MSI'dan Sandy Bridge tabanlı yeni dizüstü bilgisayar; CX640MX

Dizüstü bilgisayar pazarındaki iddiasını yeni modellerle arttırmayı hedefleyen MSI, CX640MX isimli yeni modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Intel'in ikinci nesil Core işlemci platformunu (kod adı Huron River) temel alan dizüstü bilgisayar, Amerika pazarında bir süre önce satışa sunulan CX640 modelinin geliştirilmiş versiyonu olarak değerlendiriliyor.

MSI'dan yapılan açıklamalara bakılırsa CX640MX modeli, CX640'dan farklı olarak HiFre Anten Sinyal Geliştirme Teknolojisi'ne, enerji tasarrufu için ortam ışık sensörüne ve SRS Ses teknolojisine sahip. 15.6-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde LED backlit ekrana sahip olan sistem, tercihe bağlı olarak Sandy Bridge tabanlı Core i3, Core i5 veya Core i7 serisi işlemcilerle donatılabiliyor. 640GB'a kadar farklı bellek ve kapasite seçeneklerinin sunulduğu sistem, ekran kartı olarak GeForce 410M ve GeForce GT 520M ile alınabiliyor.USB 3.0 teknolojisinin opsiyonel olarak sunulduğu sistemde 6 ve 8 hücreli olmak üzere iki farklı pil seçeneğine yer veriliyor.

MSI'ın yeni dizüstü bilgisayarı tasarım anlamında da bazı güncellemeler sunuyor. Yeni ısı dağıtım sistemiyle kasa içerisindeki ısının bilek dayama kısımlarından uzaklaştırıldığı ayrıca sabit diskin tüm köşelere uzak bir noktaya konumlandırıldığı belirtilirken, sıkça kullanılan portların da sol tarafta toplanarak kablo karmaşasının da azaltığına dikkat çekiliyor.

MSI'ın CX640MX isimli yeni dizüstü bilgisayarı, Avrupa'da 514 Avro seviyesinden ön-siparişe sunulmuş durumda.