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MSI Z77A-GD65 Anakart video inceleme

6 yıl
62,8b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Intel'in 22nm Ivy Bridge tabanlı işlemcileri ile uyumlu yeni yonga seti Z77'yi taşıyan MSI Z77A-GD65 test masamızda. Bakalım Ivy Bridge öncesi Sandy Bridge işlemcilerle denediğimiz anakart Z68'e göre ne gibi gelişmeler içeriyor.

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CoreXXX 7 yıl
z68 den farkı doğal usb3 ve pciexp 3 desteği sanırım hız farkı yok. yeni anakart alacaklar alabilir ama z68 i yada p67 leri olanların değişmesi çok mantıklı değil
z68 den farkı doğal usb3 ve pciexp 3 desteği sanırım hız farkı yok. yeni anakart alacaklar alabilir ama z68 i yada p67 leri olanların değişmesi çok mantıklı değ...
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DH Misafiri 6 yıl
güzel bi anakart
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prement0203 7 yıl
Bir anakart da daha fazla para vermek israf bana gore.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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spleenish 7 yıl
inceleme için tşk ler
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DH Misafiri 7 yıl
Peki Ivy Bridge işlemcileri Z68A-GD65-G3 anakartında kullanabilirmiyiz ? Bazı yerlerde destekleyecek diye duyumlar aldık ??
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DH Misafiri 7 yıl
z68 asus rog serisi bi anakart alalım dedik adamlar dakika başı sistem geliştiriyor bu gün verdiğiniz milyarlar yarın tarih oluyor ne yapacağımı şaşırmış durumdayım.her ne kadar sandy bridge işlemciler yeni çipset (z77'ye) uyumlu olsa da ıvy bridge seviyesin de performans beklememek lazım.(bu arada ben de max. gen v z77 beklerim tabi o zaman ne çıkarırlar ALLAH bilir:D ) saygılarımla...
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Mckhan 7 yıl
bkadem
Gelu3770k yi 7ghz ye cektikleri anakart.Newegg de 189$ gozukuyor.Cokda pahali degil.Cok tutulur bu anakart islemciler cikinca..Bir anakart da daha fazla para vermek israf bana gore.
Son kullanıcının o hızlara çıkması mümkün değil, su soğutma ile anca 5 ghzde kafayı ütüleyecek bir ses ile stabil çalışır.

niyeyse yanlış bilgi seziyorum i5 2500k günlük 5ghz de 1.48v ile noctua d14 altında su soğutma değil gayet sessiz oyunlarda max 75-80c kullanıyorum.
ivy brige de bu değer günlük 5.5ghz e çıkabilir
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iceman_54 7 yıl
ben bir şeyi merak ediyorum bende x 79 bir anakart var ve biliyosunuz bunlar 2011 soket şimdi ayvi biriç işlemciler bu sokete de çıkacakmı ? neden soruyorum çünkü videoda pci e 3.0 destekli ekran kartıyla beraber işlemcide olması lazım deniliyor sandy briç e lerde bildiğim kadarıyla yok?
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DH Misafiri 7 yıl
* * * Şuanda hiç bir yenilik yok ve hiç birşey alınmamalı .. IVY geçiş işlemcisi oluyor ve ardından iNTEL Haswell serisi gelecek onu beklemek gerekiyor, USB3.0dan 10x Kat hızlı * THUNDERBOLT * adındaki iNTELin yeni transfer teknoojisi çıktı onun gelmesini beklemek gerek yoksa eski teknolojilere anlamsız paralar vermek saçmalık ..
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turgut_fb 7 yıl
ben aldım anakartı gayet memnunum,darısı isteyenlerin başına.inceleme için teşekkürler..
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ogzkagn 7 yıl
Z77a g45 den farki nedir
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MxFxOx 7 yıl
775 pin anakart kullanıyorum 1 sene daha bekleyemeyi düşünüyorum bende daha tam oturmadı bazı şeyler. anakart güzel fakat ilerde pciex3.0 belki 2013 te ddr4 leri görmeye başlarız şuaa ki mevcut serilerin en büyük handikapı ddr3 ler bant genişliği yetersiz o yüzden beklemedeyim
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