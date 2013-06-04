MSI'dan Intel i7-4930MX işlemci, NVIDIA GTX780M ekran kartı ve 3K çözünürlüklü dizüstü bilgisayar: GT60 3K Edition





Full HD çözünürlük standardının dizüstü pazarındaki en üst seviyeyi belirlediği dönem artık sona erdi. 1920 x 1080 pikselden daha yüksek çözünürlüklü panellere sahip taşınabilir bilgisayarların sayısı her geçen gün artış gösterse de; bu durum oyun odaklı çözümleri şimdiye kadar etkisi altına alamamıştı. Değişen endüstri şartlarına uyum göstermeye karar veren MSI, G serisini yüksek çözünürlüklü bir modelle zenginleştirmeye karar verdi ve nihayet 3K standardını oyun bilgisayarı sınıfına taşıyan ilk firma oldu. İlk Computex 2013 fuarında sergilenen MSI'nın GT60 3K Edition bilgisayarı, WQHD+ (2880 x 1620 piksel) çözünürlüğünde 15.6 inçlik bir mat ekranı bünyesinde barındırıyor. Diğer özellikleriyle de donanım imkanlarının sınırlarını zorlayan cihaz, taşınabilir bilgisayar pazarının en pahalı hazır dizüstüsü olmaya aday.

Intel'in dördüncü nesil Core ailesine mensup 57W TDP değerine sahip 22nm'lik i7-4930MX Extreme Edition işlemcisiyle gelen GT60 3K Edition, standart olarak 3.0GHz hızında geliyor; 3.9GHz'ye kadar çıkabiliyor ve daha yüksek hızlara ulaşabilmek için uygun bir formda geliyor. MSI'nın ekran kartı tercihi ise; halihazırda piyasadaki en yüksek performanslı mobil GPU olan NVIDIA'nın Kepler mimarili, 1536 CUDA çekirdekli, 4GB GDDR5 bellek, 256-bit bellek bant genişliği ve Ultra HD çözünürlük desteğine sahip GeForce GTX780M olmuş. Üst düzey işlemci ve ekran kartıyla 3DMark Vantage test aracında 36.000 puan barajını aştığı belirtilen dizüstü bilgisayar, 32GB sistem belleği, Super RAID 2 teknolojisiyle bir araya getirilmiş 128GB'lik üç SSD ve 1TB'lik HDD depolama birimiyla donatılacak. 384GB'lik SSD birimleriyle 1500MB/saniye veri aktarım hızına ulaşabilen özel GT60 sürümü, ayrıca Matrix ekran teknolojisi sayesinde iki DisplayPort ve HDMI çıkışları aracılığıyla toplamda 4 monitöre kadar görüntü aktarımı gerçekleştirebilecek.





Killer Wireless N 1202 kablosuz iletişim donanımı, MSI Cooler Boost 2.0 desteği, Audio Boost, Dynaudio, Sound Blaster ses teknolojileri ve oyunculara özel olarak geliştirilmiş arkadan aydınlatmalı SteelSeries tuş takımını yapısında ihtiva edecek olan GT60 3K Edition, Temmuz'da satışa sunulacak. Dragon Edition versiyonun yıl sonuna doğru geleceğini müjdeleyen MSI'nın 3K çözünürlüklü panele sahip daha düşük donanım özellikleriyle gelen oyun bilgisayarları üretip üretmeyeceği bilinmiyor.

http://www.msi.com/news-media/news/1559.html