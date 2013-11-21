Mac için Tweetbot (1.4) güncellendi

Sevilen Twitter yazılımlarından biri olan Tweetbot, Mac için güncellendi. Yeni sürüm ile programın performansı arttılırken; bildirimler üzerinden Tweet ya da DM'lere cevap verebilme imkanı sunulmuş.

Birçok hata gidermesini de beraberinde getiren Mac için Tweetbot 1.4'ün içerdikleri şöyle:

Daha akıcı sayfa kaydırma (sadece 10.9 için)

Tweet ya da DM'lere direkt bildirimlerden direkt cevap verebilime (sadece 10.9 için)

Listeler ve kaydedilmiş aramalar 4 dk yerine 2 dk'da bir yenilenmekte

Twitter mesajı yazarken, konum bilgisinin saptanması esnasında "Lütfen Wi-Fi'ı aktif edin" uyarısına sebep olan sorun giderildi

İkinci ekran kullanımı esnasında programın kilitlenmesi ile ilgili sorun giderildi

10.9 için çeşitli hata gidermeleri ve iyileştirmeler

20 dolarlık satış fiyatına sahip olan Tweetbot'un Mac App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: