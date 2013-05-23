Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri

MSI'nın Haswell işlemci ve GTX780M ekran kartlı yeni oyun bilgisayarı Dragon Edition 2 resmiyet kazandı

6 yıl
2b
1
47
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MSI'nın Haswell işlemci ve GTX780M ekran kartlı yeni oyun bilgisayarı Dragon Edition 2 resmiyet kazandı

Yarı iletken üreticilerinin yeni çözümlerinin dağıtımına başladığı şu günlerde 2013 ürün yelpazesinin tanıtımı için hazırlıklarını sürdüren kişisel bilgisayar sektörünün önemli isimlerinden biri olan MSI, Intel'in Haswell mimarili yeni işlemci ailesine mensup bir çözümden gücünü alan ilk oyun odaklı dizüstü bilgisayarlarını resmen duyurdu. CNET Asya tarafından detayları paylaşılan ürünler arasında, amiral gemi sıfatlı GT70 Dragon Edition 2 de bulunuyor. NVIDIA'nın önceki GTX680M kartından ortalama %31 daha yüksek performans sergileyen Kepler mimarili, 1536 CUDA çekirdekli üst düzey mobil ekran kartı GeForce GTX780M ile donatılan aygıt, Aralık 2012'de satışa çıkan ve CES 2013'te tasarım ödülüne layık görülen selefi GT70 Dragon Edition ile aynı kasa dizaynını ve oyunculara yönelik geliştirilen SteelSeries arkadan aydınlatmalı tuş takımını paylaşıyor.
GT70 dizüstü bilgisayarını Dragon Edition tasarım anlayışıyla birlikte kısıtlı bir sürüm formunda Türkiye de dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde tüketicilerin beğenisine sunan Tayvanlı elektronik üreticisi, ilk duyuruluşundan yaklaşık altı ay sonra 17.3 inçlik oyun bilgisayarının yeni versiyonunu da satışa sunmayı planlıyor. Haswell işlemci ve GTX780M gibi birinci sınıf bir grafik birimiyle 3DMark Vantage performans testinde 36.000 seviyesine ulaşmayı başaran 3.9 kilogramlık Dragon Edition 2, veri aktarım hızını artıran RAID 0 depolama teknolojisiyle bir araya getirilen çift SSD, üçüncü depolama birimi desteği, aynı anda dört görüntü çıkışı gerçekleştirebilme, VGA, HDMI, mini DisplayPort çıkışlarını bünyesinde barındırıyor.
17 inç kategorisine sunulacak bir diğer Haswell işlemcili MSI bilgisayar modeli ise; GS70 Stealth. Razer'in taşınabilirliği yüksek Blade modeline rakip olacak NVIDIA GeForce GTX765M ekran kartlı bu oyuncu donanımı, 2.9 kilogram ağırlığında ve 21.8 mm kalınlığında tasarlanmış. GTX760M'li 14 inçlik GE40 ve AMD işlemci ile ekran kartıyla donatılan 17 inçlik GX70 de dahil olmak üzere MSI'nın tüm oyunculara özel olarak üretilmiş dizüstü bilgisayarları, 4-8 Haziran tarihlerinde Tayvan'ın Taipei şehrinde organize edilecek Computex 2013'te sergilenecek.
MSI'nın Haswell işlemci ve GTX780M ekran kartlı yeni oyun bilgisayarı Dragon Edition 2 resmiyet kazandı

http://asia.cnet.com/msi-launches-new-gaming-notebooks-62221467.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
teknobah
5000-6000 tl verip alacağınız gamebook performansının çok daha fazlasını 3000 tl.ye pc toplayarak elde edersiniz. Yanına da 2500 lük yeni ultrabook 2.0 lardan aldınız mı tamm ...

böyle leptop genelikle yurt dışında daha çok alıcı buluyor nedeni kampuslerde yaşıyan ve gezen insanın işine yarıyor tabi fiyat bakımından ve alım gucu daha cok olduğu için amerika'da avrupa'da terci ediyorlar ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
astralll 6 yıl
Ben bilgisayara bu kadar para vermem g60 aldım geçen hafta canavar gibi bir de ssd takarım ilerde tadından yenmez...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
righteous 6 yıl
MSI 0NC-038XTR GE60 Core i7-almıştım şimdilik bana yetiyor masa üstünü son 6 aydır doğru dürüst kullanmadım bile üstelik 3 ay önce de yeni sistem topladım hangi akla hizmet etti isem şimdi masa üstünü eşime verdim dizilerini izliyor


MSI ı yatakta kullanıyorum, masa üstü yüzünden senelerdir geçmeyen artan rahatsızlığım diz üstü sayesinde geriledi rahatlıkmış resmen iyi ki almışım Doktorlarım artık fırça atmaz oldular.
ileride bu aldığım işe yaramaz ise en son modelini (Ben oyun hastasıyım) alırım nasılsa epey para biriktirdim bunu satar onu alırım veya bunu eşime veririm kullanır masa üstünü satarım evde yer açılır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vinorosso 6 yıl
Tasarım 1 ile aynı. Fiyatı ne kadar olur diye düşünürken dudağımda uçuk çıktı, ben gidiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bellair 6 yıl
asus gt75 ve msi red dragon one arasında kaldım. bir de bu çıktı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 6 yıl
armutcan
ssbrutalityMsi,Alien Ware Ve Asusun Oyuncu Notebookları Para Tuzağından Başka Bir Şey Değil.Emin Olun Monster da Daha Fazla Performansı Daha Ucuza Alırsınız,Tek Sıkıntısı Biraz Beklemek.Yukarıda Saydığım Bu 3 Firma Oyuncu Notebooklarını Aşırı Pahalıya Satıyor.Monsterda Daha Ucuza Topladım Haswell Aralık teslim 1,327 TLye Geliyor.Hemde Bu Fiyata GT750M.16 Gb 1600Mhz Ram ve Core i7-3840QM ile birlikte.
mayıs 2014te alırsın anca onu ;)

Kasımın ilk Haftası 2013 :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
killnOd 6 yıl
Merak edenler icin MSI nin cikacak olan diger yeni surum modellerinin listesi ;

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
- The Stig - 6 yıl
835tr yerine artık bu 780m'i alacaz.. umarım eylüle kadar gelir :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
armutcan 6 yıl
ssbrutality
Msi,Alien Ware Ve Asusun Oyuncu Notebookları Para Tuzağından Başka Bir Şey Değil.Emin Olun Monster da Daha Fazla Performansı Daha Ucuza Alırsınız,Tek Sıkıntısı Biraz Beklemek.Yukarıda Saydığım Bu 3 Firma Oyuncu Notebooklarını Aşırı Pahalıya Satıyor.Monsterda Daha Ucuza Topladım Haswell Aralık teslim 1,327 TLye Geliyor.Hemde Bu Fiyata GT750M.16 Gb 1600Mhz Ram ve Core i7-3840QM ile birlikte.

mayıs 2014'te alırsın anca onu ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
killnOd 6 yıl
Umarim bu sene cikacak olan yeni nesil butun gamers laptoplarinda , Leap Motion , mSATA ve Thunderbolt™ dahili olarak bulunurlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__BadblooD__ 6 yıl
Pavyon tabelası gibi ne biçim öyle biraz sade olan aynı donanımlı model çıkarsınlar bari
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frostburn 6 yıl killnOd
killnOd

Umarim bu sene cikacak olan yeni nesil butun gamers laptoplarinda , Leap Motion , mSATA ve Thunderbolt™ dahili olarak bulunurlar.

Pekçok yenilik olacak gibi beklemek lazım bir iki ay en azından..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şekilsiniz ya 6 yıl
Bebegim sen ne tatli seysin oyle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atakan323 6 yıl
Haklisin dogru diyosun kardesim ama notebook kullanmaya alisinca o performansi da nitebookta istiyosun. Sahsen ben yaklasik 6 senedir masaustunden uzagim performansi hep notebooklarda kullandim pek sabit kalamadigimdan gezdigimden dolayi yoksa ben de masaustunu tabi ki tercih ederim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2027 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Donanım, oyun bilgisayarı ve
5 etiket daha nvidia Computex 2013 dizüstü bilgisayar intel msi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Xbox One değerlendirmesi, Lumia 920 J.Lo klibinde, Samsung SSD'ler Türkiye yolunda, HTC One 5 Milyon sattı, Galaxy S4 Active göründü... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim