Mac OS'un ilk sürümlerinden biri Surface üzerinde çalıştırıldı

Bir güvenlik araştırmacısı hafta başında Microsoft'un Windows RT sürümüyle çalışan tableti Surface'i Jailbreak yapmanın mümkün olduğunu dile getirmişti. Bu açıklamanın ardından işletim sistemindeki açıktan faydalanılarak cihazın kilidini kaldıran bir jailbreak aracı geliştirilmişti.





Windows RT üzerinde sadece Windows 8'in yeni arayüzü için hazırlanmış uygulamaların çalışmasına izin veren Microsoft'un bu sınırlamasını kaldıran araç, ARM tabanlı masaüstü uygulamalarının da Surface üzerinde çalıştırılmasını sağlıyor. Söz konusu açıktan yararlanan bilgisayar korsanı Steve Troughton, kendi Surface tabletinde Apple'ın OS X sunucu işletim sisteminin ilk sürümlerinden birini çalıştırmayı başardı. Geliştiricilerin yakından tanıdığı XDA Developers üyelerinin de bu jailbreak faaliyetleri yakından ilgilendikleri belirtilirken, şu an için bu jailbreak yöntemin işletim sistemi her yeniden başlatıldığında yeniden uygulanması gerektiğini de belirtelim.





Birçok yazılımcı tarafından ilgi gören Windows RT üzerinde ARM tabanlı masaüstü uygulamalarını çalıştırma fikrinin Microsoft cephesinde nasıl bir yankı bulacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.theverge.com/2013/1/10/3863818/windows-rt-jailbreak-tool-released