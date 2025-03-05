Ekran kartı satışları açıklandı: Nvidia kan kaybediyor

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Tam Boyutta Gör Jon Peddie Research’ün son raporuna göre, 2024'ün dördüncü çeyreğinde GPU sevkiyatlarında yüzde 4,4'lük bir artış yaşandı. Bu artış, genel olarak pazarın büyüdüğünü gösterse de, masaüstü ekran kartı sevkiyatları bir yıl öncesine göre yaklaşık yüzde 5,4 oranında azaldı. Üstelik, fiyatlar 2020 yılına göre dolar bazında iki katına çıkmış durumda.

Masaüstünde kayıp sürüyor

JPR'nin raporuna göre Veri merkezi GPU'ları, pazarın bu çeyrek dönemdeki en büyük büyüme kaydeden segmenti oldu ve sevkiyatlar son çeyrekte yüzde 13,8 oranında arttı. Diğer yandan, notebook grafik kartları da bir yıl öncesine göre yüzde 1'lik bir artış gösterdi ve bu da pazarın küçük bir kısmını olumlu yönde etkiliyor. Genel GPU sevkiyatları ise yıllık bazda yüzde 0,9 oranında bir düşüş yaşarken, veri merkezi GPU'ları bu düşüşü dengeledi.

Tam Boyutta Gör Rekabete gelirsek, pazarın en büyük oyuncularından Nvidia, 2024'ün dördüncü çeyreğinde liderliğini koruyor ancak masaüstü pazar payı yüzde 15'e geriledi. Bunun en büyük nedeni ise, son dönemde artan ticaret engelleri ve stok durumları. Diğer büyük üreticiler AMD ve Intel ise sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 1,3'lük pazar payı artışı gösterdi.

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Aslına bakarsak, Veri merkezi GPU’larının büyümesi ve küresel ticaret engellerinin etkisi, GPU pazarının geleceği için önemli faktörler olmaya devam edecek. Özellikle AI tabanlı PC'lerin yükselmesi, gelecekte pazarın şekillenmesinde belirleyici rol oynayabilir. Ancak masaüstü pazarının, bir sonraki konsol nesline kadar yerinde sayması muhtemel.

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