Huawei'nin yeni yapay zeka çipleri, NVIDIA'ya rakip olabilir

Huawei'nin bu stratejisi, şirketin özellikle ABD'nin teknoloji ambargosu altındaki konumunda önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Zira Çin, yarı iletken üretiminde dışa bağımlılığı azaltmak istiyor ve bu tür yenilikler, yerli teknolojilerin gelişimine katkı sağlıyor.
SMIC ile iş birliği
Yeni Huawei çiplerinin, NVIDIA'nın A100 ve H100 gibi yüksek seviye AI hızlandırıcılarıyla rekabet edebilecek düzeyde olduğu öne sürülüyor. GPGPU mimarisi sayesinde bu çiplerin, büyük dil modellerinin (LLM) eğitimi ve çıkarımı gibi görevlerde daha verimli çalışması bekleniyor.
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.