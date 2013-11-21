Mac için Tweetbot (1.4) güncellendi

Haber Editörü
Sevilen Twitter yazılımlarından biri olan Tweetbot, Mac için güncellendi. Yeni sürüm ile programın performansı arttılırken; bildirimler üzerinden Tweet ya da DM'lere cevap verebilme imkanı sunulmuş.
Birçok hata gidermesini de beraberinde getiren Mac için Tweetbot 1.4'ün içerdikleri şöyle:
- Daha akıcı sayfa kaydırma (sadece 10.9 için)
- Tweet ya da DM'lere direkt bildirimlerden direkt cevap verebilime (sadece 10.9 için)
- Listeler ve kaydedilmiş aramalar 4 dk yerine 2 dk'da bir yenilenmekte
- Twitter mesajı yazarken, konum bilgisinin saptanması esnasında "Lütfen Wi-Fi'ı aktif edin" uyarısına sebep olan sorun giderildi
- İkinci ekran kullanımı esnasında programın kilitlenmesi ile ilgili sorun giderildi
- 10.9 için çeşitli hata gidermeleri ve iyileştirmeler
20 dolarlık satış fiyatına sahip olan Tweetbot'un Mac App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:Tweetbot for Twitter - Tapbots