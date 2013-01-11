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Mac OS'un ilk sürümlerinden biri Surface üzerinde çalıştırıldı

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Bir güvenlik araştırmacısı hafta başında Microsoft'un Windows RT sürümüyle çalışan tableti Surface'i Jailbreak yapmanın mümkün olduğunu dile getirmişti. Bu açıklamanın ardından işletim sistemindeki açıktan faydalanılarak cihazın kilidini kaldıran bir jailbreak aracı geliştirilmişti.

Windows RT üzerinde sadece Windows 8'in yeni arayüzü için hazırlanmış uygulamaların çalışmasına izin veren Microsoft'un bu sınırlamasını kaldıran araç, ARM tabanlı masaüstü uygulamalarının da Surface üzerinde çalıştırılmasını sağlıyor. Söz konusu açıktan yararlanan bilgisayar korsanı Steve Troughton, kendi Surface tabletinde Apple'ın OS X sunucu işletim sisteminin ilk sürümlerinden birini çalıştırmayı başardı. Geliştiricilerin yakından tanıdığı XDA Developers üyelerinin de bu jailbreak faaliyetleri yakından ilgilendikleri belirtilirken, şu an için bu jailbreak yöntemin işletim sistemi her yeniden başlatıldığında yeniden uygulanması gerektiğini de belirtelim.

Birçok yazılımcı tarafından ilgi gören Windows RT üzerinde ARM tabanlı masaüstü uygulamalarını çalıştırma fikrinin Microsoft cephesinde nasıl bir yankı bulacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.  

http://www.theverge.com/2013/1/10/3863818/windows-rt-jailbreak-tool-released Yorum Yaz
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napolyon94 6 yıl en beğenilen
JohnLord
bersgurs
JohnLordMac os diyosunuz windows 7 resmi var :D
windows içinde çalıştırılmış sanal makine yani
bunu yapabilen birsürü program var zaten neyi haber bunun

ARM tabanlı windows da olması
JohnLordbersgursJohnLordMac os diyosunuz windows 7 resmi var :Dwindows içinde çalıştırılmış sanal makine yanibunu...
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retro. 6 yıl
adamlar idol herseyiyle ornek olmus
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napolyon94 6 yıl en beğenilen
JohnLord
bersgurs
JohnLordMac os diyosunuz windows 7 resmi var :D
windows içinde çalıştırılmış sanal makine yani
bunu yapabilen birsürü program var zaten neyi haber bunun

ARM tabanlı windows da olması
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haymatloshan 6 yıl
Linkini bulamam lakin el kadar telefona bile Mac OS kurmuşlardı,zor bir şey olmasa gerek.
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JohnLord 6 yıl
bersgurs
JohnLordMac os diyosunuz windows 7 resmi var :D
windows içinde çalıştırılmış sanal makine yani

bunu yapabilen birsürü program var zaten neyi haber bunun
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bersgurs 6 yıl
JohnLord
Mac os diyosunuz windows 7 resmi var :D

windows içinde çalıştırılmış sanal makine yani
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JohnLord 6 yıl
Mac os diyosunuz windows 7 resmi var :D
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ignatius 6 yıl JohnLord
JohnLord

Mac os diyosunuz windows 7 resmi var :D

Bu arada başlat yok Win 8 yani :D
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