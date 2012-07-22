MSI X79A-GD65(8D) anakart video inceleme

DH Misafiri Şu SSD caching olayını çözebilen var mı. Elimde küçük kapasiteli SSD olsa eyvallah kullanırım ama tutup 60-120 gb varsa zaten sistemi oraya kurarım, ceching ile uğraşmam. Bence MSI'ın kullanmaması isabet olmuş, Şahsen Asus'a ssd caching için fazladan para vereceğime gider daha ucuzuna alır kalanıyla SSD alırım.
DemirAtlı X79 larda SSD caching özelliği yoktur. Bilginize.
youtube.com/...
şöyle bir sorun da var acaba ssd caching ile normal ssd performansı aynı mı?
bir de bu ssd caching, ssd ye zarar veriyor deniyor
dh den şöyle ssd vs ssd caching vs normal hdd diye video yapılsa test edilse çok iyi olacak
asuslarda var