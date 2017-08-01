MSI GE72 Apache Pro: GeForce GTX 1050 Ti'li dizüstü incelemesi

MSI'ın yeni nesil dizüstü bilgisayar modellerinden GE72 Apache Pro mercek altında. GeForce GTX 1050 Ti ekran kartına, 120Hz ekrana, SSD ve HDD'ye sahip olan bilgisayarı enine boyuna değerlendirdik.

MSI'ın yeni nesil oyun dizüstü bilgisayarlardan GE72 Apache Pro'yu inceledik. 17.3-inç boyutunda 120Hz ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, Nvidia'nın GeForce GTX 1050 Ti ekran kartını kullanıyor. Oyun performansından, termal ve ekran analizine kadar detaylı bir şekilde değerlendirdik, iyi seyirler.