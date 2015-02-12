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Lumia 535'in öne çıkan özellikleri: Ön Kamera

4 yıl
44b
2
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'un yeni akıllı telefon modeli Lumia 535, kendi fiyat segmentinde Windows Phone dünyasına yeni özellikler kazandırıyor. Bu videomuzda telefonun ön kamerasına yakından bakıyoruz.
 

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