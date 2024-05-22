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Tam Boyutta Gör İngiltere'de Londra'nın ikonik tur otobüsü Routmaster yakın zamanda yerini BYD'nin iki katlı elektrikli otobüslerine bırakabilir. Çinli üretici, yeni modeli BD11 ile bu konuda oldukça iddialı.

Londra Otobüs Müzesi'nde tanıtımı yapılan yeni BD11, toplam kapasitesi 532 kWsa'e (457 kWsa kullanılabilir) ulaşan büyük bir bataryadan güç alıyor. Şirketin ünlü Blade Battery teknolojisine sahip bu batarya, tek şarjla 640 kilometreye kadar menzil imkanı veriyor. Londra'daki otobüslerin çoğu günde 160-320 km arasında mesafe kat ettiği için bu menzil fazlasıyla yeterli görünüyor.

Batarya ile ilgili bir diğer önemli detay da CTB (cell to body) teknolojisiyle doğrudan şasinin bir elemanıymış gibi geliştirilmiş olması. Bu sayede yolcular için daha fazla alan sağlanmakla kalmamış ağırlık tarafında da yüzde 8 tasarruf elde edilmiş.

Tam Boyutta Gör BD11; 10.9 metre uzunluğa ve 5.44 metre aks mesafesine sahip. Seçilen konfigürasyona göre 90 kişiye kadar yolcu taşıyabiliyor. Tekerleklere monte edilen iki adet 150 kW'lık hub motordan güç alan otobüsün 8 metrelik dönüş çapı da dikkat çekici. Şarj konusunda 500 kW'lık pantograf sistemi de opsiyon olarak sunuluyor ve bataryayı iki saatte tam doluma ulaştırıyor.

Elbette bu tür alımlarda özelliklerin yanı sıra maliyet de önemli. Yerel medyada çıkan haberlere göre BYD'nin otobüsleri 400 bin pound satış fiyatına sahip. Bu da onları İngiliz rakiplerinden yaklaşık 100 bin pound daha ucuz yapıyor. BYD'nin otobüsleri Çin'den üretiliyor ancak firma, BD11'deki parçaların yüzde 34'ünün Avrupa kaynaklı olduğunu belirtiyor.

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Çinli BYD'nin yeni elektrikli otobüsü 640 km menzil sunuyor