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Londra'nın Westminster bölgesindeki sokak lambaları 4 yıl içerisinde iPad'le kontrol edilebilecek

6 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Westminster şehir konseyi, Londra'nın Westminster bölgesindeki sokak aydınlatmaları önümüzdeki dört yıl içerisinde yenileyerek daha verimli bir sisteme sahip olmayı planlıyor.

3.25 milyon pound'a mal olacak 14 bin lambayla birlikte Westminster bölgesindeki sokak lambaları daha az enerji ile daha verimli bir şekilde çalışacak. Yeni Lambaların en dikkat çeken özelliği ise, tamir edilmeleri veya değiştirilmeleri gerektiğinde teknisyenlerin bir iPad uygulaması aracılığıyla uyarı alması olacak. Ayrca, teknisyenler lambaların performansını ve verimliliğini bu uygulama aracılığı ile kontrol edebilecekler.

İngiltere tarihinde bir ilk olan bu aydınlatma sistemiyle birlikte 2015 yılından itibaren her yıl 420 bin pound tasarruf sağlanacağı belirtilirken, sistemin yedi yıl içerisinde kendini amorti edebileceği de söyleniyor.
Tablet üzerinden kontrol edilebilen bu enerji tasarruflu bu akıllı sokak aydınlatma sistemlerinin nasıl karşılanacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz. 

http://www.westlondontoday.co.uk/wlt/content/ipads-make-street-lights-smarter Yorum Yaz
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sherlock66 6 yıl en beğenilen
çok gerekliydi bence geç kalındı biraz bilinçli olmak lazım
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smunknown 6 yıl
sadece ipad reklami, lambalarin degismesi bahane...
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smunknown 6 yıl
sadece ipad reklami, lambalarin degismesi bahane...
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MAVİT 6 yıl
Bukalemun
Neden ipad ? Özgür olan Android değil mi? 4 yil önce android yoktu ve apple cihazlari donanim olarak belliydi! Ancak simdi ayda bir Amiral gemisi ve100 binlerce cihaz satiliyor 4 yilda piyasa 4 kat gelisir bular AMPUL derdinde ve hayal bir proje+haber. 5 yil önce yayinlanmiş.

Şu an için belirtilen cihaz iPad. Ancak, yazılımsal bir durum söz konusu olduğu için kullanılacak platformların sayısı artabilir.
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Bukalemun 6 yıl
Neden ipad ? Özgür olan Android değil mi? 4 yil önce android yoktu ve apple cihazlari donanim olarak belliydi! Ancak simdi ayda bir Amiral gemisi ve100 binlerce cihaz satiliyor 4 yilda piyasa 4 kat gelisir bular AMPUL derdinde ve hayal bir proje+haber. 5 yil önce yayinlanmiş.
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xconnect 6 yıl
Kim ne derse desin II. Elizabeth!
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Sajuuk 6 yıl
Biz hala elizabeth
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sherlock66 6 yıl en beğenilen
çok gerekliydi bence geç kalındı biraz bilinçli olmak lazım
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