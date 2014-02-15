Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Logitech G240 & G440 Mousepad Video İnceleme

5 yıl
134,1b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videomuzda Logitech'in oyuncular için tasarladığı yumuşak kumaş yapılı G240 ve sert polipren yüzeyli G440 fare altlıklarını inceliyoruz.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
Logitech G Pro Oyuncu Mouse İçin Hangisi Uygun Olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EnemyDestroyeD 3 yıl
razer deathadder varken
alınmaz



imla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nobel Adayı 3 yıl
Bende yer biraz kısıtlı. O Yüzden pad klavye Altında kalıcak. Bu durum sebebiyle G240&G440 ezilmesi olur mu? Zarar alır mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Daha önce oyun faresi ve pad i kullanmamış biri olarak, g440 ile birlikte g502 fareisini aldım.İlk zamanlar hassasiyeti ürkütücü derecede yüksek geldi. Hatta yanlış bir seçim yaptığımı düşündüm bir süre. Ama bir kaç ay sonra alıştım ve şu an müthiş bir konfor ve hız hissediyorum. g440 ın sert yüzeyi söylendiği gibi çok düşük sürtünmeye sahip ve daha önce kullanmayanlar için alışma süreci biraz sıkıntı verebilir. Fakat alıştıktan sonraki keyfi inanılmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
outlast 3 yıl
G240 Padi g502 ile kullanıyorum Alışmak ile ilgili bir durummuş 400 Dpi / İn Game Sens 3.4 ile kendimi buldum o kadar da kötü değilmiş :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
outlast 3 yıl
Farkını verip g440 ile takas edebilirim daha dün aldım güneşli teknosadan kaliteli ama oynayış tarzıma uygun değil..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
outlast 3 yıl
Dün aldım g240 farem g502 hiç uyumlu olmadı oynayış tarzıma ayarda yaptım ama beceremedim keşke sert olan g440 alsaydım..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest 3 yıl
240 daha güzel gibi geliyor yumuşak olması bakımından ama gidip mağazada önce bi deneme yapıp numuneleri varsa bakın derim


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest 3 yıl


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DesignandEdit 4 yıl
Good
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
13:03
Uyarlanabilir RGB Led'li Logitech G560 Oyun Ses Sistemi İncelemesi
12,4b izlenme · 8 ay
09:18
Espor Oyuncularının Tercihi SteelSeries RIVAL 300S Oyuncu Faresi
8,3b izlenme · 4 ay
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,5b izlenme · 2 hf.
04:08
Bunları da gördük | RGB ışıklı çanta ve koltuk
6,7b izlenme · 3 ay
10:23
Konsol Uyumlu Oyuncu Kulaklığı TRUST CARUS İncelemesi
8,6b izlenme · 4 ay
12:13
Sınıfının En İyi Kablosuz Oyuncu Faresi: SteelSeries Rival 650
8,3b izlenme · 4 ay
12:15
Bu Fiyata En Güçlü 7.1 Oyuncu Kulaklığı Trust IRONN GXT435
9,5b izlenme · 3 ay
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
2,2b izlenme · 1 gün
09:58
Uygun Fiyata RGB Oyuncu Faresi İncelemesi | Trust TURE GXT160
7,6b izlenme · 4 ay
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,2b izlenme · 2 hf.
05:29
Logitech MX Ergo İnceleme
6,7b izlenme · 1 yıl
12:26
Çok iyi! MSI GC30 kablosuz Gamepad inceleme
12,2b izlenme · 5 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
2,4b izlenme · 1 gün
11:25
Uygun Fiyata RGB Ledli Mekanik Oyuncu Klavyesi Trust Cada
7,5b izlenme · 3 ay
10:41
Hem elektrikli hem de akıllı diş fırçası | Oral B Genius 10000N kutu açılışı
626 izlenme · 2 sa. yeni video
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
1,8b izlenme · 1 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim