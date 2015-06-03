Logitech ile Yeni Mouse'u MX Master'ı ve Gelecek Planlarını Konuştuk!

Logitech'in konu ile ilgili basın bülteni şu şekilde;

Logitech, performans ustası yeni mouse’u Logitech® MX Master Wireless Mouse’u 03 Haziran 2015, Çarşamba günü Adahan Otel’de düzenlediği toplantı ile tanıttı. Logitech Türkiye Ülke Müdürü Mustafa Uyar’ın ev sahipliğindeki toplantıda, endüstriyel tasarım alanında Türkiye'nin en önemli isimlerinden Sertaç Ersayın da teknoloji dünyasındaki son tasarım trendlerini katılımcılar ile paylaştı.

Hassasiyet, hız ve konfor açısından sektörün en üstün mouse’u olarak tanımlanan MX Master’ın çoklu ekranlar, cihazlar ve işletim sistemlerinde kullanım kolaylığı sunduğunu belirten Mustafa Uyar, “Şık tasarımı ile dikkat çeken MX Master, çok sayıda navigasyon seçeneği ve gelişmiş özellikleri ile bugüne kadar tasarlanan en iyi mouse” dedi.

Logitech MX Revolution ve Logitech Performance MX’den oluşan serinin son üyesi Logitech MX Master Wireless Mouse ele uygun şekilde, konfor, hız ve kontrol için tasarlandı. Elinizi ve bileğinizi doğal pozisyonda kavrayan mouse, ergonomik tuşları ve kaydırma tekerleği ile akıcı bir kullanım deneyimini sunuyor.

Tarama yaparken tekerleği çevirme hızınıza göre otomatik olarak tıklatmalı kaydırma modundan yüksek-hızlı kaydırma moduna otomatik geçiş yapabilen, hıza duyarlı tekerleğe sahip Logitech MX Master Wireless Mouse sayesinde tek çevirme hareketiyle sayfalar arasında kolayca geçiş sağlayabilirsiniz. Windows® ya da Mac® bilgisayarınıza, Logitech Unifying alıcı veya Bluetooth® Akıllı Teknoloji ile bağlanan MX Master, aynı anda masaüstü bilgisayar, laptop ya da tablet gibi üç farklı cihazla eşleşebiliyor ve Easy-SwitchTM tuşu aracılığıyla tek dokunuşla cihazlar arasında kolayca geçiş imkanı sunuyor. Ayrıca mouse üzerinde Mac® bilgisayarınızdaki dokunmatik hareketleri atayabileceğiniz özelleştirilebilir bir tuş da bulunuyor.

Logitech OptionsTM yazılımı MX Master’ın tuşlarını ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirme imkanı sağlarken, Logitech Dark?eld LaserTM özelliği neredeyse her yüzeyde, camda veya parlak zeminlerde bile üstün takip özellliği sunuyor.

Şarj edilebilir bataryası bulunan MX Master, full şarj ile 40 gün kullanım; dört dakika şarj ile bir günlük kullanım sağlıyor. Işık göstergesi ile şarjın miktarını kontrol edebilir, şarj ederken de mouse’unuzu kullanmaya devam edebilirsiniz.

Logitech MX Master Wireless Mouse’un tavsiye edilen satış fiyatı 299TL (KDV dahil)