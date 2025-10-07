Giriş
    Nvidia-Intel ortaklığı PC sektörünü tedirgin etti: Problemler doğabilir

    NVIDIA ve Intel tarafından yakın dönemde piyasaya sürülecek olan yeni x86 yonga mimarisi bilgisayar sektörünü karıştırdı. Markalar stok optimizasyonuna başladı. 

    PC Tam Boyutta Gör
    NVIDIA ve Intel’in kısa süre önce duyurduğu yeni bir x86 mimarisi geliştirmeye yönelik tarihi ortaklık, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırırken PC sektörü ise yaşanan gelişmelerden tedirginlik duyuyor. 

    Nvidia-Intel ortaklığının etkileri

     Acer CEO’su Jason Chen bir etkinlikte yaptığı konuşmada bu iş birliğinin arka planında MSI ve Gigabyte gibi PC üreticilerini bekleyen farklı bir riskin altını çizdi. Chen’e göre, bu ortaklık yalnızca TSMC üzerindeki etkileriyle değil, aynı zamanda PC markaları için tedarik zinciri karmaşası yaratma potansiyeliyle de dikkat çekiyor.

    Chen, şu anda halihazırda iki farklı x86 mimarisinin bulunduğunu, buna ek olarak Nvidia grafiklerinin entegre edildiği üçüncü bir mimarinin piyasada baş ağrısı oluşturacağını vurguladı. Intel ve AMD dışında ortaya çıkan yeni mimari nedeniyle envanter yönetimi, ürün çeşitliliği ve operasyonel maliyetler açısından yeni zorluklar oluşacağını belirtti.

    Acer CEO’su ayrıca bu yeni mimariye olan yönelimin tüketiciler tarafından benimsenecek şekilde ve diğer ortakların kolayca entegre edebileceği şekilde olması gerektiğini belirtti. Chen’e göre, sürdürülebilir bir ürün portföyü oluşturmak, doğru yol haritası planlaması yapmak ve satış sonrası hizmetleri güçlendirmek, bu yeni dönemde rekabet avantajı yaratacak temel unsurlar olacak.

    Henüz NVIDIA–Intel ortak yapımı x86 işlemcilerin piyasaya çıkış tarihi netlik kazanmış değil, ancak iki şirketin yılda 150 milyon dizüstü bilgisayar sevkiyatı hedeflediği belirtiliyor. Bu da söz konusu girişimin, yalnızca deneysel bir proje değil, ana akım pazarı hedefleyen uzun soluklu bir strateji olduğuna işaret ediyor.

