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MSI X99 XPOWER Gaming Titanium anakart: Yüksek performans, şık tasarım

2 yıl
28,6b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın iki numaralı anakart modeli X99 XPOWER Gaming Titanium mercek altında. Güçlü, hız aşırtma dostu ve şık tasarımlı anakartın detaylarına bu videoda yakından bakıyoruz.
MSI'ın amiral gemi anakart modellerinden X99 XPOWER Gaming Titanium modelini mercek altına alıyor ve detaylarına yakından bakıyoruz. 

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AC_Hawker 2 yıl en beğenilen
Bir tarafım " ne gerek var çok saçma " dese de, diğer tarafım; "mutlaka almalısın olm çok iyi " diyor.
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ankaland 2 yıl
hobbycilere özel ürün.. normal donanımcılara pek hitap etmiyor..
fiyat işin içine girince çirkin gelir göze..
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312 . 2 yıl
Hocam sizde izlediyseniz videodaki kaydırmalar fazla olmuş sanki.
Yani sürekli anakart bir aşağı bir yukarı kayıyor ve hızlı da kayıyor nedense.
1080p izledim bu yüksek seviye kartı yakından net göreyim diye ama hareket halinde netlikte gitmiş.
Mesela ram'lerde uygulanan güçlendirme sistemini yakın sabit yada çok çok az kayan çekim ile net şekilde görmek isterdim.
Bence bu tarz ürünlerdeki ufak ayrıntıları video'da konusu geçerken o bölgeyi yakın çekim ile net göstermek lazım birkaç saniye.
Tabi ürün ofisinize gelirse çekimleriniz daha net ve sağlıklı olucaktır bu ürün ile ilgili de ama her ürün gelmiyor sanırım
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ounomaus 2 yıl
inceleme için teşekkür ederim
bir çok insanın aylık maaşından fazla olan sadece havası olan balon ürün
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JMaharaja 2 yıl
Sadece bana mı çok sexy göründü?
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wascure 2 yıl
bana da cok sexy geldi
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Muhammet0689 2 yıl
ağzına sağlık abi
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serci244 2 yıl
Yıldırım önemli
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FightForBeer 2 yıl
Açıkcası anakartlarda siyah veya kırmızı yerine, beyaz çok daha iyi duruyor.
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AC_Hawker 2 yıl en beğenilen
Bir tarafım " ne gerek var çok saçma " dese de, diğer tarafım; "mutlaka almalısın olm çok iyi " diyor.
1 Yanıt Yanıtla +8
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Attano 2 yıl AC_Hawker
2. taraf hep daha baskın çıkıyor.
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