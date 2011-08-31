LiveScribe Echo "akıllı kalem" video inceleme

Bu videomuzda akıllı kalem LiveScribe Echo'yu inceliyor, detaylarına yakından bakıyoruz.

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Geleneksel kalemleri bir kenara bırakın. Üzerinde ARM9 tabanlı işlemci bulunan ve küçük bir bilgisayar portresi çizen LiveScribe Echo, yazdıklarını kaydedebildiği gibi ders, sunum veya toplantılardaki konuşmaların ses kaydını da gerçekleştirebiliyor.