MSI'nın Haswell işlemci ve GTX780M ekran kartlı yeni oyun bilgisayarı Dragon Edition 2 resmiyet kazandı





Yarı iletken üreticilerinin yeni çözümlerinin dağıtımına başladığı şu günlerde 2013 ürün yelpazesinin tanıtımı için hazırlıklarını sürdüren kişisel bilgisayar sektörünün önemli isimlerinden biri olan MSI, Intel'in Haswell mimarili yeni işlemci ailesine mensup bir çözümden gücünü alan ilk oyun odaklı dizüstü bilgisayarlarını resmen duyurdu. CNET Asya tarafından detayları paylaşılan ürünler arasında, amiral gemi sıfatlı GT70 Dragon Edition 2 de bulunuyor. NVIDIA'nın önceki GTX680M kartından ortalama %31 daha yüksek performans sergileyen Kepler mimarili, 1536 CUDA çekirdekli üst düzey mobil ekran kartı GeForce GTX780M ile donatılan aygıt, Aralık 2012'de satışa çıkan ve CES 2013'te tasarım ödülüne layık görülen selefi GT70 Dragon Edition ile aynı kasa dizaynını ve oyunculara yönelik geliştirilen SteelSeries arkadan aydınlatmalı tuş takımını paylaşıyor.

GT70 dizüstü bilgisayarını Dragon Edition tasarım anlayışıyla birlikte kısıtlı bir sürüm formunda Türkiye de dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde tüketicilerin beğenisine sunan Tayvanlı elektronik üreticisi, ilk duyuruluşundan yaklaşık altı ay sonra 17.3 inçlik oyun bilgisayarının yeni versiyonunu da satışa sunmayı planlıyor. Haswell işlemci ve GTX780M gibi birinci sınıf bir grafik birimiyle 3DMark Vantage performans testinde 36.000 seviyesine ulaşmayı başaran 3.9 kilogramlık Dragon Edition 2, veri aktarım hızını artıran RAID 0 depolama teknolojisiyle bir araya getirilen çift SSD, üçüncü depolama birimi desteği, aynı anda dört görüntü çıkışı gerçekleştirebilme, VGA, HDMI, mini DisplayPort çıkışlarını bünyesinde barındırıyor.

17 inç kategorisine sunulacak bir diğer Haswell işlemcili MSI bilgisayar modeli ise; GS70 Stealth. Razer'in taşınabilirliği yüksek Blade modeline rakip olacak NVIDIA GeForce GTX765M ekran kartlı bu oyuncu donanımı, 2.9 kilogram ağırlığında ve 21.8 mm kalınlığında tasarlanmış. GTX760M'li 14 inçlik GE40 ve AMD işlemci ile ekran kartıyla donatılan 17 inçlik GX70 de dahil olmak üzere MSI'nın tüm oyunculara özel olarak üretilmiş dizüstü bilgisayarları, 4-8 Haziran tarihlerinde Tayvan'ın Taipei şehrinde organize edilecek Computex 2013'te sergilenecek.

http://asia.cnet.com/msi-launches-new-gaming-notebooks-62221467.htm