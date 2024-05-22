Çinli BYD'nin yeni elektrikli otobüsü 640 km menzil sunuyor

Londra Otobüs Müzesi'nde tanıtımı yapılan yeni BD11, toplam kapasitesi 532 kWsa'e (457 kWsa kullanılabilir) ulaşan büyük bir bataryadan güç alıyor. Şirketin ünlü Blade Battery teknolojisine sahip bu batarya, tek şarjla 640 kilometreye kadar menzil imkanı veriyor. Londra'daki otobüslerin çoğu günde 160-320 km arasında mesafe kat ettiği için bu menzil fazlasıyla yeterli görünüyor.
Batarya ile ilgili bir diğer önemli detay da CTB (cell to body) teknolojisiyle doğrudan şasinin bir elemanıymış gibi geliştirilmiş olması. Bu sayede yolcular için daha fazla alan sağlanmakla kalmamış ağırlık tarafında da yüzde 8 tasarruf elde edilmiş.
Elbette bu tür alımlarda özelliklerin yanı sıra maliyet de önemli. Yerel medyada çıkan haberlere göre BYD'nin otobüsleri 400 bin pound satış fiyatına sahip. Bu da onları İngiliz rakiplerinden yaklaşık 100 bin pound daha ucuz yapıyor. BYD'nin otobüsleri Çin'den üretiliyor ancak firma, BD11'deki parçaların yüzde 34'ünün Avrupa kaynaklı olduğunu belirtiyor.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.