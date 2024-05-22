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    Çinli BYD'nin yeni elektrikli otobüsü 640 km menzil sunuyor

    BYD, yeni tanıtılan iki katlı otobüsüyle gözünü Londra'nın ikonik tur otobüslerine dikmiş durumda. Çinli markanın otobüsleri gerekli şartları sağlamanın yanı sıra İngiliz rakiplerine göre daha ucuz.
    Çinli BYD'nin yeni elektrikli otobüsü 640 km menzil sunuyor Tam Boyutta Gör
    İngiltere'de Londra'nın ikonik tur otobüsü Routmaster yakın zamanda yerini BYD'nin iki katlı elektrikli otobüslerine bırakabilir. Çinli üretici, yeni modeli BD11 ile bu konuda oldukça iddialı.

    Londra Otobüs Müzesi'nde tanıtımı yapılan yeni BD11, toplam kapasitesi 532 kWsa'e (457 kWsa kullanılabilir) ulaşan büyük bir bataryadan güç alıyor. Şirketin ünlü Blade Battery teknolojisine sahip bu batarya, tek şarjla 640 kilometreye kadar menzil imkanı veriyor. Londra'daki otobüslerin çoğu günde 160-320 km arasında mesafe kat ettiği için bu menzil fazlasıyla yeterli görünüyor.

    Batarya ile ilgili bir diğer önemli detay da CTB (cell to body) teknolojisiyle doğrudan şasinin bir elemanıymış gibi geliştirilmiş olması. Bu sayede yolcular için daha fazla alan sağlanmakla kalmamış ağırlık tarafında da yüzde 8 tasarruf elde edilmiş.

    Çinli BYD'nin yeni elektrikli otobüsü 640 km menzil sunuyor Tam Boyutta Gör
    BD11; 10.9 metre uzunluğa ve 5.44 metre aks mesafesine sahip. Seçilen konfigürasyona göre 90 kişiye kadar yolcu taşıyabiliyor. Tekerleklere monte edilen iki adet 150 kW'lık hub motordan güç alan otobüsün 8 metrelik dönüş çapı da dikkat çekici. Şarj konusunda 500 kW'lık pantograf sistemi de opsiyon olarak sunuluyor ve bataryayı iki saatte tam doluma ulaştırıyor.

    Elbette bu tür alımlarda özelliklerin yanı sıra maliyet de önemli. Yerel medyada çıkan haberlere göre BYD'nin otobüsleri 400 bin pound satış fiyatına sahip. Bu da onları İngiliz rakiplerinden yaklaşık 100 bin pound daha ucuz yapıyor. BYD'nin otobüsleri Çin'den üretiliyor ancak firma, BD11'deki parçaların yüzde 34'ünün Avrupa kaynaklı olduğunu belirtiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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