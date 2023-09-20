Microsoft’un Surface ve yapay zeka merkezli “özel” etkinliğinden beklenenler

Tam Boyutta Gör Microsoft, bu hafta düzenleyeceği özel bir etkinlik kapsamında üç yeni Surface cihazını ve Windows, Office, Bing ve daha fazlası için yapay zeka destekli özellikleri tanıtması bekleniyor. Öte yandan etkinliğin, Windows ve Surface başkanı Panos Panay'ın sürpriz bir açıklamayla istifa etmesinden sadece birkaç gün sonra gerçekleşecek olması da dikkat çekici. Liderliğe geçen Yusuf Mehdi’yi muhtemelen etkinlikte bolca göreceğiz.

Microsoft’un basına açık özel etkinliği 21 Eylül Perşembe Türkiye saat ile 17:00’da başlayacak. Yukarıda belirttiğimiz gibi eski Windows ve Surface başkanı Panos Panay sunum yapmayacak, ancak onun yerine tüketici pazarlama başkanı Yusuf Mehdi'yi görmemiz muhtemel. Microsoft SEO'su Satya Nadella da bir sunum yapacak. Bu arada sunum canlı olarak yayınlanmayacak.

Yeni Surface cihazları

Tam Boyutta Gör Microsoft'un özel etkinliğinde üç yeni Surface cihazı piyasaya süreceği söyleniyor. Intel'in 13. Nesil işlemcileri, Nvidia'nın RTX 4060'ı, microSD kart yuvası ve USB-A portu ile donatılmış Surface Laptop Studio 2 şimdiden sızdırıldı. Yeni Surface Laptop Studio 2, mevcut modelle aynı tasarımı koruyacak ve dizüstünden tablete dönüşebilecek. Cihazın aynı zamanda 64 GB RAM ile geleceği de belirtiliyor. Ek olarak yeni Surface Laptop Studio 2’nin 3 Ekim’de sevk edilmeye başlanacağı belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Etkinlikte ayrıca Surface Go 4 ve Surface Laptop Go 3'ün de duyurulması bekleniyor. Surface Go 4'ün görüntüleri henüz sızdırılmadı, ancak önceki Surface Go 3 modeline benzer bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Intel N200 işlemci ile geleceği söylenen cihazdan farklı olarak Surface Laptop Go 3’ün görselleri internete sızdırıldı. Bu modelde selefine çok benziyor, ancak yeni modelin Intel'in 12. Nesil CPU'larıyla birlikte Ekim ayı başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Windows

Tam Boyutta Gör Microsoft, özel etkinliği sırasında Windows için yapay zeka destekli daha fazla özelliği tanıtmaya başlayacak. Yazılım üreticisi, Windows 11 (23H2) için yapay zekalı bir "kişisel asistan" olan Windows Copilot'u içeren bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Bu güncellemenin Windows 11'de bir dizi iyileştirme ile birlikte Eylül ayı sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor. Windows Copilot ise geçtiğimiz aylarda zaten duyurulmuştu.

Tam Boyutta Gör Paint’te test edilen arka plan kaldırma, Ekran Alıntısı Aracı ve Fotoğraflar uygulamasının test sürümlerinin ekran görüntülerinden metin kopyalama ve fotoğraflara arka plan bulanıklığı ekleme gibi kullanışlı özelliklerle güncellenmesiyle birlikte Windows uygulamalarında da daha fazla yapay zeka dokunuşu görmemiz muhtemel. Paint’in ayrıca metinden görüntüye yapay zeka desteği alacağı da söyleniyor.

Microsoft'un önümüzdeki yıl çıkması beklenen Windows 12'de yapay zeka destekli özelliklerle ilgili planlarını açıklaması pek olası görünmüyor, ancak yeni Surface ve Windows yapay zeka özelliklerinin çoğu Microsoft'un Windows'taki yapay zeka odağı için zemin hazırlayacak. Yapay zeka için Windows 11, gelecek yılki Windows 12’in bir basamak olacak gibi.

Office ve Bing

Tam Boyutta Gör Microsoft'un özel etkinliği sadece Surface ve Windows ile ilgili olmayacak. Microsoft'un Microsoft 365 ve Office uygulamalarına yönelik Office Copilot planları hakkında çok daha fazla şey duyurması bekleniyor. Office uygulamalarındaki Copilot, işletmelerin belgeleri anında özetlemesine, e-posta oluşturmasına ve Excel analizini hızlandırmasına olanak tanıyacak.

Microsoft ayrıca bu yılın başlarında Bing Chat Enterprise'ın bir önizlemesini sunmaya başladı; bu, esasen tüketicilere sunulan Bing Sohbet'in aynısı ancak ek ticari veri korumasına sahip. Bing Chat Enterprise'ın önizlemeden ne zaman çıkacağı da dahil olmak üzere hem Bing Sohbet tüketici hem de kurumsal sürümleri için bazı ek özellikleri duyurulduğunu görebiliriz.

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Microsoft’un Surface ve yapay zeka merkezli “özel” etkinliği