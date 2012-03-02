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MWC: HTC One ailesi One X, One XL ve One S video ön inceleme
7 yıl
137,6b
1
Cep Telefonları
1959
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Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Mobil Dünya Kongresinde yeni 4 çekirdekli telefonu One X ve One ailesi cep telefonlarıyla meraklı gözleri üzerine çeken HTC'nin standındayız. Bakalım Tayvan'lı dev üretici bu sefer de Android kullanıcıların taktirini kazanabilecek mi?
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En Beğenilen Yorumlar
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DH Misafiri
7 yıl
en beğenilen
editörün seçimi
Donanım Haber çok güzel işlere imza atıyor. Özellikle fuar alanındaki eksikleri eleştirmeniz çok hoşuma gitti, lütfen bu uslübunuzu devam ettirin. Video diğerleri gibi çok başarılı olmuş. Devamını bekliyoruz.
Donanım Haber çok güzel işlere imza atıyor. Özellikle fuar alanındaki eksikleri eleştirmeniz çok hoşuma gitti, lütfen bu uslübunuzu devam ettirin. Video diğerle...
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Stroma
7 yıl
editörün seçimi
gözlük çatladı galiba
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Stroma
7 yıl
editörün seçimi
sony xperia s.p,u neden incelenmiyor yada incelendide benmi görmedim ?
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DH Misafiri
7 yıl
editörün seçimi
burdaki yorum yazanlar ya cok cahıl olmalarından bole yorumlar yazıyor yada HTC yi tanmiyorlar arkadasım koskoca fırma Mal da siz mi akillısınız,zaten bizim ınsanımiz iyi olanı hep kötüler... Hangi birıniz Htc kullandi adam akıllı yada hangı bırıniz arayuz den anliyo ram den anlıyo çipsetten anliyo çok biliyosan ve htc nin yaptıgını beğen miyosan kendin Yaparsın arkadasım bir telefon yada isletım siştemi tamam amenna ama burda ulaşamadıgıniz Paranızın yetmediği veya abilernzden duydugunuz apple asus gibi firmaları ovmezssnz adam ı phone yazmayı blmez ayfon yazar sonra htc yi kotuler sana sesleniyorum arkadasım magrandan ne zaman çıktın git yazmayı ogren... Bı arkadasm htc mwc yı takmıyo demiş olablr adamin sidik yariştrmak gbi derdi yok... Sense yı begenmeyenler htc gozmden dustu diyenler aman yapmayin sevin htç yi batar yoksa :) arkadasm htc degl senı soyunu sopunu takmaz once bilgilenn htc ye ulasn kullanln snra kotule abınden duydugun laflarla gelme
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memo84
7 yıl
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Yaklaşık 1 yıldır HTC DESİRE HD kullanıyorum,telefonumdan gayet memnunum ama bu HTC ONE X i görünce aklım ona kaydı 4 çekirdekli olması muhteşem birşey ayrıca nvidia çip set kullanacaklarmış bu da gayet güzel bir htc'nin bizi beklediğini gösteriyor ,şuan burdaki telefonculara sordum ama 1-2 ay sürer dediler buraya gelmesi (yer:kktc) şuan sabırsızlıkla bekliyorum aileye hoş geldin ONEX :))
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DH Misafiri
7 yıl
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ben htc nin her iki modelininde samsungun galaxy s3 modeliyle kapışabileceğini hiç sanmıyorum. bence htc one x asla s3'e rakip olamaz asılbomba s3 lepatlayacak inanılmaz bi telefon geliyor. ha tabi sonyden hiç bahsetmiyorum sanıyorum 2012 son çeyrekte 4 çekirdekli 2gb remli bombalarını sürecektir sony.
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DH Misafiri
7 yıl
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fiyatları ne olacak acaba ve ne zaman satışa çıkar sizce bilen var mı?
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tuncay altuntoprak
7 yıl
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bu yeni ips ekranlar desire hd nin ekranına göre daha az mı enerji harcar arkadaşlar?
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siyahtemas
7 yıl
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Uğraşıyorlar ama, android telefonlarda, samsungla rekabet etmeleri çok zor, lg, htc, sony gibi firmaların... En başta, ekran konusunda çok gerideler bence... Mesela S2 ile, çıkınca iphone5 i karşılaştırabiliriz,gerisi haksız rekabet olur...
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tanreall
7 yıl
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Apple'ın sözünü bile etmediği ve insanlar kendi kendine iPhone 5'i beklediği zamanlarda, iPhone 4S çıkınca, "Apple ne yapıyor böyle, ne sanıyor kendini, aptal yerine koyuyor insanları!" diyen arkadaşların yüzlerini görmek istiyorum şimdi. Adamlar bahsettiği, tanıttığı telefonu standa koymamışlar..
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Dark Shade
7 yıl
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sanki mvc yi takmıyor gibi htc...
one x modeli ve diğer bir modelinin tek örneğinin pilinin bitmiş olması çok basit hatalar olmuş...
ayrıca sense 4 arayüzü de görünüm olarak hiç güzel olmamış...
daha önceki sense arayüzleri bundan daha güzeldi...
özellikle ana ekrandaki alttaki kısım ve eski sense saati daha şık ve güzeldi...
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DH Misafiri
7 yıl
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bana kalırsa gereksiz telefon üretimleri ama apple da böylemi alınıyordu 3gs kullanılıyordu baktık eskiyo 4 e geç bunlar ufak ufak özellik arttırarak piyasaya sürüyorlar kimi tutuyor kimi kabak tadı veriyo
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DH Misafiri
7 yıl
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2012 Huawein yılı olcak sanırım...
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ceycey11
7 yıl
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güzel inceleyememe olmuş yinede teşekkürler htc nin karizma yerle bir oldu gözümde
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one x modeli ve diğer bir modelinin tek örneğinin pilinin bitmiş olması çok basit hatalar olmuş...
ayrıca sense 4 arayüzü de görünüm olarak hiç güzel olmamış...
daha önceki sense arayüzleri bundan daha güzeldi...
özellikle ana ekrandaki alttaki kısım ve eski sense saati daha şık ve güzeldi...