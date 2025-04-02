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    Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte en popüler ekran kartları

    Oyuncuların en büyük kalesi Steam, her ay yayınlanan Steam Donanım Anketi'nin Mart 2025 verilerini paylaştı. İşte en popüler ekran kartları ve daha fazlası...  
    Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte en popüler ekran kartları Tam Boyutta Gör
    Steam, Mart 2025 Donanım ve Yazılım Anketi sonuçlarını paylaştı. Bildiğiniz gibi bu veriler, oyuncuların donanım tercihlerine dair önemli değişimleri gösteriyor. Mart ayında ise, RTX 40 serisinin yükselişi sürerken, Intel ve AMD arasındaki rekabet önemli bir noktaya ulaştı. İşletim sistemi tarafında ise Windows 11 toparlanmaya başlıyor. İşte Mart 2025 verilerinin öne çıkan başlıkları:

    RTX 3060 zirvede, RTX 4060 düşüşte

    Mart ayında GeForce RTX 3060, %5,10 kullanım oranı ile en popüler ekran kartı konumunu koruyor. Ancak önceki aya göre %1,77’lik bir düşüş yaşadı. RTX 4060 ise büyük bir kayıpla %4,77’ye gerileyerek %3,80’lik bir düşüş kaydetti. Buna karşılık, RTX 4060 mobil GPU kullanımını artırarak %4,48’e yükseldi (+%0,78).

    RTX 1650 ve RTX 3050 gibi eski nesil kartların hâlâ güçlü bir şekilde listede yer alması, uygun fiyatlı GPU’lara olan ilginin devam ettiğini gösteriyor. Öte yandan RTX 4070 ciddi bir düşüş yaşadı ve %2,49’a gerileyerek %2,94’lük bir kayıp verdi.

    İşte Mart 2025’te öne çıkan ekran kartları 

    • NVIDIA GeForce RTX 3060 – %5,10 (-1,77%)
    • NVIDIA GeForce RTX 4060 – %4,77 (-3,80%)
    • NVIDIA GeForce RTX 4060 mobil GPU – %4,48 (+0,78%)
    • NVIDIA GeForce GTX 1650 – %3,54 (+1,03%)
    • NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti – %3,15 (-3,41%)
    • NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti – %3,05 (-0,89%)
    • NVIDIA GeForce RTX 3050 – %2,96 (+0,76%)
    • NVIDIA GeForce RTX 3070 – %2,87 (-1,40%)
    • NVIDIA GeForce RTX 2060 – %2,68 (-0,44%)
    • NVIDIA GeForce RTX 3060 mobil GPU – %2,64 (+0,59%)
    • NVIDIA GeForce RTX 4070 – %2,49 (-2,94%)
    • NVIDIA GeForce GTX 1060 – %2,40 (+0,18%)

    İşlemci sıralamasına gelirsek, Mart ayında Intel, ciddi bir düşüş yaşadı ve kullanım oranı %62,30’a geriledi (-6,59%). Bu kayıp, AMD’nin pazar payını %37,62’ye çıkararak (+6,55%) güçlü bir geri dönüş yapmasını sağladı. Kaçıranlar için uzun süredir Intel'in üstünlüğü devam ediyordu, ancak AMD’nin Zen 4 ve 3D V-Cache işlemcileri bu farkı kapatmaya devam ediyor.

    • Intel: %62,30 (-6,59%)
    • AMD: %37,62 (+6,55%)
    • Microsoft XTA: %0,08 (+0,03%)

    Windows 11 yeniden yükselişte

    Windows 11, uzun süredir pazar payını artırmakta zorlanıyordu. Ancak Mart ayında %57,59’a ulaşarak %12,40’lık büyük bir artış gösterdi. Öte yandan Windows 10 %42,23’e gerileyerek %12,43’lük bir kayıp yaşadı. Buna göre Microsoft'un Windows 10 desteğini sonlandırma planları, kullanıcıları nihayet Windows 11'e geçiş yapmaya itmiş olabilir.

    • Windows 11 64-bit: %57,59 (+12,40%)
    • Windows 10 64-bit: %42,23 (-12,43%)
    • Windows 7 64-bit: %0,12 (+0,02%)
    • Diğer: %0,06 (-0,01%)
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    A
    Albatross2000 1 saat önce

    Ha öyle mi kanka

    S
    swordoftemple 2 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 6 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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