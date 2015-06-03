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Logitech ile Yeni Mouse'u MX Master'ı ve Gelecek Planlarını Konuştuk!

3 yıl
12,4b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Yunus Çağlayan
Editör ve Prodüksiyon Sorumlusu
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Logitech'in konu ile ilgili basın bülteni şu şekilde; 
 Logitech, performans ustası yeni mouse’u Logitech® MX Master Wireless Mouse’u 03 Haziran 2015, Çarşamba günü Adahan Otel’de düzenlediği toplantı ile tanıttı. Logitech Türkiye Ülke Müdürü Mustafa Uyar’ın ev sahipliğindeki toplantıda, endüstriyel tasarım alanında Türkiye'nin en önemli isimlerinden  Sertaç Ersayın da teknoloji dünyasındaki son tasarım trendlerini katılımcılar ile paylaştı.
Logitech ile Yeni Mouse'u MX Master'ı ve Gelecek Planlarını Konuştuk!
 
Hassasiyet, hız ve konfor açısından sektörün en üstün mouse’u olarak tanımlanan MX Master’ın çoklu ekranlar, cihazlar ve işletim sistemlerinde kullanım kolaylığı sunduğunu belirten Mustafa Uyar, “Şık tasarımı ile dikkat çeken MX Master, çok sayıda navigasyon seçeneği ve gelişmiş özellikleri ile bugüne kadar tasarlanan en iyi mouse” dedi.
Logitech MX Revolution ve Logitech Performance MX’den oluşan serinin son üyesi Logitech MX Master Wireless Mouse ele uygun şekilde, konfor, hız ve kontrol için tasarlandı. Elinizi ve bileğinizi doğal pozisyonda kavrayan mouse, ergonomik tuşları ve kaydırma tekerleği ile akıcı bir kullanım deneyimini sunuyor.
Logitech ile Yeni Mouse'u MX Master'ı ve Gelecek Planlarını Konuştuk!
 
Tarama yaparken tekerleği çevirme hızınıza göre otomatik olarak tıklatmalı kaydırma modundan yüksek-hızlı kaydırma moduna otomatik geçiş yapabilen, hıza duyarlı tekerleğe sahip Logitech MX Master Wireless Mouse sayesinde tek çevirme hareketiyle sayfalar arasında kolayca geçiş sağlayabilirsiniz.  Windows®  ya da Mac®  bilgisayarınıza, Logitech Unifying  alıcı veya  Bluetooth® Akıllı Teknoloji ile bağlanan MX Master, aynı anda masaüstü bilgisayar, laptop ya da tablet gibi üç farklı cihazla eşleşebiliyor ve Easy-SwitchTM tuşu aracılığıyla tek dokunuşla cihazlar arasında kolayca geçiş imkanı sunuyor. Ayrıca mouse üzerinde Mac® bilgisayarınızdaki dokunmatik hareketleri atayabileceğiniz özelleştirilebilir bir tuş da bulunuyor.
Logitech ile Yeni Mouse'u MX Master'ı ve Gelecek Planlarını Konuştuk!
 
Logitech OptionsTM yazılımı MX Master’ın tuşlarını ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirme imkanı sağlarken, Logitech Dark?eld LaserTM  özelliği neredeyse her yüzeyde, camda veya parlak zeminlerde bile üstün takip özellliği sunuyor.
Şarj edilebilir bataryası bulunan MX Master, full şarj ile 40 gün kullanım; dört dakika şarj ile  bir günlük kullanım sağlıyor. Işık göstergesi ile şarjın miktarını kontrol edebilir, şarj ederken de mouse’unuzu kullanmaya devam edebilirsiniz.
Logitech ile Yeni Mouse'u MX Master'ı ve Gelecek Planlarını Konuştuk!
 
Logitech MX Master Wireless Mouse’un tavsiye edilen satış fiyatı 299TL (KDV dahil)

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huzeyfe 3 yıl
Ele oturuş tamam amenna, fakat ileri geri tuşları çok fazla geride ve çok fazla kullanışsız. Kesinlikle alan kişiler dikkat etsin hüsran yaşayabilirler. Benim arkadaşım laptop ile birlikte almış bu mouseden bana program kurmaya getirdiğinde biraz kullandım inanın nefret ettim. Kesinlikle ileri geri tuşu kullanışsız olmuş.
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ilgazarda 3 yıl
Arkadaş lansmana mı gitmiş yoksa dershane çıkışı arkadaşları ile pes atmaya mı belli değil.
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St Batuhan 3 yıl
İyi güzel hoş da bi g910 hakkında bilgi alınamamış, doğru düzgün bir şey yok. Yeni ürünler getiricez, bunlar ne olacak ki acaba? G910 eskidi bile, kaç aydır piyasada ama ülkemizde ilerleme yok bu konuda.
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MonacoDoom 3 yıl St Batuhan
Son çıkan hiçbir gaming ürününü getirmediler soruncada ithalatçıyla görüşün diyorlar, ithalatçıda dünyadan bi haber adama soruyoruz ne zaman gelecek diye bu ürün eski getiremeyiz diyorlar, şaka gibi.
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alperen_69 3 yıl
İleri geri tuşları kullanışsız olmuş gibi
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marseltalon 3 yıl alperen_69
alperen_69

İleri geri tuşları kullanışsız olmuş gibi

Aynen.
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