MSI GT70 Dragon Edition 2: Donanımıyla heyecan uyandıran oyuncu dizüstü bilgisayarı

Computex 2013 Fuarı kapsamında oyunculara yönelik yüksek performanslı dizüstü bilgisayar modeli tanıtan firmalardan biri de MSI oldu ve şirket GT70 Dragon Edition 2 modelini tanıttı. Intel'in Haswell tabanlı en hızlı mobil işlemcisi olan Core i7-4930MX, dünyanın en hızlı mobil ekran kartı olan GeForce GTX 780M, 3 adet SSD ve HDD ile toplam 4 adet depolama sürücüsü ve Full HD ekran gibi detayları ile konuğumuz MSI GT70 Dragon Edition 2.

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