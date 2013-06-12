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MSI GT70 Dragon Edition 2: Donanımıyla heyecan uyandıran oyuncu dizüstü bilgisayarı

5 yıl
11,3b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2013 Fuarı kapsamında oyunculara yönelik yüksek performanslı dizüstü bilgisayar modeli tanıtan firmalardan biri de MSI oldu ve şirket GT70 Dragon Edition 2 modelini tanıttı. Intel'in Haswell tabanlı en hızlı mobil işlemcisi olan Core i7-4930MX, dünyanın en hızlı mobil ekran kartı olan GeForce GTX 780M, 3 adet SSD ve HDD ile toplam 4 adet depolama sürücüsü ve Full HD ekran gibi detayları ile konuğumuz MSI GT70 Dragon Edition 2.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
selimcoskuner 5 yıl
Msi gt70 one 835tr bilgisayarı satıyorum almak isteyen mail atabilir. Pm de atabilir;)
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ihsanttk 5 yıl selimcoskuner
pm atıldı..
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DH Misafiri 5 yıl
Rabbim almak isteyen bütün kardeşlerime nasip eder İnşallah
2 Yanıt Yanıtla +2
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hashus_42 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Rabbim almak isteyen bütün kardeşlerime nasip eder İnşallah


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DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar, ben uzun zamandır iyi bir bilgisayar almak istiyordum. Epeyce araştırdım, ve sonunda MSI'ı buldum. Fakat Benim kafama takılan 2 soru oldu.
1.si MSI ların servis durumları nasıldır??? Garanti süresi içinde veya dışında herhangi bir arıza verirse beni süründürür mü? Aldığıma pişman olur muyum?
2.si; Bu bilgisayarların ısınma durumları nasıldır? Zira ben onu genellikle PES gibi ağır oyunlarda kullanmayı düşünüyorum. HP lerdeki gibi ısınma sıkıntısı var mıdır?
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elcas 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaşlar, ben uzun zamandır iyi bir bilgisayar almak istiyordum. Epeyce araştırdım, ve sonunda MSI'ı buldum. Fakat Benim kafama takılan 2 soru oldu.
1.si MSI ların servis durumları nasıldır??? Garanti süresi içinde veya dışında herhangi bir arıza verirse beni süründürür mü? Aldığıma pişman olur muyum?
2.si; Bu bilgisayarların ısınma durumları nasıldır? Zira ben onu genellikle PES gibi ağır oyunlarda kullanmayı düşünüyorum. HP lerdeki gibi ısınma sıkıntısı var mıdır?

1. servisi olan servispoint rezalet bir firma. msi'ın tek kötü yanı servisi. internette telefonunu bile bulamazsınız. ancak paylaşım sitelerinden alırsınız. küçük bir sorun için yolarsanız bile sırasınızn gelmesi en az 1 hafta sürer. çözmeleri falan 10 günden önce bilgisayarınız gelmez.

2. piyasada bildiğim en az ısınan bilgisayar. imzamdaki aletle ne oynarsam oynayayım ısı diye bir şey görmedim. en kötüsü turbo fanı açtırıyor. ancak açınsa 1 dk da soğutuyor.

alınacak tek oyun markası...
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capoeira_GS 5 yıl
3 tane ssd yerine 1 tane ssd takıp fiyatı daha aşağı çekse en çok satan Oyuncu dizüstü bilgisayarı olur dünya çapında
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ugurcankorkmaz 5 yıl
İşlevselliği çok gibi gözüküyor ama bunu taşırken kas yaparız. Bence Dizüstü Bilgisayarları oyun bilgisayarı olarak gösterilmemeli. Oyun Masaüstü Bilgisayarlarda oyun bilgisayarı ise kaliteli bir donanıma sahip ise çok keyifli olabiliyor.
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PsychicPower 5 yıl
Orijinalden alıntı: Dante

Git kur da görelim Titan SLI bir sistem, o paraya sadece titan sli'ın kendisi alınıyor. Sen o dev kasaları ve ses sistemlerini notebook gibi taşıyabiliyorsan bravo. Tamam o paraya çok güzel sistemler kurulabilir ama fazla da abartmamak lazım.
Bu arada Computex özel sayfanız gerçekten rezalet çalışıyor. Mesajlar üzerinde hiç bir işlem yapmak mümkün değil ve sayfada hatalar var, yorum sayfalarının hepsinin 1 numaralı olması gibi.
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PsychicPower 5 yıl
uote]Orijinalden alıntı: Dante
Git kur da görelim Titan SLI bir sistem, o paraya sadece titan sli'ın kendisi alınıyor. Sen o dev kasaları ve ses sistemlerini notebook gibi taşıyabiliyorsan bravo. Tamam o paraya çok güzel sistemler kurulabilir ama fazla da abartmamak lazım.
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DantevsVergil 5 yıl
Laptop adini hak eden bir laptop olmus
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eesph 5 yıl
,
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ihsanttk 5 yıl
nasip olur inşllah....
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Barney_Scherbatsky 5 yıl
İşte laptop notebookadresi.com/...
(i7-4700MQ)
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oray 5 yıl
newegg.com/...
4700MQ versiyonu fiyati 2700$. 4930MQ fiyatini artik siz dusunun :) Tabi bu Amerika fiyatlari, biraz daha tuzlu olabilir Turkiye'de...
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