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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac için Tweetbot (1.4) güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
392
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Mac için Tweetbot (1.4) güncellendi

Sevilen Twitter yazılımlarından biri olan Tweetbot, Mac için güncellendi. Yeni sürüm ile programın performansı arttılırken; bildirimler üzerinden Tweet ya da DM'lere cevap verebilme imkanı sunulmuş.

Birçok hata gidermesini de beraberinde getiren Mac için Tweetbot 1.4'ün içerdikleri şöyle:

  • Daha akıcı sayfa kaydırma (sadece 10.9 için)
  • Tweet ya da DM'lere direkt bildirimlerden direkt cevap verebilime (sadece 10.9 için)
  • Listeler ve kaydedilmiş aramalar 4 dk yerine 2 dk'da bir yenilenmekte
  • Twitter mesajı yazarken, konum bilgisinin saptanması esnasında "Lütfen Wi-Fi'ı aktif edin" uyarısına sebep olan sorun giderildi
  • İkinci ekran kullanımı esnasında programın kilitlenmesi ile ilgili sorun giderildi
  • 10.9 için çeşitli hata gidermeleri ve iyileştirmeler

20 dolarlık satış fiyatına sahip olan Tweetbot'un Mac App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Tweetbot for Twitter - Tapbots
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