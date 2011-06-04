MSI Z68A-GD80 video inceleme

Leroyy H55M E23 anakartı var maalesef fsb kitliydi oc yapacaktım hayalkırıklığına uğradım, en azındn i3 ü 3.5 ghz yapmayı planlıyordum. Acaba sadece bu ve p serisi anakartlarda mı oc imkanı var sadece?
Speed-Step @ acbold Mekanik diske Windows kurup yanına daha az kapasiteli SSD takıyoruz. SSD, tampon bellek olarak kullanılarak hız arttırılıyor.
artenis FOKSİYONALİTE NE DEMEK ACABA ? --(Mesajım silinmiş TEKRAR soruyorum)--NE sesli sözlükte nede TÜRK DİL KURUMU SÖZLÜĞÜNDE var ?İyi aksamlar
Chester57 @exeter o düğme muhtemelen bios resetleme için konumlandırılmış ;)
Arkadaşım sana kim functionality=kullanabilirlik dedi? Ayrıca kullanabilirlik diye bir kelime hiç duymadım Hani sanırım işlevsellik demek istedin yada daha devşirme bir kelime olan fonksiyonellik...Neyse uzatmaya gerek yok sanırım
Arkadaşlar bu SSD yi cache olarak kullanma olayını nasıl yapıyruz?Açıklayıcı bir konu falan var mı?
H serisi sistem üreticileri hedeflenerek üretilmiş bir çipset. Hızaşırtma olanağı yok. Bunun üstesinden gelebilmek iiçin P veya Z serisinden yana tercihinizi kullanmalısınız.
@ RapscallioN
pclabs.com.tr/...
daha önce bi kısım bilgi almıştım sizden.fakat bu teknoloji nasıl olarak çalıştırılıyor.bu yeni yongalar ile mi alakalı yoksa herhangi bir anakartta yazılımsal olarak yapmak mümkünmüdür mesut bey ?
Donanım haber... Tavsiye eder- Çok güzel
Donanım haber... Fonksiyonalite (Functionality) O da ne? "Kullanabilirlik" kelimesi öldü mü?
Tamam bilgisayar dünyasının terminolojisinde dışa bağımlıyız ama bu kadar olmalı mı?
functionality = işlevsellik oradan türkçeleştirilmiş galiba :D
vatanbilgisayar.com/...
--(Mesajım silinmiş TEKRAR soruyorum)--
NE sesli sözlükte nede TÜRK DİL KURUMU SÖZLÜĞÜNDE var ?
İyi aksamlar
o düğme muhtemelen bios resetleme için konumlandırılmış ;)
Bilmedigimden soylemiyorum. bahsedilmedigi icin soyluyorum.
En fazla 32GB olacak haklısınız seslendirmede hata var.
@ acbold
Mekanik diske Windows kurup yanına daha az kapasiteli SSD takıyoruz. SSD, tampon bellek olarak kullanılarak hız arttırılıyor.