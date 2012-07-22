MSI Z77A-GD65 Anakart video inceleme

Intel'in 22nm Ivy Bridge tabanlı işlemcileri ile uyumlu yeni yonga seti Z77'yi taşıyan MSI Z77A-GD65 test masamızda. Bakalım Ivy Bridge öncesi Sandy Bridge işlemcilerle denediğimiz anakart Z68'e göre ne gibi gelişmeler içeriyor.

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