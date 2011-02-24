MSI, AMD Fusion işlemcili tablet bilgisayar hazırlıyor

Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, tablet bilgisayar pazarında birden fazla model ile iddialı olmanın planlarını yapıyor. Intel'in Atom Z530 işlemcisinden güç alan ve Windows 7 işletim sistemiyle gelen 10.1-inç büyüklüğündeki WindPad 100W modeli, 700 dolar civarındaki satış fiyatıyla geçtiğimiz ayın sonuna doğru Avrupa'da kullanıma sunulan MSI, 1-5 Mart tarihlerinde Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek CeBIT 2011 Fuarı kapsamında yakında pazara sunacağı tabletleri de tanıtacak.

Gelen yeni bilgilere göre MSI, AMD'nin yeni nesil Fusion platformunu temel alan yeni tabletini duyurmaya hazırlanıyor. Ontario kod adını taşıyan çift çekirdekli Fusion C-50 işlemcisinin güç verdiği yeni tablet, işlemciye entegre olarka gelen Radeon HD 6310 entegre grafik birimi ile hem DirectX 11 hem de 1080p video hızlandırma desteği sunacak. Genel tasarım ve ekran büyüklüğü olarak Intel Atom tabanlı WindPad 100W ile benzer olması beklenen Fusion işlemcili modelin resmi adı ise WindPad 110W olacak.

Depolama sürücüsü olarak 32GB kapasiteli SSD sürücü ile gelmesi beklenen Fusion tabanlı yeni tablete, G-Sensörü, ALS ortam ışık sensörü ve tabi ki WiFi modülü eşlik edecek. Yukarıda da belirttiğimiz gibi AMD'nin Fusion platformu sayesinde grafik ve video performansı açısından kendi sınıfındaki en yüksek performanslı modellerden birisi olması beklenen WindPad 100W'nun çıkışn tarihi ve fiyatı ise bilinmiyor. Bu modele ek olarak MSI, Android / ARM platformunu temel alan bir model de hazırlıyor.

Google'ın tablet bilgisayarlar için geliştirdiği Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sistemini kullandığı belirtilen WindPad 100A isimli tablet bilgisayar, aynı işletim sistemine sahip diğer modeller (Motorola Xoom ve Samsung Galaxy Tab II) gibi Nvidia'nın Tegra 2 platformundan güç alıyor. Intel ve AMD tabanlı çözümlere kıyasla daha ucuz bir fiyatlandırma ile sunulması beklenen MSI WindPad 100W'nin de çıkış tarihi ve fiyatı bilinmiyor ancak gelen bilgiler, MSI'ın yeni modelleri için ikinci çeyreği işaret ediyor.