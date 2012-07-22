Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

MSI X79A-GD65(8D) anakart video inceleme

6 yıl
89,6b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videomuzda MSI'ın LGA 2011 Sandy Bridge - E işlemciler için üretilmiş X79 yongasetine sahip anakartı  X79A-GD65(8D) 'ı inceliyoruz.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
lvlono 7 yıl en beğenilen
Videoyu tekrar izledim de, Z68 anakartı olan bir adamın, PciEX 3.0 ekran kartlarını kullanabilmesi için, Ivy Bridge işlemciye sahip olması gerekiyormuş. Bu, bios güncellemesi ile sağlanabilir ama işlemciye entegre kontrolcü pek de iç açıcı değil. ne yani; herkes i5-i7 işlemcilerini satacakmı? geleceğe yatırım dedik, hatamı ettik yani?...
Videoyu tekrar izledim de, Z68 anakartı olan bir adamın, PciEX 3.0 ekran kartlarını kullanabilmesi için, Ivy Bridge işlemciye sahip olması gerekiyormuş. Bu, bio...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ParacelciuS 7 yıl
İnceleme çok başarılı. Ender bey'i ilk defa izliyorum. Konuşmada akıcılık, ses tonu ve sunumu çok başarılı. Daha fazla inceleme beklerim kendisinden.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ssschutzstaffel_ss 7 yıl
Çok başaralı inceleme olmuş.teşekkürler. Devamını bkliyoruz :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iceman_54 7 yıl
böyle board incelemesi yapmanız ne kadar güzel işte bizi elin linustechtipse mainboard.orga muhtaç etmeyin bende yeni performans sistemi yapıcam keşke yeni çıkan bütün x 79 ları video test yapabilseniz süper olur. yaw insan tam iştahlanıyo bu kartı alcam diyo pat yenisi çıkıyo rampage 4 extreme alıcam beklemeye geçtim acaba diyorum bu kart biraz daha cool geldi bana gerçi insanın kararını vermesi gerekiyo aldığı şeyi bilmesi gerekiyo ama kararsızlık işte kötü bişi :D şimdi kafamdaki tilkilere ilave bide rampage 4, g1 assasin 2, GD 65, X79-ud3 armaşası var rogu al daha da anakart incelemesine bakma diyorum içimden sonra kötü oluyorum :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Şu SSD caching olayını çözebilen var mı. Elimde küçük kapasiteli SSD olsa eyvallah kullanırım ama tutup 60-120 gb varsa zaten sistemi oraya kurarım, ceching ile uğraşmam. Bence MSI'ın kullanmaması isabet olmuş, Şahsen Asus'a ssd caching için fazladan para vereceğime gider daha ucuzuna alır kalanıyla SSD alırım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-erna- 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Şu SSD caching olayını çözebilen var mı. Elimde küçük kapasiteli SSD olsa eyvallah kullanırım ama tutup 60-120 gb varsa zaten sistemi oraya kurarım, ceching ile uğraşmam. Bence MSI'ın kullanmaması isabet olmuş, Şahsen Asus'a ssd caching için fazladan para vereceğime gider daha ucuzuna alır kalanıyla SSD alırım.

youtube.com/...
şöyle bir sorun da var acaba ssd caching ile normal ssd performansı aynı mı?
bir de bu ssd caching, ssd ye zarar veriyor deniyor
dh den şöyle ssd vs ssd caching vs normal hdd diye video yapılsa test edilse çok iyi olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 7 yıl
yeni nesil anakartların biosuna hayranım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 7 yıl
Video incelemede farklı bir yüz görmek güzel. İnceleme de bence gayet başarılı olmuş. Ayrıca aanakartı çok beğendim; özellikle de BIOS arayüzü çok iyi olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Schar 7 yıl
İnceleme için teşekkürler başarılı olmuş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 7 yıl
Donanım incelemsini görmek sevindirici
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
06ensar 7 yıl
Biz bu videoları niye galaxy note telefonumuzda izliyemiyoruz lütfen buna bir çözüm sunun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SirChaos 7 yıl
inceleme için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DemirAtlı 7 yıl
X79 larda SSD caching özelliği yoktur. Bilginize.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hey 7 yıl
DemirAtlı

X79 larda SSD caching özelliği yoktur. Bilginize.

asuslarda var
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
highgen 7 yıl
inceleme için tşkler açıklayıcı güzel bi inceleme olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,7b izlenme · 1 gün
08:13
WWE 2K19 Video İnceleme
6,6b izlenme · 7 ay
15:01
4K Red Dead Redemption 2 Video İnceleme
10,6b izlenme · 6 ay
08:40
Resident Evil 2 Remake Video İnceleme
8,2b izlenme · 3 ay
05:09
Sıfır sorun WiFi | ASUS AiMesh inceleme
23,9b izlenme · 10 ay
17:49
Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme
5,2b izlenme · 4 hf.
08:19
HP Envy X2 kalemli 2si1 arada bilgisayar inceleme
8,3b izlenme · 5 ay
08:03
Marvel's Spider-Man Video İnceleme
10,9b izlenme · 8 ay
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
12,4b izlenme · 22 sa. yeni video
15:05
Editörün dostu | Video canavarı bilgisayar
7,8b izlenme · 3 ay
08:31
Samsung X5 Harici SSD | 2300 Yazma - 2800 MB/sn okuma!
17,2b izlenme · 8 ay
04:09
DC Aquaman inceleme | Bilet alıp izlemeye değer mi?
13,3b izlenme · 4 ay
09:34
MSI GTX 1660 Gaming X | RX 590'a rakip geldi
7,4b izlenme · 2 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
08:03
4K NBA 2K19 Video İnceleme
7,3b izlenme · 7 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,2b izlenme · 2 gün
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim