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MSI'dan Intel i7-4930MX işlemci, NVIDIA GTX780M ekran kartı ve 3K çözünürlüklü dizüstü bilgisayar: GT60 3K Edition

5 yıl
1,8b
1
26
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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MSI'dan Intel i7-4930MX işlemci, NVIDIA GTX780M ekran kartı ve 3K çözünürlüklü dizüstü bilgisayar: GT60 3K Edition

Full HD çözünürlük standardının dizüstü pazarındaki en üst seviyeyi belirlediği dönem artık sona erdi. 1920 x 1080 pikselden daha yüksek çözünürlüklü panellere sahip taşınabilir bilgisayarların sayısı her geçen gün artış gösterse de; bu durum oyun odaklı çözümleri şimdiye kadar etkisi altına alamamıştı. Değişen endüstri şartlarına uyum göstermeye karar veren MSI, G serisini yüksek çözünürlüklü bir modelle zenginleştirmeye karar verdi ve nihayet 3K standardını oyun bilgisayarı sınıfına taşıyan ilk firma oldu. İlk Computex 2013 fuarında sergilenen MSI'nın GT60 3K Edition bilgisayarı, WQHD+ (2880 x 1620 piksel) çözünürlüğünde 15.6 inçlik bir mat ekranı bünyesinde barındırıyor. Diğer özellikleriyle de donanım imkanlarının sınırlarını zorlayan cihaz, taşınabilir bilgisayar pazarının en pahalı hazır dizüstüsü olmaya aday.
Intel'in dördüncü nesil Core ailesine mensup 57W TDP değerine sahip 22nm'lik i7-4930MX Extreme Edition işlemcisiyle gelen GT60 3K Edition, standart olarak 3.0GHz hızında geliyor; 3.9GHz'ye kadar çıkabiliyor ve daha yüksek hızlara ulaşabilmek için uygun bir formda geliyor. MSI'nın ekran kartı tercihi ise; halihazırda piyasadaki en yüksek performanslı mobil GPU olan NVIDIA'nın Kepler mimarili, 1536 CUDA çekirdekli, 4GB GDDR5 bellek, 256-bit bellek bant genişliği ve Ultra HD çözünürlük desteğine sahip GeForce GTX780M olmuş. Üst düzey işlemci ve ekran kartıyla 3DMark Vantage test aracında 36.000 puan barajını aştığı belirtilen dizüstü bilgisayar, 32GB sistem belleği, Super RAID 2 teknolojisiyle bir araya getirilmiş 128GB'lik üç SSD ve 1TB'lik HDD depolama birimiyla donatılacak. 384GB'lik SSD birimleriyle 1500MB/saniye veri aktarım hızına ulaşabilen özel GT60 sürümü, ayrıca Matrix ekran teknolojisi sayesinde iki DisplayPort ve HDMI çıkışları aracılığıyla toplamda 4 monitöre kadar görüntü aktarımı gerçekleştirebilecek.

Killer Wireless N 1202 kablosuz iletişim donanımı, MSI Cooler Boost 2.0 desteği, Audio Boost, Dynaudio, Sound Blaster ses teknolojileri ve oyunculara özel olarak geliştirilmiş arkadan aydınlatmalı SteelSeries tuş takımını yapısında ihtiva edecek olan GT60 3K Edition, Temmuz'da satışa sunulacak. Dragon Edition versiyonun yıl sonuna doğru geleceğini müjdeleyen MSI'nın 3K çözünürlüklü panele sahip daha düşük donanım özellikleriyle gelen oyun bilgisayarları üretip üretmeyeceği bilinmiyor.
MSI'dan Intel i7-4930MX işlemci, NVIDIA GTX780M ekran kartı ve 3K çözünürlüklü dizüstü bilgisayar: GT60 3K Edition

http://www.msi.com/news-media/news/1559.html Yorum Yaz
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nfa54 5 yıl
Film izlerken guzel olabilir (tabi o cozunurluge uygun filmde bulmak zor) fakat oyun oynamak isteyenler icin sli sart ve kesin cozum de degil
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Creativeflo 5 yıl
oha pardon çüş
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Tall Man 5 yıl
Fazla uçmuşlar . Masaüstü 780 bile çok zor oynatır kaldı ki yarısı performansındaki 780M mi oynatacak ?
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DH Misafiri 5 yıl
Hakkaten her şeyi koymuş adamlar ama o ekran ne öyle. 11" yapsaydınız bari, hatta koymasaydınız telefona bağlasaydık, 4" iphone ekranı yeterdi bize. yazık olmuş güzelim donanıma.
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Legend3017 5 yıl
3k çözünürlük güzelde 780le olcak işler değil bunlar :)
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sahinizgi05 5 yıl Legend3017
Legend3017

3k çözünürlük güzelde 780le olcak işler değil bunlar :)

780 iyi değilmi kardeşim sence ekran kartı actıgın oyun şeysinlerine baktım

crysis 3 high ayarlarda acıyor 45 -55 fps arası ultra ayarda 30-35
iyi değilde ne bu kart şimdi

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okanner48 5 yıl
2880 x 1620 piksel çözünürlükte win 8 simgeleri ve metinleri büyütmek dışında varsayılan olarak destek vermiyor. O çözünürlükte internete girmek der olur. Bu kadar mükemmel cihazlar geliyor win 8 için yüksek ppı değerlerine destek veren bir güncelleme gelmiyor.
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xLmNt13 5 yıl
1920x1080 o ekran boyutuna yeterli fazlası ancak gerekli olan kişiye uygun olur. 1 ssd 1 hdd kafi ). Bu sekilde alinabilecek bi laptop. )
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sahinizgi05 5 yıl
malicalik13

3k crysis 3 oynamak için ya maxwell mimarisi ya da gtx 780 m sli gerekir

eee yaneee
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malicalik13 5 yıl
3k crysis 3 oynamak için ya maxwell mimarisi ya da gtx 780 m sli gerekir
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Okisht 5 yıl malicalik13
malicalik13

3k crysis 3 oynamak için ya maxwell mimarisi ya da gtx 780 m sli gerekir

780m sli oynatmaz bence. ama çözünürlük 3k diye oyunları 3k oynamak zorunda değiliz ya. en azından masaüstünde bir ton şeyi aynı anda görebilir yapabiliriz.
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sahinizgi05 5 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz






Full HD çözünürlük standardının dizüstü pazarındaki en üst seviyeyi belirlediği dönem artık sona erdi. 1920 x 1080 pikselden daha yüksek çözünürlüklü panellere sahip taşınabilir bilgisayarların sayısı her geçen gün artış gösterse de; bu durum oyun odaklı çözümleri şimdiye kadar etkisi altına alamamıştı. Değişen endüstri şartlarına uyum göstermeye karar veren MSI, G serisini yüksek çözünürlüklü bir modelle zenginleştirmeye karar verdi ve nihayet 3K standardını oyun bilgisayarı sınıfına taşıyan ilk firma oldu. İlk Computex 2013 fuarında sergilenen MSI'nın GT60 3K Edition bilgisayarı, WQHD+ (2880 x 1620 piksel) çözünürlüğünde 15.6 inçlik bir mat ekranı bünyesinde barındırıyor. Diğer özellikleriyle de donanım imkanlarının sınırlarını zorlayan cihaz, taşınabilir bilgisayar pazarının en pahalı hazır dizüstüsü olmaya aday.

 

Intel'in dördüncü nesil Core ailesine mensup 57W TDP değerine sahip 22nm'lik i7-4930MX Extreme Edition işlemcisiyle gelen GT60 3K Edition, standart olarak 3.0GHz hızında geliyor; 3.9GHz'ye kadar çıkabiliyor ve daha yüksek hızlara ulaşabilmek için uygun bir formda geliyor. MSI'nın ekran kartı tercihi ise; halihazırda piyasadaki en yüksek performanslı mobil GPU olan NVIDIA'nın Kepler mimarili, 1536 CUDA çekirdekli, 4GB GDDR5 bellek, 256-bit bellek bant genişliği ve Ultra HD çözünürlük desteğine sahip GeForce GTX780M olmuş. Üst düzey işlemci ve ekran kartıyla 3DMark Vantage test aracında 36.000 puan barajını aştığı belirtilen dizüstü bilgisayar, 32GB sistem belleği, Super RAID 2 teknolojisiyle bir araya getirilmiş 128GB'lik üç SSD ve 1TB'lik HDD depolama birimiyla donatılacak. 384GB'lik SSD birimleriyle 1500MB/saniye veri aktarım hızına ulaşabilen özel GT60 sürümü, ayrıca Matrix ekran teknolojisi sayesinde iki DisplayPort ve HDMI çıkışları aracılığıyla toplamda 4 monitöre kadar görüntü aktarımı gerçekleştirebilecek.




 

Killer Wireless N 1202 kablosuz iletişim donanımı, MSI Cooler Boost 2.0 desteği, Audio Boost, Dynaudio, Sound Blaster ses teknolojileri ve oyunculara özel olarak geliştirilmiş arkadan aydınlatmalı SteelSeries tuş takımını yapısında ihtiva edecek olan GT60 3K Edition, Temmuz'da satışa sunulacak. Dragon Edition versiyonun yıl sonuna doğru geleceğini müjdeleyen MSI'nın 3K çözünürlüklü panele sahip daha düşük donanım özellikleriyle gelen oyun bilgisayarları üretip üretmeyeceği bilinmiyor.

  

 




vay anasını bee kitlendim akşam akşam pcmden utanıyom


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DH Misafiri 5 yıl
birini bakıp cıkacaktım X?X
bu benim gibi öğrenci adamı aşar.
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