MSI, 22 milimetre inceliğinde alüminyum kasaya sahip GS70 Stealth oyun dizüstüsünü duyurdu





Taşınabilir formda yüksek performans arayan tüketiciler, birkaç fanlı ve ortalamanın üzerinde ağırlığa sahip bilgisayarlar almak zorunda kalıyor. Piyasanın bu durumu karşısında harekete geçen ABD'li Razer, geliştirdiği Blade serisi ile yüksek performansın hafif ve ince kasalarda da sağlanabileceğini göstermişti. Oyuncu bilgisayarı sektörünün en önemli isimlerinden MSI da bu ürün modelinde bir çözümü G serisi altında sunmaya karar verdiğini kısa süre önce ilan etmişti. Computex 2013'teki standında ilk taşınabilirliği yüksek oyun donanımını sergileyen Tayvanlı üretici, 22 milimetre kalınlık ve 2.6 kilogram ağırlığa sahip GS70 Stealth ile 17.3 inç sınıfının en ince ve hafif ürününü ortaya koymuş oldu. Full HD çözünürlüklü TN panelle gelen, ancak buna rağmen gayet iyi bir görüntü performansı sergileyen GS70 Stealth, Intel'in dördüncü nesil Haswell i7 işlemci kategorisinden bir yonga sayesinde işlem gücü hususunda diğer üst düzey modellerle aynı seviyeye çıkıyor.

Birkaç santim kalınlığındaki mat siyah renkteki alüminyum kasasında NVIDIA'nın Kepler mimarili, 960 CUDA çekirdeği, 128-bit bellek bant genişliği ve 2GB GDDR5 belleğe sahip GTX 765M ekran kartını barındıran dizüstü bilgisayar, 300 nit parlaklık, 8GB sistem belleği, Killer Wireless N 1202, arkadan aydınlatmalı tuş takımı, dört USB portu, iki mini DisplayPort, bir HDMI çıkışı, dört ekrana kadar görüntü aktarımını mümkün kılan Matrix ekran teknolojisi, iki SSD ile 1000MB/saniyeye kadar veri aktarım hızı sağlayabilen Super RAID teknolojisi, çift fanlı soğutma sistemi, 3-3.5 saat kullanım süresi ve çift hoparlör özelliklerini beraberinde getiriyor. Razer Blade serisinin küçük OLED ekranlarla oluşturulan özel düğmelerine karşılık GS70 Stealth modelinin TouchPad fonksiyonlu dokunmatik ekrana sahip bir prototipini de sergileyen MSI, şuan için bu sistemi geliştirmekte olduklarını ve yakın zamanda bu tür bir girdi yöntemini bazı modellerine entegre edebileceğini belirtti.

Temmuz sonu - Ağustos başında 1.699$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak MSI GS70 Stealth, yüksek taşınabilirlik ve performansı tek çözümde bir araya getiren ürün tanımına uyan bir diğer oyun bilgisayarı olarak MSI'nın ürün yelpazesinde yerini alacak.





http://www.msi.com/news-media/news/1559.html