Ekran kartı satışları açıklandı: Nvidia kan kaybediyor

Masaüstünde kayıp sürüyor
JPR'nin raporuna göre Veri merkezi GPU'ları, pazarın bu çeyrek dönemdeki en büyük büyüme kaydeden segmenti oldu ve sevkiyatlar son çeyrekte yüzde 13,8 oranında arttı. Diğer yandan, notebook grafik kartları da bir yıl öncesine göre yüzde 1'lik bir artış gösterdi ve bu da pazarın küçük bir kısmını olumlu yönde etkiliyor. Genel GPU sevkiyatları ise yıllık bazda yüzde 0,9 oranında bir düşüş yaşarken, veri merkezi GPU'ları bu düşüşü dengeledi.
Aslına bakarsak, Veri merkezi GPU’larının büyümesi ve küresel ticaret engellerinin etkisi, GPU pazarının geleceği için önemli faktörler olmaya devam edecek. Özellikle AI tabanlı PC'lerin yükselmesi, gelecekte pazarın şekillenmesinde belirleyici rol oynayabilir. Ancak masaüstü pazarının, bir sonraki konsol nesline kadar yerinde sayması muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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en son alacağım marka guncelleme yok ve telefon arada donuyor tecno spark 9 pro almıştım