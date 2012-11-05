Londra'nın Westminster bölgesindeki sokak lambaları 4 yıl içerisinde iPad'le kontrol edilebilecek

Westminster şehir konseyi, Londra'nın Westminster bölgesindeki sokak aydınlatmaları önümüzdeki dört yıl içerisinde yenileyerek daha verimli bir sisteme sahip olmayı planlıyor.





3.25 milyon pound'a mal olacak 14 bin lambayla birlikte Westminster bölgesindeki sokak lambaları daha az enerji ile daha verimli bir şekilde çalışacak. Yeni Lambaların en dikkat çeken özelliği ise, tamir edilmeleri veya değiştirilmeleri gerektiğinde teknisyenlerin bir iPad uygulaması aracılığıyla uyarı alması olacak. Ayrca, teknisyenler lambaların performansını ve verimliliğini bu uygulama aracılığı ile kontrol edebilecekler.





İngiltere tarihinde bir ilk olan bu aydınlatma sistemiyle birlikte 2015 yılından itibaren her yıl 420 bin pound tasarruf sağlanacağı belirtilirken, sistemin yedi yıl içerisinde kendini amorti edebileceği de söyleniyor.

Tablet üzerinden kontrol edilebilen bu enerji tasarruflu bu akıllı sokak aydınlatma sistemlerinin nasıl karşılanacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.westlondontoday.co.uk/wlt/content/ipads-make-street-lights-smarter