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MSI Z68A-GD80 video inceleme

7 yıl
73,2b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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MSI'ın bütün modern teknolojilere yer verdiği, Intel'in yeni nesil yonga setini taşıyan Z68A-GD80 test masamızda.


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timramon 7 yıl en beğenilen
MSI şu siyah pcb üzerine mavi bileşenler kullanması çok hoş bir görüntü sağlıyor. Ayrıca üzerindeki soğutucular ayna gibi parlıyor. Bende de GD65 var gerçekten tasarım olarak çok güzel. MSI az paraya çok iş yapıyor bence.
MSI şu siyah pcb üzerine mavi bileşenler kullanması çok hoş bir görüntü sağlıyor. Ayrıca üzerindeki soğutucular ayna gibi parlıyor. Bende de GD65 var gerçekten ...
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XavierPedro 7 yıl
H55M E23 anakartı var maalesef fsb kitliydi oc yapacaktım hayalkırıklığına uğradım, en azındn i3 ü 3.5 ghz yapmayı planlıyordum. Acaba sadece bu ve p serisi anakartlarda mı oc imkanı var sadece?
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RapscallioN 7 yıl
@zargana_11

Arkadaşım sana kim functionality=kullanabilirlik dedi? Ayrıca kullanabilirlik diye bir kelime hiç duymadım
Hani sanırım işlevsellik demek istedin yada daha devşirme bir kelime olan fonksiyonellik...Neyse uzatmaya gerek yok sanırım



Arkadaşlar bu SSD yi cache olarak kullanma olayını nasıl yapıyruz?Açıklayıcı bir konu falan var mı?
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yc#1 7 yıl XavierPedro
Leroyy

H55M E23 anakartı var maalesef fsb kitliydi oc yapacaktım hayalkırıklığına uğradım, en azındn i3 ü 3.5 ghz yapmayı planlıyordum. Acaba sadece bu ve p serisi anakartlarda mı oc imkanı var sadece?


H serisi sistem üreticileri hedeflenerek üretilmiş bir çipset. Hızaşırtma olanağı yok. Bunun üstesinden gelebilmek iiçin P veya Z serisinden yana tercihinizi kullanmalısınız.

@ RapscallioN

pclabs.com.tr/...
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#Gakko_ 7 yıl
G3 revizyonlu modeli Ivy Bridge işlemcilere, ve sonrasına kadar kullanılabilir bir model olacak bence...
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lvlono 7 yıl
İkibuçuk ay önceki haberi anlık olarak yorumlamak gerekirse eğer; Kart güzel fakat PCIex 3.0'lısı çıkınca alınması daha yerinde olacak kanımca...
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Karayell 7 yıl
MSI işte yapıyor arkadaş :)
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bezgin 7 yıl
dahili ekran karıyla harici ekran arasında geçiş yapılabiliyor. peki monitör kablosunu nereye takacağız. anakart üzerindeki bağlantıyamı ekran kartınamı?
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acbold 7 yıl
Speed-Step
@ acbold Mekanik diske Windows kurup yanına daha az kapasiteli SSD takıyoruz. SSD, tampon bellek olarak kullanılarak hız arttırılıyor.

daha önce bi kısım bilgi almıştım sizden.fakat bu teknoloji nasıl olarak çalıştırılıyor.bu yeni yongalar ile mi alakalı yoksa herhangi bir anakartta yazılımsal olarak yapmak mümkünmüdür mesut bey ?
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zargana_11 7 yıl
Eleştiri...

Donanım haber... Tavsiye eder- Çok güzel

Donanım haber... Fonksiyonalite (Functionality)
O da ne? "Kullanabilirlik" kelimesi öldü mü?

Tamam bilgisayar dünyasının terminolojisinde dışa bağımlıyız ama bu kadar olmalı mı?

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umutarslan.com 7 yıl
artenis
FOKSİYONALİTE NE DEMEK ACABA ? --(Mesajım silinmiş TEKRAR soruyorum)--NE sesli sözlükte nede TÜRK DİL KURUMU SÖZLÜĞÜNDE var ?İyi aksamlar

functionality = işlevsellik oradan türkçeleştirilmiş galiba :D
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azk 7 yıl
262$ +kdv
vatanbilgisayar.com/...
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Batuist 7 yıl
güzel bir inceleme olmuş teşekkürler..
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Firaristt 7 yıl
inceleme için teşekürler. En kısa zmanda Asus P8P67 Pro incelemesini beklerim :)
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artenis 7 yıl
FOKSİYONALİTE NE DEMEK ACABA ?
--(Mesajım silinmiş TEKRAR soruyorum)--
NE sesli sözlükte nede TÜRK DİL KURUMU SÖZLÜĞÜNDE var ?
İyi aksamlar
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alpa07 7 yıl
kaliteli bileşenler kullanılmış
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DG Chester 7 yıl
@exeter
o düğme muhtemelen bios resetleme için konumlandırılmış ;)
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exeter 7 yıl

Chester57

@exeter



o düğme muhtemelen bios resetleme için konumlandırılmış ;)


Bilmedigimden soylemiyorum. bahsedilmedigi icin soyluyorum.
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acbold 7 yıl
smart response teknolojisinden bahsetmişsiniz.tam olarak ne anlama geliyor.basit olarak sistemi ssd üzerine kurup depo olarak mekanik diski kullanmaktan öte birşey sanırım ? benim dediklerinizden anladığım şöyle ; ssd yi usb belleği sisteme tampon yapar gibi veriyoruz.mekanik diski de normal bir şekilde kullanıyoruz. doğru mudur ?
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Speed-Step 7 yıl
@ shenor

En fazla 32GB olacak haklısınız seslendirmede hata var.

@ acbold

Mekanik diske Windows kurup yanına daha az kapasiteli SSD takıyoruz. SSD, tampon bellek olarak kullanılarak hız arttırılıyor.

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