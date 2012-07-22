MSI Z77A-GD65 Anakart video inceleme

bkadem Gelu3770k yi 7ghz ye cektikleri anakart.Newegg de 189$ gozukuyor.Cokda pahali degil.Cok tutulur bu anakart islemciler cikinca..Bir anakart da daha fazla para vermek israf bana gore.Son kullanıcının o hızlara çıkması mümkün değil, su soğutma ile anca 5 ghzde kafayı ütüleyecek bir ses ile stabil çalışır.
Gelu3770k yi 7ghz ye cektikleri anakart.Newegg de 189$ gozukuyor.Cokda pahali degil.Cok tutulur bu anakart islemciler cikinca..Bir anakart da daha fazla para vermek israf bana gore.
niyeyse yanlış bilgi seziyorum i5 2500k günlük 5ghz de 1.48v ile noctua d14 altında su soğutma değil gayet sessiz oyunlarda max 75-80c kullanıyorum.
ivy brige de bu değer günlük 5.5ghz e çıkabilir