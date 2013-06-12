MSI GT70 Dragon Edition 2: Donanımıyla heyecan uyandıran oyuncu dizüstü bilgisayarı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Computex 2013 Fuarı kapsamında oyunculara yönelik yüksek performanslı dizüstü bilgisayar modeli tanıtan firmalardan biri de MSI oldu ve şirket GT70 Dragon Edition 2 modelini tanıttı. Intel'in Haswell tabanlı en hızlı mobil işlemcisi olan Core i7-4930MX, dünyanın en hızlı mobil ekran kartı olan GeForce GTX 780M, 3 adet SSD ve HDD ile toplam 4 adet depolama sürücüsü ve Full HD ekran gibi detayları ile konuğumuz MSI GT70 Dragon Edition 2.
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1.si MSI ların servis durumları nasıldır??? Garanti süresi içinde veya dışında herhangi bir arıza verirse beni süründürür mü? Aldığıma pişman olur muyum?
2.si; Bu bilgisayarların ısınma durumları nasıldır? Zira ben onu genellikle PES gibi ağır oyunlarda kullanmayı düşünüyorum. HP lerdeki gibi ısınma sıkıntısı var mıdır?
1. servisi olan servispoint rezalet bir firma. msi'ın tek kötü yanı servisi. internette telefonunu bile bulamazsınız. ancak paylaşım sitelerinden alırsınız. küçük bir sorun için yolarsanız bile sırasınızn gelmesi en az 1 hafta sürer. çözmeleri falan 10 günden önce bilgisayarınız gelmez.
2. piyasada bildiğim en az ısınan bilgisayar. imzamdaki aletle ne oynarsam oynayayım ısı diye bir şey görmedim. en kötüsü turbo fanı açtırıyor. ancak açınsa 1 dk da soğutuyor.
alınacak tek oyun markası...
Git kur da görelim Titan SLI bir sistem, o paraya sadece titan sli'ın kendisi alınıyor. Sen o dev kasaları ve ses sistemlerini notebook gibi taşıyabiliyorsan bravo. Tamam o paraya çok güzel sistemler kurulabilir ama fazla da abartmamak lazım.
Bu arada Computex özel sayfanız gerçekten rezalet çalışıyor. Mesajlar üzerinde hiç bir işlem yapmak mümkün değil ve sayfada hatalar var, yorum sayfalarının hepsinin 1 numaralı olması gibi.
Git kur da görelim Titan SLI bir sistem, o paraya sadece titan sli'ın kendisi alınıyor. Sen o dev kasaları ve ses sistemlerini notebook gibi taşıyabiliyorsan bravo. Tamam o paraya çok güzel sistemler kurulabilir ama fazla da abartmamak lazım.
(i7-4700MQ)
4700MQ versiyonu fiyati 2700$. 4930MQ fiyatini artik siz dusunun :) Tabi bu Amerika fiyatlari, biraz daha tuzlu olabilir Turkiye'de...