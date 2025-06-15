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    Huawei'nin yeni yapay zeka çipleri, NVIDIA'ya rakip olabilir

    Huawei, yeni nesil yapay zeka çiplerinde GPGPU teknolojisini kullanarak işlem gücünü artırmayı hedefliyor. Bu hamle, firmanın yapay zeka pazarında NVIDIA gibi devlerle rekabet etmesini sağlayabilir.

    Huawei'nin yeni yapay zeka çipleri, NVIDIA'ya rakip olabilir Tam Boyutta Gör
    Huawei, geliştirdiği yeni yapay zeka çiplerinde GPGPU (genel amaçlı grafik işlem birimi) teknolojisini kullanmayı planlıyor. GPGPU, grafik işlem birimlerinin yalnızca görüntü işleme değil, aynı zamanda genel amaçlı yüksek performanslı hesaplamalar için de kullanılmasını sağlayan bir yaklaşım. Bu teknoloji, yapay zeka eğitim ve çıkarım işlemleri gibi veri yoğun uygulamalarda ciddi bir performans avantajı sunuyor.

    Huawei'nin bu stratejisi, şirketin özellikle ABD'nin teknoloji ambargosu altındaki konumunda önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Zira Çin, yarı iletken üretiminde dışa bağımlılığı azaltmak istiyor ve bu tür yenilikler, yerli teknolojilerin gelişimine katkı sağlıyor.

    SMIC ile iş birliği

    Yeni Huawei çiplerinin, NVIDIA'nın A100 ve H100 gibi yüksek seviye AI hızlandırıcılarıyla rekabet edebilecek düzeyde olduğu öne sürülüyor. GPGPU mimarisi sayesinde bu çiplerin, büyük dil modellerinin (LLM) eğitimi ve çıkarımı gibi görevlerde daha verimli çalışması bekleniyor.

    Huawei'nin yeni yapay zeka çipleri, NVIDIA'ya rakip olabilir Tam Boyutta Gör
    Ayrıca, Huawei'nin çip tasarımı ve üretim sürecinde Çin'in en büyük yarı iletken üreticisi SMIC ile olan iş birliği de dikkat çekiyor. Çin'in yapay zeka alanındaki liderliğe oynaması açısından bu gelişme, yalnızca Huawei değil, tüm yerel teknoloji sektörü için önemli bir dönüm noktası olabilir.
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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 2 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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