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Windows işletim sistemi ve Surface serisi cihazların geliştirilmesinden sorumlu Panos Panay, 19 yılın ardından Microsoft'tan ayrılıyor. Deneyimli yönetici bu kararını kişisel X (Twitter) hesabında duyurdu. Yazılım devi önemli ismin ayrılışını çalışanlarına bir e-posta aracılığı ile bildirdi.

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Aslına bakılırsa Panay'ın görevi bırakması biraz ani oldu. Zira kendisi 21 Eylül'de düzenlenecek olan yeni Surface ürün serisinin lansmanına katılmaktan mutluluk duyacağını söylemişti. Ancak Microsoft sözcüsü Frank Shaw, Panay'ın bu haftaki etkinlikte yer almayacağını söyledi.

Panos Panay, Microsoft'a 2004 yılında program yöneticisi olarak katıldı ve kısa süre sonra Surface geliştirme bölümünün başına geçti. Şirkette geçirdiği 14 yılın ardından 2018 yılında baş ürün sorumlusu oldu ve ardından Windows 11'in geliştirilmesine liderlik etti.

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Yeri hemen dolduruldu

Panay 2021 yılında Microsoft'un başkan yardımcısı olarak atandı ve şirketin üst düzey yönetim ekibine katıldı. Microsoft CEO'su Satya Nadella'ya doğrudan danışmanlık yaptı. Şirkete büyük katkıları olan emektar isim artık kariyerinde yeni bir sayfa açacak.

Panos Panay'dan boşalan koltuğu 1992'den beri şirkette çalışan tüketici pazarlama müdürü Yusuf Mehdi devralacak. Kendisi, Windows ve Surface iş kollarıyla ilgilenecek. Organizasyonel değişim, Windows 11'e yapay zeka özellikleri ekleme çalışmalarını hızlandıran ve Windows 12'yi önümüzdeki yıl çıkaracağı söylenen Microsoft için oldukça yoğun bir döneme denk geliyor.

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Windows'un arkasındaki isim Panos Panay, Microsoft'tan ayrılıyor