Microsoft’un Surface ve yapay zeka merkezli “özel” etkinliğinden beklenenler

Microsoft’un basına açık özel etkinliği 21 Eylül Perşembe Türkiye saat ile 17:00’da başlayacak. Yukarıda belirttiğimiz gibi eski Windows ve Surface başkanı Panos Panay sunum yapmayacak, ancak onun yerine tüketici pazarlama başkanı Yusuf Mehdi'yi görmemiz muhtemel. Microsoft SEO'su Satya Nadella da bir sunum yapacak. Bu arada sunum canlı olarak yayınlanmayacak.
Yeni Surface cihazları
Windows
Microsoft'un önümüzdeki yıl çıkması beklenen Windows 12'de yapay zeka destekli özelliklerle ilgili planlarını açıklaması pek olası görünmüyor, ancak yeni Surface ve Windows yapay zeka özelliklerinin çoğu Microsoft'un Windows'taki yapay zeka odağı için zemin hazırlayacak. Yapay zeka için Windows 11, gelecek yılki Windows 12’in bir basamak olacak gibi.
Office ve Bing
Microsoft ayrıca bu yılın başlarında Bing Chat Enterprise'ın bir önizlemesini sunmaya başladı; bu, esasen tüketicilere sunulan Bing Sohbet'in aynısı ancak ek ticari veri korumasına sahip. Bing Chat Enterprise'ın önizlemeden ne zaman çıkacağı da dahil olmak üzere hem Bing Sohbet tüketici hem de kurumsal sürümleri için bazı ek özellikleri duyurulduğunu görebiliriz.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.