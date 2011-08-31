Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

LiveScribe Echo "akıllı kalem" video inceleme

7 yıl
115,5b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geleneksel kalemleri bir kenara bırakın. Üzerinde ARM9 tabanlı işlemci bulunan ve küçük bir bilgisayar portresi çizen LiveScribe Echo, yazdıklarını kaydedebildiği gibi ders, sunum veya toplantılardaki konuşmaların ses kaydını da gerçekleştirebiliyor. 

Bu videomuzda akıllı kalem LiveScribe Echo'yu inceliyor, detaylarına yakından bakıyoruz.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
heatblast 7 yıl en beğenilen
bunu biraz daha geliştirseler manyak kopya çekilir
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
caolunqiu38 6 yıl
Ufak şeylere takılmam diyorsanız gözünüz kapalı alabilirsiniz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Empennage 6 yıl
Cidden çok iyiymiş; fakat biraz daha ince olsaymış çok güzel olurmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cceviz 7 yıl
o defterin sayfalarını fotokopi ile çoğaltsak çalışmazmı acaba :P
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musAKka 7 yıl cceviz
spidercenk

o defterin sayfalarını fotokopi ile çoğaltsak çalışmazmı acaba :P


Benzer şekilde çalışan dijital kalemlerin defter sayfalarını nispeten yüksek DPI ile fotokopi yoluyla çoğalttığınızda kullanabiliyorsunuz. Muhtemelen bunda da sorun olmayacaktır.

Ekleme: Ender'i özlemiştik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
daywalker41 7 yıl
video da "...3 ortalı 72 sayfalık kalemin fiyatı..." olarak bahsedilmiş. Sanırım defterin fiyatı olacak..
youtube.com/...
linkteki cihazda benzer işlemi daha daha fonksiyonel yoldan ve son kullanıcıyı (defter almak gibi)dışa bağımlı tutmadan yapabiliyor. çizim yapmak için daha ideal. fiyatına 160 avro civarı(kaynak: sezyum.com) diyorlarmış..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
|SkY..| 7 yıl
Ender Bey Solakmış :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ganeja 7 yıl
350 tl..yuh
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mert_06 7 yıl
bedava verseler hemen kabul ederim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fx_57,5 7 yıl
tek kelıme gereksiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 7 yıl
Gayet iyi bir ürün,ne kadar kısıtlamalarıda olsa.Bazı alanlarda gerçekten hayatı kolaylaştırıcı etkisi olacaktır.Ufak şeylere takılmam diyorsanız gözünüz kapalı alabilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bassplayerr 7 yıl
Tesanin ithal ettiği hic bir urun alinmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DemirAtlı 7 yıl
incelemeyi ve kalemi çok beğendim.İncelemeyi yapan arkadaş tane tane çok güzel anlatmış ürünün özelliklerini gayet iyi açıklamış.Fiyatına göre karar verilir güzel bir ürün.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
08:40
Resident Evil 2 Remake Video İnceleme
8,2b izlenme · 3 ay
05:09
Sıfır sorun WiFi | ASUS AiMesh inceleme
23,9b izlenme · 10 ay
29:29
iPhone ve iPad ile inceleme nasıl çekilir ve işlenir?
12,7b izlenme · 4 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
15:01
4K Red Dead Redemption 2 Video İnceleme
10,6b izlenme · 6 ay
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
07:57
Shadow of the Tomb Raider Video İnceleme
8,1b izlenme · 7 ay
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
11:26
Samsung Galaxy On7 Prime inceleme
11,9b izlenme · 1 yıl
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
08:51
Asus ZenFone 4 Pro detaylı ön inceleme: Yeni nesil amiral gemisi
18,5b izlenme · 1 yıl
04:09
DC Aquaman inceleme | Bilet alıp izlemeye değer mi?
13,3b izlenme · 4 ay
11:19
Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme
19,5b izlenme · 1 yıl
17:49
Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme
5,2b izlenme · 4 hf.
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
08:13
WWE 2K19 Video İnceleme
6,7b izlenme · 7 ay
08:03
4K NBA 2K19 Video İnceleme
7,3b izlenme · 7 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim