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MSI GE72 Apache Pro: GeForce GTX 1050 Ti'li dizüstü incelemesi

1 yıl
35,8b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın yeni nesil dizüstü bilgisayar modellerinden GE72 Apache Pro mercek altında. GeForce GTX 1050 Ti ekran kartına, 120Hz ekrana, SSD ve HDD'ye sahip olan bilgisayarı enine boyuna değerlendirdik.
MSI'ın yeni nesil oyun dizüstü bilgisayarlardan GE72 Apache Pro'yu inceledik. 17.3-inç boyutunda 120Hz ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, Nvidia'nın GeForce GTX 1050 Ti ekran kartını kullanıyor. Oyun performansından, termal ve ekran analizine kadar detaylı bir şekilde değerlendirdik, iyi seyirler. 

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KraftMK 1 yıl en beğenilen
Cihaz gerçekten az bir kesime hitap ediyor.
1050ti için 120 hz pek anlamlı değil.
Kalas gibi cihaz, kapkalın
32gb ram gereksiz fiyat arttırıyor
Muhtemelen fp si düşük bir cihaz.
Umarım ryzen 3 lü ve 1060,480 ayarında ekran kartı barındıran, kompakt ve fp si hayli yuksek cihaz yapmayı birileri akleder.
Cihaz gerçekten az bir kesime hitap ediyor.1050ti için 120 hz pek anlamlı değil.Kalas gibi cihaz, kapkalın32gb ram gereksiz fiyat arttırıyorM...
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limoncu7 1 yıl
Kırmızı renk gameing ürünlere çok yakışıyor gerçekten
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DH Misafiri 1 yıl
1 aydır dell 7567 kullanıyorum, bazı arkadaşların dediği gibi soğutma helikopter pervanesi gibi olsa da GTA5te ultrada ekran kartı sıcaklığı maksimum 72yi gördüm. Her oynadığımda msi after burnerı açarım takip ederim. İşlemci maks 85 derece genelde 75-80 bandında. Fps daha çok 60 civarı ara ara 50-55 bandına düşüyor. Fiyat 4bin tl. Tamamen bir fiyat performans ürünü, msi'a okadar para vermeye gerek yok.
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sis651 1 yıl DH Misafiri
Senin 7567 çok bile ısınmış, ben GPUgrid'le yüklüyorum GPU'yu, fena iş yapıyor ama ona rağmen 70 üstüne çok az çıktı. Sesi de birazcık kısık olsa. :D
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laffuer 1 yıl
soğutma çöp gibi duruyor. dell 7567 de gta 5 ultra ayarlarda sıcaklık 70 dereceyi geçmiyor.
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sis651 1 yıl laffuer
Dell 7567 kadar ses çıkarmıyordur belki cihaz, Dell helikopter gibi ötüyor. :D
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mehmet4428 1 yıl
Oyun içi göstergede GPU Kullanımını da eklesen daha iyi olurdu.
GTX 1060 olan hali de gelirse 120 HZ e biraz daha uygun olurdu.
Tabi fiyat uygun olsun diye böyle yapmış olabilirler.
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MrKemal17 1 yıl
1060 olmalıydı bu notebookta.

Monster'ın 120Hz veya 144Hz monitöre sahip notebook modeli var mı?
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BilgisayarKUVETLERİ 1 yıl
abi bende de apache pro var ama bendeki gtx geforce 960 çok yüksek bi performas alamıyorum ama bu yenilik güzel olmuş
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DH Misafiri 1 yıl
erdi bey xiaomi mi 6 incelemesi yalan mı oldu hala bekliyoruz selamlar
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ozzzy222 1 yıl
REZİLLİK Gsyncli monitörümün garantisi bitiyor diye sattım. asus 3 yıl yani :D arkadaş bunca senedir.4k laptoplar çıktı gsyncli eee 10bin tl :D arkadaş bu nedir ya şimdiye gsync i geç yeni bişeyler çıkması lazımdı .yaygınlaştıramadılar.yüksek hz 120 millet oha felan diyor yuh yani.kandırılıyoruz hep
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mehmetaksakal 1 yıl
Kasanın içini çok az görebildim. :(
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Nevfel 1 yıl
32 gb ram yerine gtx1060 koysaydınız mantıklı bir cihaz olabilirdi ama şu durumda 120 hz ekran anca masaüstü kullanılan programlarda işe yarar.
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grafman09 1 yıl Nevfel
Nevfel
32 gb ram yerine gtx1060 koysaydınız mantıklı bir cihaz olabilirdi ama şu durumda 120 hz ekran anca masaüstü kullanılan programlarda işe yarar.

1060 olsa fiyatı da ona göre olur, her cebe uygun ürünleri olmalı firmanın. 1050 ti 3-4 yıl goturur. Sonuçta full HD monitör
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