayacaktır.
Ekleme: Ender'i özlemiştik.
youtube.com/...
linkteki cihazda benzer işlemi daha daha fonksiyonel yoldan ve son kullanıcıyı (defter almak gibi)dışa bağımlı tutmadan yapabiliyor. çizim yapmak için daha ideal. fiyatına 160 avro civarı(kaynak: sezyum.com) diyorlarmış..