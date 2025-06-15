Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Huawei, geliştirdiği yeni yapay zeka çiplerinde GPGPU (genel amaçlı grafik işlem birimi) teknolojisini kullanmayı planlıyor. GPGPU, grafik işlem birimlerinin yalnızca görüntü işleme değil, aynı zamanda genel amaçlı yüksek performanslı hesaplamalar için de kullanılmasını sağlayan bir yaklaşım. Bu teknoloji, yapay zeka eğitim ve çıkarım işlemleri gibi veri yoğun uygulamalarda ciddi bir performans avantajı sunuyor.

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Huawei'nin bu stratejisi, şirketin özellikle ABD'nin teknoloji ambargosu altındaki konumunda önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Zira Çin, yarı iletken üretiminde dışa bağımlılığı azaltmak istiyor ve bu tür yenilikler, yerli teknolojilerin gelişimine katkı sağlıyor.

SMIC ile iş birliği

Yeni Huawei çiplerinin, NVIDIA'nın A100 ve H100 gibi yüksek seviye AI hızlandırıcılarıyla rekabet edebilecek düzeyde olduğu öne sürülüyor. GPGPU mimarisi sayesinde bu çiplerin, büyük dil modellerinin (LLM) eğitimi ve çıkarımı gibi görevlerde daha verimli çalışması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca, Huawei'nin çip tasarımı ve üretim sürecinde Çin'in en büyük yarı iletken üreticisi SMIC ile olan iş birliği de dikkat çekiyor. Çin'in yapay zeka alanındaki liderliğe oynaması açısından bu gelişme, yalnızca Huawei değil, tüm yerel teknoloji sektörü için önemli bir dönüm noktası olabilir.

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Huawei'nin yeni yapay zeka çipleri, NVIDIA'ya rakip olabilir

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