MSI X99 XPOWER Gaming Titanium anakart: Yüksek performans, şık tasarım

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
MSI'ın iki numaralı anakart modeli X99 XPOWER Gaming Titanium mercek altında. Güçlü, hız aşırtma dostu ve şık tasarımlı anakartın detaylarına bu videoda yakından bakıyoruz.
MSI'ın amiral gemi anakart modellerinden X99 XPOWER Gaming Titanium modelini mercek altına alıyor ve detaylarına yakından bakıyoruz.
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fiyat işin içine girince çirkin gelir göze..
Yani sürekli anakart bir aşağı bir yukarı kayıyor ve hızlı da kayıyor nedense.
1080p izledim bu yüksek seviye kartı yakından net göreyim diye ama hareket halinde netlikte gitmiş.
Mesela ram'lerde uygulanan güçlendirme sistemini yakın sabit yada çok çok az kayan çekim ile net şekilde görmek isterdim.
Bence bu tarz ürünlerdeki ufak ayrıntıları video'da konusu geçerken o bölgeyi yakın çekim ile net göstermek lazım birkaç saniye.
Tabi ürün ofisinize gelirse çekimleriniz daha net ve sağlıklı olucaktır bu ürün ile ilgili de ama her ürün gelmiyor sanırım
bir çok insanın aylık maaşından fazla olan sadece havası olan balon ürün