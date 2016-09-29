Logitech Connect inceleme "Profesyoneller için video konferans çözümü"

Logitech'in profesyonel ürün gamı içinde yer alan Connect, kolay kurulumu, zarif tasarımı ve ses filtreleme özellikleriyle dikkat çeken bir video konferans kiti.

Connect tasarımsal açıdan enteresan görünen bir ürün. Silindirik yapısıyla daha çok bluetooth bir hoparlör gibi görünüyor olsa da manyetik şekilde kasaya tutunan kumandasını yuvasından çıkarttığımızda asıl görevi daha iyi anlaşılıyor.





6 kişiye kadar video konferans görüşmeleri yapılabilmesine olanak veren sistem, 4 kat dijital yakınlaştırma yapma kabiliyetine sahip geniş açılı full hd kamera ile donatılmış.

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Kamera, ayar tekeri sayesinde aşağı ve yukarı açı alabiliyor. Kamera, ayar tekeri sayesinde aşağı ve yukarı açı alabiliyor.

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Connect üzerinde eko ve gürültü engelleme özelliği bulunan 2 tane çok yönlü mikrofon yer alıyor. Böylece konferans görüşmeleri sırasında masadaki herkesin sesinin karşı tarafa iletilmesi sağlanıyor. Connect üzerinde eko ve gürültü engelleme özelliği bulunan 2 tane çok yönlü mikrofon yer alıyor. Böylece konferans görüşmeleri sırasında masadaki herkesin sesinin karşı tarafa iletilmesi sağlanıyor.

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Kumandası ile kontrollerin çok rahat bir şekilde sağlanabildiği konferans kamerasının üst kısmına bazı kapasitif kontrol tuşları konumlandırılmış. Buradaki tuşlarla sistemi açıp kapatmak, bluetooth erişimi aktif etmek veya HDMI görüntü aktarmını çalıştırmak mümkün. Kumandası ile kontrollerin çok rahat bir şekilde sağlanabildiği konferans kamerasının üst kısmına bazı kapasitif kontrol tuşları konumlandırılmış. Buradaki tuşlarla sistemi açıp kapatmak, bluetooth erişimi aktif etmek veya HDMI görüntü aktarmını çalıştırmak mümkün.



Connect, USB üzerinden bilgisayara bağlandığında kamera ve mikrofonları ile video konferans için kullanılırken bilgisayar bağımsız olduğu durumlarda bluetooth bağlantısı ile sesli görüşme, HDMI üzerinden bağlantı ile de mobil cihazlar için kablosuz görüntü aktarma merkezi halini alabiliyor.



Cihaz dahili bataryası ile kablo bağımsız çalışabiliyor. Şarj etmek istediğinizde kutu içinden çıkan adaptörünü kullanabileceğiniz gibi USB üzerinden de şarj edebiliyorsunuz.



Connect üzerinde oldukça güçlü bir hoparlör yer alıyor. Böylece konferans sırasında karşı tarafın sesini çok net duyabiliyorsunuz. Hatta öyle ki hoparlör ses çıkış gücü ve kalitesi müzik dinlemeye de oldukça uygun.



Hoparlörün alt kısmına yerleştirilen durum ledi sayesinde sistemin o anki durumu hakkında hızlıca bilgi sahibi olmak da mümkün.

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Metal gövdesiyle de dayanıklı bir ürün olan Connect’in şimdi görüntü ve ses kalitesine bakalım. (Bu kısmı videodan izleyebilirsiniz.)



Logitech Connect, ev kullanıcılarından çok profesyoneller düşünülerek geliştirilmiş ve işini iyi yapan bir ürün. Sağlam yapısı ve güzel tasarımıyla da farklılaşıyor. Görüntü ve ses kalitesi yaptığı görev için fazlasıyla yeterli. Gürültü engelleme özelliği ise hayat kurtarıcı diyebiliriz. Metal gövdesiyle de dayanıklı bir ürün olan Connect’in şimdi görüntü ve ses kalitesine bakalım.Logitech Connect, ev kullanıcılarından çok profesyoneller düşünülerek geliştirilmiş ve işini iyi yapan bir ürün. Sağlam yapısı ve güzel tasarımıyla da farklılaşıyor. Görüntü ve ses kalitesi yaptığı görev için fazlasıyla yeterli. Gürültü engelleme özelliği ise hayat kurtarıcı diyebiliriz.